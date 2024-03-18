5 фишек в речи, с потрохами выдающих, что вы — человек недалёкий

Каждый из нас хочет выглядеть уверенно и компетентно, особенно когда дело доходит до общения. Но иногда, стараясь произвести впечатление, мы неосознанно используем такие приёмы в речи, которые играют против нас. Давайте разберём пять распространённых фишек, которые, несмотря на намерения, могут выдать в нас не самую лучшую сторону.

1. Слова-паразиты: рассказчики невидимых барьеров

Ошибки в общении: как они портят впечатление о вас. Фото © Freepik

Когда речь переполнена "как бы", "ну" и "короче", это не только раздражает, но и кричит о том, что вы боретесь за каждое слово. Вот вы стоите перед аудиторией, рассказываете о своём проекте и... "э-э-э", "типа". Кажется, слова убегают от вас, а мысли запутались. Это знак для слушателей, что вы не уверены в себе и своём сообщении. А ведь так легко заменить паузу на молчание, дав себе время подобрать нужное слово.

2. Эмоциональные срывы: когда чувства берут верх

Представьте: спорите — и вдруг аргументы иссякают. Что происходит? Голос повышается, руки трясутся, а может, даже на глаза наворачиваются слёзы. Эмоциональные вспышки делают вас уязвимыми и создают впечатление, что вы не контролируете ситуацию. Лучший способ обойти это — глубокий вдох и пауза. Помните, спокойствие и умение держать эмоции в руках красят гораздо сильнее, чем любые слова.

3. Хвастовство связями: игра в важность

Как не звучать глупо: избегаем эти фразы. Фото © Shutterstock / FOTODOM

"У меня там знакомый...", "Мой дядя — очень влиятельный человек..." — ну просто испанский стыд. Эта стратегия попытки покичиться своими связями чаще всего производит обратный эффект. Вместо восхищения собеседник может почувствовать раздражение или даже недоверие. Умный человек знает цену тишины и не будет разбрасываться фамилиями.

4. Наигранная манера речи: когда неестественность бросается в глаза

Попытка вписаться, принадлежать к определённой социальной группе зачастую заставляет нас менять манеру разговаривать. Но вот загвоздка: если это для вас неестественно, это чувствуется. Вместо того чтобы вызвать восхищение, такая игра может оттолкнуть. Будьте собой — и ваша уникальность найдёт отклик у тех, кто вам действительно подходит.

5. Хвастовство: путь к самоизоляции

Выражения, выдающие неглубокого собеседника. Фото © Shutterstock / FOTODOM

А теперь представьте ситуацию: вы в компании друзей или коллег и разговор заходит о недавних достижениях каждого. Вместо того чтобы радоваться успехам других и делиться своими в меру, вы начинаете преувеличивать свои заслуги, перебивать собеседников, стараясь перетянуть на себя всё внимание. Такое поведение, по сути, крик о внимании и признании, но результат обычно противоположный. Важно помнить, что истинное уважение и интерес к личности формируются не через хвастовство, а через искреннее общение, умение слушать и делиться без попыток затмить других.