Вы удивитесь, что на Руси муж позволял делать со своей женой другим мужчинам Некоторые русские традиции были весьма странными. Согласно им, мужья "подкладывали" своих жён под других парней. Life.ru рассказывает про извращенские обычаи, которые почитали на Руси. 19 марта, 16:30 Странные на сегодня обычаи наших предков, которые во времена Древней Руси были нормой. Обложка © Wikipedia / Василий Максимов

Несколько веков назад мужчины более свободно относились к отношениям со своей женой. Многие из них ничего плохого не видели в том, чтобы их супруга кого-нибудь поцеловала или даже провела ночь с другим. Какие странные традиции русского народа сейчас не только порицаются обществом, но и считаются неприличными, а тогда были нормой?

1. Поцелуйный обряд

Традиции на Руси заставляли жену боярина целовать его гостей. Фото © Wikipedia / Горецкий Ф.А.

В XVI–XVII веке активно практиковалась эта народная традиция среди бояр. Хозяин дома приглашал гостей и накрывал им богатый стол. Каждого присутствующего в середине праздника ждал приятный подарок.

Супруга владельца дома принаряжалась в красивую одежду и выносила для каждого из гостей рюмку с напитком, пила из неё и давала гостю. Тот в качестве благодарности целовал её в губы. Такой обряд жена боярина проделывала с каждым присутствующим.

В те времена считалось, что такой поцелуйный обряд говорил о невероятной дружбе и уважении между боярами. Как бы странно это ни было, мужа не смущало, что его супругу за один день целует в губы несколько (а иногда даже десяток) мужчин.

2. Свальный грех

До 988 года (дата Крещения Руси) в стране исповедовали язычество. Поэтому обычаи и традиции русского народа не запрещали девушкам и мужчинам вести себя развязно в интимном плане. В связи с этим во время некоторых праздников проводили масштабные оргии.

Самой развратной была ночь Ивана Купалы. Многие знают, что в этот праздник молодёжь гуляет, отдыхает, танцует и жжёт костры. Но у этого дня была и другая, малоизвестная традиция. Все присутствующие на гуляниях могли вступать в половую связь друг с другом. В таких оргиях часто участвовали и муж, и жена.

При этом было важное правило: "Всё, что было в ночь Ивана Купалы, остаётся там". На следующий день никто никому никакие претензии по поводу измен не предъявлял и даже не обижался. Если в результате ритуала появлялись внебрачные дети, то от них не избавлялись, а всё равно рожали. Таким образом жители Руси отдавали дань традициям.

3. Гаски

Традиции Древней Руси позволяли женщинам спать с другими мужчинами во время игры. Фото © sergeyurich.livejournal.com / Куликов Иван Семёнович

Эта традиция русской культуры почти идентична предыдущей, но проходила уже не на улице, а в помещении. Компания, состоящая из нескольких парней и девушек, собирались в доме на "вечеринку". Затем зажигалась свеча, во время горения которой нужно было петь и танцевать.

На протяжении всей "вечеринки" парни и девушки хаотично перемещались по дому. Когда свеча догорала, по традиции, они должны были заняться сексом с тем, кто стоит ближе всего к ним. Причём далеко не всегда было так, что муж и жена оказывались рядом. Поэтому они нередко попадали в объятия к друзьям и подругам. После обряда пары друг на друга не обижались.

4. Снохачество

Семейные традиции на Руси были странными — сын подкладывал свою жену под отца. Фото © Wikipedia / Владимир Егорович Маковский

Согласно русским традициям, в древние времена мужчинами считали даже подростков. Их женили довольно рано, по нашим нынешним меркам, — уже в 13–14 лет. Дамы у них были старше, как правило, на несколько лет. Почти сразу после свадьбы подросток уходил в армию. Там он становился мужчиной. И пока 14-летний новоиспечённый муж учился держать меч, его обязанности в постели исполнял… Отец! Причём он не просто "отдыхал" с молодой невесткой, но и обучал её всяким эротическим "штучкам".

Что по поводу этой традиции русского народа думали сыновья в то время, неизвестно. Но можно сказать только одно: хорошо, что эти обычаи остались в прошлом, иначе многие семьи бы развалились.

Авторы Никита Фартов