Межзвёздный сигнал: После загадочных посланий "Вояджер" неожиданно прислал понятное сообщение Меж тем, что именно произошло с легендарным зондом за пределами Солнечной системы, всё ещё точно не установлено. 20 марта, 21:47 Зонд Voyager-1 прислал неожиданное сообщение. Обложка © NASA

Эта "бледно-голубая точка" — Земля, сфотографированная с борта "Вояджера-1" в 1990 году. Тогда зонд был примерно там, где Плутон, то есть раз в сорок дальше Земли от Солнца.

Снимок Земли, сделанный с борта зонда Voyager-1 в 1990 году. Фото © Wikipedia

Теперь он ещё в несколько раз дальше — в 24 миллиардах километров от нас. Так далеко ещё не бывало ничто созданное человеком. Зонд мчится в направлении созвездия Змееносца со скоростью около 60 тысяч километров в час. За год пролетает три расстояния от Земли до Солнца — три так называемые астрономические единицы. Конечно, юридически чётких границ Солнечной системы никто не прочерчивал, но, с точки зрения учёных, он с 2012 года уже в межзвёздном пространстве, потому что тогда он покинул пределы гелиосферы (сферы действия солнечных частиц) и его начали уже беспрепятственно бомбардировать частицы галактические, то есть, по сути, — частицы вещества других звёзд.

Вот уже сорок седьмой год подряд они со своим братом-близнецом "Вояджером-2" бороздят неизведанные просторы. Не может не поражать сам факт, что они вообще ещё работают, половина их научных приборов продолжают собирать беспрецедентную информацию, и даже их плутониевые генераторы ещё "живы" (правда, "Вояджер-2" недавно переключили на резервный).

Космический аппарат "Вояджер" (художественная иллюстрация). Фото © NASA

Зонды не видно даже вооружённым глазом, и об их текущем местоположении на Земле знают только по данным, которые они присылают. Они совершенно одинаковые, у каждого на борту — "тарелка" диаметром более 3,5 метра. Изначально с неё сигналы на Землю шли по двум каналам, но один (низкоскоростной) уже давно не используется, а сейчас работает тот, который передаёт по 7,2 килобита в секунду на частоте 8,4 гигагерца. Сигнал с текущего расстояния идёт 22,5 часа и приходит в виде особого кода — так называемого кода Рида – Соломона, который минимизирует количество ошибок.

И тем не менее ещё с ноября 2023 года "Вояджер-1" методично и стабильно сообщает совершенную бессмыслицу. То есть сигналы продолжают приходить "по расписанию", только понять их невозможно. Подозревают, что произошёл какой-то сбой в том бортовом компьютере, который собирает воедино каждую "посылку" данных и с научных приборов, и по инженерной части, насчёт текущего состояния аппарата, хода полёта и так далее.

Что там именно стряслось, выясняется, но недавно в NASA сообщили, что всё-таки нашли способ хотя бы немного привести зонд в чувство. Инженеры с присущим им юмором назвали придуманный метод — poke, что значит "потыкать". Они 1 марта послали "Вояджеру-1" команду с несколькими разными алгоритмами действий для обхода проблемы. И через положенные 45 часов пришёл ответ, в котором уже содержалось что-то удобоваримое. Ещё, правда, не в том нормальном виде, в каком было до неполадки, но всё-таки что-то удалось расшифровать. Сообщается, что в полученном "пакете" содержатся данные всей памяти нужного бортового компьютера. Теперь полученное будут сличать с данными, которые приходили до сбоя, и, может быть, это прольёт какой-то свет на возникшую ситуацию.

Авторы Адель Романенкова