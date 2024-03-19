Томских студентов научат работе с передовыми технологиями нефтегаза
Два учебных центра "Газпром нефти" открылись в Томском политехническом университете (ТПУ). Как сообщает пресс-служба нефтегазовой компании, в них студенты будут учиться управлять процессами добычи нефти и строительства скважин с помощью новейшего отечественного программного обеспечения. Начало обучения запланировано на осень текущего года.
"Наши образовательные программы отражают реальные производственные процессы компании, а значит позволяют студентам ещё в процессе обучения познакомиться с задачами, которые придётся решать на практике. Создание подобных центров на площадках вузов-партнёров сокращает период адаптации выпускников и формирует у них представление о том, какие навыки сегодня востребованы в отрасли", — отметил директор по технологическому развитию компании Алексей Вашкевич.
В свою очередь губернатор Томской области Алексей Мазур отметил, что нефтегазовый сектор и научно-образовательный комплекс являются важнейшими отраслями экономики региона. Их тесное взаимодействие, по его словам, поможет Томску одним из первых решить задачу достижения научно-технологического и кадрового суверенитета.
Примечательно, что повышать свою квалификацию в новых центрах смогут как студенты, так и уже действующие специалисты нефтегазовой отрасли. В образовательном процессе будет использоваться программное обеспечение, которое применяется в самой компании. Работа с этим ПО позволит будущим нефтяникам быстрее интегрироваться в операционные процессы и сократить время на адаптацию после выпуска из вуза.