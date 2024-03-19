Томских студентов научат работе с передовыми технологиями нефтегаза

Два учебных центра "Газпром нефти" открылись в Томском политехническом университете (ТПУ). Как сообщает пресс-служба нефтегазовой компании, в них студенты будут учиться управлять процессами добычи нефти и строительства скважин с помощью новейшего отечественного программного обеспечения. Начало обучения запланировано на осень текущего года.

"Наши образовательные программы отражают реальные производственные процессы компании, а значит позволяют студентам ещё в процессе обучения познакомиться с задачами, которые придётся решать на практике. Создание подобных центров на площадках вузов-партнёров сокращает период адаптации выпускников и формирует у них представление о том, какие навыки сегодня востребованы в отрасли", — отметил директор по технологическому развитию компании Алексей Вашкевич.

В свою очередь губернатор Томской области Алексей Мазур отметил, что нефтегазовый сектор и научно-образовательный комплекс являются важнейшими отраслями экономики региона. Их тесное взаимодействие, по его словам, поможет Томску одним из первых решить задачу достижения научно-технологического и кадрового суверенитета.