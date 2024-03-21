Нумерологический расклад: Как фамилия определяет, кем вы будете — богачом или нищебродом От вашей фамилии напрямую зависит, что придёт в жизнь — достаток или дефицит. Life.ru рассказывает, как узнать свою судьбу благодаря простому нумерологическому расчёту. 21 марта, 15:30 Что значит фамилия — богатство или бедность: Нумерологический расчёт. Обложка © Freepik

Числа, заложенные в фамилию, напрямую влияют на жизнь человека. Расшифровав их, можно узнать, ждёт ли вас в этой жизни счастье и материальные блага или же останетесь бедным до старости. Как же расшифровать знаки судьбы?

Как сделать нумерологический расчёт фамилии на богатство и бедность?

Согласно нумерологии, фамилию можно рассчитать по цифрам. Фото © Freepik

Сначала нужно получить простое число фамилии. Для этого нужно разложить каждую её букву на цифры, где: А, С, Ъ, И — 1.

Б, Т, Й, Ы — 2.

К, Ь, В, У — 3.

Ф, Л, Э, Г — 4.

М, Ю, Д, Х — 5.

Я, Н, Е, Ц — 6.

Ч, Ё, О — 7.

Ш, Ж, П — 8.

Р, Щ, З — 9.

Затем нужно сложить цифры так, чтобы получилось простое число. В качестве примера разберём, что значит фамилия Петров, где П — 8, Е — 6, Т — 2, Р — 9, О — 7, В — 3. Складываем цифры 8+6+2+9+7+3=35. Чтобы получилось простое число, к 3 нужно прибавить 5, получаем 8. Это и есть число фамилии. Получив его, нужно расшифровать значение.

Как узнать судьбу человека, расшифровав число фамилии

Нумерология имени и фамилии позволит определить, ждёт ли вас богатство или нищета. Фото © Freepik

Расшифруйте полученное число в соответствии со следующей таблицей: 1 — человек с этой фамилией по натуре своей лидер. Он имеет большие амбиции и планы на жизнь. Его род сильный, а значит, вместе с близкими он добьётся головокружительных успехов в карьере или собственном бизнесе.

2 — расчёт гласит, что таким людям добиться успехов будет сложно. Они любят решать конфликты дипломатическим путём и практически никогда не устраивают ссоры с другими. Вероятность стать богатым с таким набором качеств не очень высокая.

3 — у людей под этой фамилией есть признаки богатства. Они очень оптимистичные и ко всему подходят креативно. Главная задача — реализоваться в жизни. Если человек пойдёт в сферу, связанную с творчеством, то обязательно достигнет в ней успеха.

4 — мужчины и женщины с этой фамилией предрасположены к продуктивной работе. Они умеют организовывать свои дела и много трудиться. К тому же они в силах делать трудный, но правильный выбор. Поэтому предрасположены к богатству.

5 — такие люди носят значимую фамилию. Она позволяет им быть свободными и принимать любые решения независимо. Эти личности стараются всегда идти к своей цели и не сворачивать с пути. К тому же они умеют приспосабливаться к трудностям, а значит, добьются успеха.

6 — расчёт фамилии, в результате которого получилось число 6, означает, что её носители добьются успеха с вероятностью 95%. Такие люди очень расчётливые и проявляют огромную жестокость. Чаще всего они становятся политиками, бизнесменами или какими-нибудь чиновниками.

7 — признаков богатства у носителей этой фамилии нет. Они до старости пытаются найти смысл жизни. Но из-за непостоянства им довольно сложно построить хорошую карьеру и успешный бизнес.

8 — носители этой значимой фамилии предрасположены к тяжёлой и продуктивной работе. Благодаря трудолюбию они добиваются огромного успеха. К тому же такие люди умеют откладывать деньги, а значит, они точно станут богатыми.

9 — если при расчёте фамилии выпала эта цифра, её носителей ждут неудачи. Для таких людей самое главное — крепкая семья, а богатство и успех на третьем или четвёртом месте в "пирамиде потребностей". Поэтому больших заработков человеку с такой фамилией ждать не стоит. Максимум, чего он достигнет, — станет представителем среднего класса.

Авторы Никита Фартов