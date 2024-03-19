Чтобы все оборачивались вслед: 6 самых шокирующих трендов 2024 года

Мода не знает границ в экспериментах. И в этом её красота. В 2024 году в тренде будут и совсем необычные вещи, которые ранее трудно было себе представить. Главное, помните, что любой модный вариант всегда можно обыграть под свой стиль и предпочтения.

1. Украшения на верхнюю одежду

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Первое, с чего начинает эксперт в области моды Елена Шерипова, с нового тренда украшать верхнюю одежду. Носить бусы, ожерелье или подвески теперь можно не только с блузами и пуловерами. Надевайте любимые украшения поверх пальто, плаща или куртки. Сегодня это супертренд, поэтому подсматривайте, как это преподносят фешен-инфлюенсеры — Хейли Бибер и Белла Хадид.

Выбирайте массивные, крепкие украшения для верхней одежды. Они могут даже стать главным акцентом всего образа. Елена Шерипова Эксперт в области моды

2. Леопардовые колготки

Любимый многими анималистичный принт снова в тренде. На этот раз его лучше использовать в аксессуарах. Особенно интересно он смотрится в слегка утеплённых образах — на весну и осень. Не забывайте про правило умеренности, если разбавляете свой наряд хищным принтом.

"Сделайте его главным цветовым акцентом, а другие вещи выбирайте в спокойных тонах. Идеально леопардовые колготки будут сочетаться с монохромными луками — чёрным, песочным, шоколадным цветом", — подсказывает эксперт.

3. Микрошорты

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Этот тренд взбудоражил модные издания ещё в 2023 году, а через год микрошорты предлагают уже многие дизайнеры, выпуская их в своей стилистике. Изначально этот суперкороткий элемент гардероба восприняли неоднозначно. Даже были шутки, что они похожи скорее на дизайнерское нижнее бельё. Но талантливые гуру моды показали, как можно носить такую смелую вещь.

Интересно, что ультракороткие шорты стильно смотрятся с плотными колготками, удлинённым жакетом, свитером. Елена Шерипова Эксперт в области моды

Их можно носить с высокими сапогами-трубами, лоферами, лодочками. Такие шорты стали своеобразной альтернативой мини-юбкам, только ещё немного короче.

4. Конкретная асимметрия

Периодически в моду возвращаются вещи с асимметричным кроем, но в 2024 году дизайнеры захотели сделать его более чётким. Платье или рубашка может выглядеть так, словно на второй рукав не хватило ткани.

"Особое вдохновение дадут трансформации в стиле Dior и Alexander McQueen. Они не просто оголили плечи и руки, а сшили вещи специальным образом для подчёркивания их асимметричности", — рассказывает Life.ru Елена Шерипова.

5. Брюки капри

Фото © Getty Images / Edward Berthelot

Мы успели позабыть про них с 2000-х, но в этом году капри возвращаются. Брюки с длиной до середины голени или чуть ниже колена сегодня носят такие всемирно известные модели, как сёстры Хадид. В тренде капри из разных материалов — кожа, деним, плотный хлопок. Также они могут быть с декором, стрелками, вышивкой. Особенно изящно брюки до середины голени будут смотреться с элегантными лодочками, танкеткой, низким ходом. А ещё преимущество капри в том, что они прекрасно подходят и в деловой, и в повседневный образ.

6. Платье из сетки

Смело и необычно в 2024 году будут выглядеть "голые" платья из сетки. Их предлагают носить поверх топа, футболки, с брюками или шортами, на купальник.

На самом деле такие платья выглядят скорее как накидка. Но то, что они привлекут внимание и подчеркнут вашу оригинальность, — это 100%. Елена Шерипова Эксперт в области моды