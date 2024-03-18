Эксперты ЭИСИ: Выборы показали, что уровень поддержки Путина достиг исторического максимума Цифровые измерения результатов голосования на выборах президента России говорят об уверенной победе действующего президента Владимира Путина. Явка, которая обнародована Центральной избирательной комиссией, — 77,44%. Результат Владимира Путина — более 87%. 18 марта, 16:08 Владимир Путин набирает 87,28% по итогам обработки 100% протоколов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Результаты выборов президента России, которые прошли 15–17 марта 2024 года, стали важнейшим подтверждением всенародной поддержки курса действующего главы государства Владимира Путина. Так считают участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), которые сегодня подводили итоги голосования.

Продолжая тему про исторический максимум, нельзя не сказать подробнее о результатах в Москве — рекордная явка и беспрецедентная поддержка действующего главы государства. По словам политолога, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александра Асафова, никогда раньше явка по Москве не выбиралась так высоко.

"Для Москвы является электоральной традицией дистанционное электронное голосование — его на этих выбрали 68% москвичей. Такой уровень общей явки не только связан с идеологическими мотивами, но и с тем, что выросло доверие к избирательной системе", — отметил он.

Эксперты отметили, что в ходе кампании произошло возрождение традиции семейного голосования - многие приходили участки вместе с семьями. Беспрецедентная явка на выборах подтверждает абсолютную консолидацию российского общества вокруг безусловного лидера, отметил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Эксперт уверен, что, несмотря на конкурентность выборов, альтернативы для большинства избирателей не было.

Кампания создала уникальные условия бинарной легитимности. Многие говорили о необходимости или отложить, или отменить выборы. То, что власть пошла на эти выборы, показала, что политическая система работает, сыграло свою роль. У Путина сейчас полновесный мандат на шесть лет, легитимность абсолютна. Вторая часть бинарной легитимности — то, что кампания, по сути, уже завершает тот самый процесс, который был создан конституционными поправками. Фигура Путина воспринималась избирателями как уникальная с точки зрения того, что именно он воспринимался безальтернативно. Выборы были конкурентными, но альтернативы курсу Путина люди не видели, политолог Алексей Чеснаков.

Кампания Владимира Путина оказалась характерной и по высокому эмоциональному уровню. По словам заместителя гендиректора Консалтинговой группы "Полилог" Никиты Светова, основные эмоции: гордость, уверенность и надежда — все были охвачены в равной мере и продемонстрированы наглядно.

"Выставка-форум «Россия» на ВДНХ — флагман президентской кампании, куда стремились жители нашей страны и уже посетило больше 8 миллионов человек. Нельзя не отметить и «Всемирный фестиваль молодежи» в Сириусе, который собрал на своей площадке 90 тысяч человек из 188 стран мира. Молодёжь — это всегда про эмоциональный обмен, и Президент во время своего визита на фестиваль установил отличный контакт", — отметил он в ходе круглого стола ЭИСИ.

Если судьба первого места сомнений не вызывала, то интрига вокруг второй позиции сохранялась. В итоге результаты отчётливо дают понять, что партия КПРФ перестала быть второй политической силой страны.

Партия «Новые люди» встала в один ряд с более опытными политическими игроками, это говорит о том, что наибольший «урожай» получил Владислав Даванков среди кандидатов «второго эшелона». У партии очень позитивные перспективы. Вторая позиция коммунистов поставлена под очень большое сомнение - нынешний результат — это своего рода антирекорд за время ее существования. Леонид Слуцкий с трудом прошёл стресс-тест как новый лидер ЛДПР. С другой стороны, партия сохранилась, подтвердила право на государственное финансирование президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.

Выборы прошли спокойно, в ходе кампании не было скандалов, дискредитирующих материалов среди кандидатов, а все попытки вмешательств извне провалились и дали обратный эффект — сплочение общества. По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ, директора Центра политического анализа Павла Данилина, насколько чистой избирательная кампания была внутри нашей страны, настолько же грязной она была среди представителей недружественных стран.

"Они предпринимали действия, направленные на подрыв стабильности в стране, подрыл доверия народа к власти, на создание угрозы потери суверенитета и делигитимации нашей избирательной системы. Но все подобные действия не дали никакого результата. Несмотря на запугивание наших сограждан, несмотря на ракетные удары и удары БПЛА — люди пошли на выборы, и эти люди сказали «нет» провокациям", — подчеркнул участник круглого стола ЭИСИ.

Люди, приходя на избирательный участок, показали, что любое давление на Россию и попытки сорвать наши выборы приведут лишь к одному — к народному единству, политолог Павел Данилин.

В завершении дискуссии эксперты отметили — такой высокий результат рождает у граждан одно чувство — чувство гордости, что мы все вместе реализовали своё право.

Авторы Марина Калегина