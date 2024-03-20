6 имён женщин, обладательницы которых обдерут вас как липку, а потом разведутся Имя играет далеко не последнюю роль в характере девушек, ведь по нему можно определить, чем с ней закончатся отношения. Life.ru рассказывает про имена женщин, носительницы которых обдерут вас до нитки. 20 марта, 16:30 Как зовут девушек, которые любят наживаться на мужчинах? Обложка © Freepik

Знаменитая поговорка "как корабль назовёшь, так он и поплывёт" работает и в обычной жизни. Если у вас было много отношений с женщинами с одним и тем же именем, вы наверняка замечали сходство между их характерами. Это происходит неслучайно. Имя точно так же, как и знак зодиака, влияет на характер человека и поступки, которые он будет совершать. С какими женщинами развод пройдёт очень тяжело?

1. Женское имя Анастасия

Анастасия — алчная женщина, которая стала такой из-за своего боевого характера. Фото © Freepik

Красивое женское имя оказывает на свою носительницу магическое влияние. В детстве Насть любят родители, им уделяют много внимания и заботятся. Но когда они вырастают, то становятся настоящими стервами, которые отлично манипулируют мужчинами. Анастасии — боевые женщины с сильным характером. Они готовы отстаивать свою позицию и вгрызаться в глотку каждому, кто стоит у них на пути. При разводе с женщинами, кого так назвали, будет сложно договориться полюбовно и придётся делиться имуществом. Своё Настя без боя не отдаст.

2. Имя Алёна

Популярное женское имя Алёна наделяет носительниц большими амбициями. Дамы стремятся достичь больших высот в разных сферах и добиться успеха во что бы то ни стало. Для Алён на первом месте всегда стоит собственное благополучие. Они хотят построить успешный бизнес или карьеру, и для этого готовы пожертвовать счастливыми отношениями с мужчиной. При разводе женщины с именем Алёна отбирают у супруга настолько много имущества, насколько могут утащить.

3. Дарья

Дарьи — женщины алчные, корыстные, поскольку изначально ищут мужчину с хорошим заработком. Фото © Freepik

Носительницы полного женского имени Дарья тоже любят деньги. Они никогда не посмотрят на мужчину, у которого нет машины, квартиры и хорошей работы. Если отношения начинают ухудшаться, Дарьи "добивают" своих мужей психологически, издеваясь и подтрунивая. Они устраивают супругу такие козни, что он готов отдать всё, лишь бы поскорее развестись.

4. Женское имя Валерия

Значение имени Лера говорит, что его носительницы готовы пойти на всё, чтобы удовлетворить свои амбиции. Такие женщины очень упрямы, но зато всегда честны со своим супругом. Поэтому если хотят отсудить что-то после развода, то предъявляют требования сразу, а не крутят интриги. Валерия точно разденет до нитки мужчину, который уделяет ей мало внимания и изменяет. У него женщина отберёт всё имеющееся имущество.

5. Мария

Марии — женщины злобные, если их бросить, можно сильно пожалеть. Фото © Freepik

Одно из самых коварных женских имён наделяет своих носительниц удивительными характеристиками в карьере. Марии очень любят работать и всё, что делают, стараются довести до идеала. Носительниц этого имени очень сложно разозлить. Маши очень спокойные и умеют контролировать эмоции. Но если вывести девушку из себя или бросить её, то она этого не простит. Будет биться в суде за каждый квадратный метр совместно нажитого имущества.

6. Имя София

Женщины, кого назвали благородным именем София, нередко оказываются корыстными и злобными, если нарушить их личные границы. Фото © Freepik

Это красивое женское имя наделяет свою носительницу искренностью, а также добротой. Однако Софьи ненавидят, когда кто-то пытается нарушить их права и личные границы. Женщины с этим именем любят много работать и часто достигают целей. Они всё доводят до конца, в том числе и бракоразводный процесс. Если по итогам отношений супруг хочет отобрать у Софьи то, что по праву принадлежит ей, она не даст этого сделать. Самое лакомое имущество придётся оставить ей.

Авторы Никита Фартов