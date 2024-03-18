5 тревожных признаков, что ваш партнёр уже начал по-тихому выходить из отношений Не всем хватает смелости прямо в лицо сказать своей второй половинке, что любовь прошла, а отношения уже изжили себя. Многие поступают иначе: они начинают скрытно менять манеру поведения, как бы заставляя второго человека расстаться. На что стоит обращать внимание? 18 марта, 15:00 Как понять, что с вами хотят расстаться, но боятся об этом сказать? Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Определить, что ваша вторая половинка постепенно отдаляется и планирует завершить отношения, — это как читать между строк сложную книгу. Где каждая глава скрывает за собой нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Вот пять подсказок, что партнёр, возможно, медленно, но верно отплывает в открытое море отношений, оставляя вас на берегу одиночества.

1. Партнёр просит о паузе

Тактика молчаливого и постепенного расставания: на что обратить внимание, если подозреваете, что партнёр готов расстаться. Фото © Freepik / Drazen Zigic

Пауза — это уже временное расставание и чаще всего о нём просят, когда пытаются понять, какие чувства и ощущения вызовет разрыв. "Пауза помогает прояснить, как я справляюсь с расставанием и какие ресурсы мне необходимы, чтобы менее болезненно пройти расставание", — поясняет в разговоре с Life.ru клинический психолог Олеся Иневская. Эксперт продолжает, говоря, что просьба о паузе свидетельствует, что партнёр с высокой долей вероятности готовится закончить ваши отношения.

2. Раздражение в ответ на ваши подарки и попытки сблизиться

Когда партнёр хочет расстаться, но по каким-то причинам не может вам сказать о своих намерениях, то с высокой долей вероятности он будет ждать либо когда вы сами догадаетесь, что всё уже кончено, либо серьёзной ссоры, чтобы заявить о расставании.

Ваши подарки и попытки сблизиться будут означать подкуп, а расставание всё равно будет приближаться и вызывать отрицательные эмоции. Олеся Иневская Клинический психолог

3. Эмоциональное и физическое дистанционирование

Общение становится редким гостем в вашем доме. Истории о том, как прошёл день, уступают место молчанию. Партнёр превращается в виртуоза уклонения от физической близости, находя тысячи причин не проводить время вместе, как будто каждая минута рядом — это испытание.

4. Критика

Любое ваше действие или слово вдруг стало поводом для критики. Вашему партнёру теперь не нравится практически всё в вас: как вы выглядите и что вы делаете. Олеся Иневская Клинический психолог

5. Будущее без планов

Как понять, что отношения умерли как минимум для одного из партнёров? Фото © Freepik

"Разговоры о будущем и совместных планах как будто улетучились. Вы больше не планируете совместные большие покупки и инвестиции", — рассказывает эксперт.

Встретив эти признаки, не торопитесь с выводами. Возможно, пришло время откровенного разговора, который может стать первым шагом к взаимопониманию и возрождению ваших отношений.