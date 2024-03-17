Политтехнолог Быстров назвал прошедшие выборы триумфом избирательной системы России

Прошедшее трехдневное голосование на выборах президента стало триумфом избирательной системы России. Таким мнением поделился с Life.ru политтехнолог, вице-президент РАПК Пётр Быстров. Он обратил внимание, что выборы президента России проходили и на территории других стран, где избиратели были очень активны, яркий пример тому – километровые очереди на УИК в Астане, в Казахстане. На зарубежных и российских избирательных участках работали тысячи наблюдателей, в том числе иностранных. Гости на себе прочувствовали российское гостеприимство и радушие – выборы пришлись на Масленицу и сопровождались народными гуляниями, блинами и пирожками, душистым чаем и прекрасным настроением.

"Это настроение не смогли испортить даже попытки порчи бюллетеней на избирательных участках. Хотя они и носили явно организованный характер, они были единичны и не принесли серьезных последствий, которые могли бы повлиять на ход и результаты выборов", — отметил собеседник Life.ru.

Многие регионы, по словам Быстрова, побили собственные рекорды по явке на президентских выборах, и в целом по стране показатели достигли исторического максимума. Для Челябинской области полученный результат – это, безусловно, рекордная явка. Если в 2018 году в Челябинской области явка на президентских выборах составляла 66,41%, то в 2024 году – уже более 74%. Для сравнения – в Свердловской области на этих выборах показатель составил 70%, в Новосибирской области – чуть выше 60%.

"По-другому в этом регионе и не могло быть. Во-первых, сработал общероссийский естественный мотиватор. Жители региона видели в этих выборах не просто главное событие года, а вообще всей нынешней эпохи, связанной с СВО и экономической перестройкой. Во-вторых, опорный край державы продемонстрировал непоколебимость к внешнему давлению. Промышленность региона моментально адаптировалась к новым вызовам, сохранились рабочие места и зарплаты. В области предприятия увеличили объемы производства, запустили новые проекты. Это не просто импортозамещение, но и импортоопережение", — резюмировал эксперт.