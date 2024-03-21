Эти 7 своих особенностей мужчины ошибочно находят сексуальными, а женщины их ненавидят У многих мужчин есть привычки, которые кажутся им сексуальными, но на самом деле они раздражают женщин. Life.ru рассказывает про ошибки в поведении, которые лучше искоренить в ближайшее время. 21 марта, 16:30 7 вещей, которые мужчины считают в себе сексуальными, а женщины ненавидят. Обложка © Freepik

Представительницы слабого пола очень чуткие. С ними нужно обращаться крайне осторожно и чувствовать грань, за которую нельзя заходить. Иначе даму можно обидеть и даже испортить с ней отношения.

Однако многие мужчины позволяют себе хамское поведение и думают, что в этом и кроется сексуальность. Как нельзя поступать с женщинами, если не хотите, чтобы вас считали плохим бойфрендом или супругом?

1. Сдерживайте природные позывы

Крутой мужик не станет делать отрыжку и выпускать газы при даме — это не сексуально. Фото © Freepik

Многие мужчины почему-то считают, что нужно быть открытыми со своей женщиной, ведь это признак "высоких отношений". Поэтому они не стесняются делать отрыжку или выпускать газы.

Но такое поведение считается "крутым" только у 14-летних подростков. Более взрослые женщины ненавидят мужчин, которые не сдерживают себя. Такое нарушение правил приличия сразу отвернёт даму от вас.

2. Не ходите по дому в трусах и майке

Нарушение правил ношения одежды — ещё одна частая ошибка, которую допускают плохие мужчины. Многие из них считают, что раз живут с дамой в одной квартире, то теперь и надевать домашние вещи не надо. Она, мол, будет готова стерпеть даже хождение по дому в одних трусах. Но делать этого нельзя, даже если у вас красивый торс и накачанные ноги, — ничего сексуального в таком внешнем виде нет.

Купите себе домашние шорты, штаны и футболку. Ходить по дому в трусах и майке можно, только когда ложитесь спать. В остальное время следует соблюдать правила приличия.

3. Не ковыряйтесь в разных интимных местах

Сексуальные мужчины в интимных местах не ковыряются — это вызывает только отвращение. Фото © Freepik

Женщины могут сразу определить, сексуальный или нет мужчина, по тому, что он делает рядом с ней. Сериал "Счастливы вместе", в котором Гена Букин не выпускал руку из штанов и постоянно ковырялся в носу, высмеивал эту привычку. Но почему-то многие задумку режиссёра восприняли неправильно и подумали, что это, наоборот, сексуально. В результате начали вести себя в реальной жизни, как Гена Букин.

Запомните: если будете ковыряться в носу, ушах или трусах, то не только разозлите даму, но и вызовете у неё отвращение. Такие интимные дела можно проделывать в уборной, когда никто не видит.

4. Не ходите в туалет с открытой дверью

Женщины ненавидят мужчин и за их нетактичные походы в уборную. Многие парни почему-то считают, что, когда дама рядом, не закрываться и громко справлять нужду — это круто. Хотя на самом деле всё наоборот: ей будет очень неприятно слушать звуки и вдыхать запахи, которые будут исходить из туалета после вашего похода туда.

Иногда мужчины и вовсе переходят грань. Когда женщина моется в душе или лежит в ванной, он ходит в уборной по-большому. Это верх наглости, который не только не позволит показать сексуальность, но и вызовет у супруги отвращение.

5. Несексуальный мужчина допускает грубейшие бытовые ошибки

Даже самому сексуальному мужчине не идёт пить из горла и разбрасывать носки. Фото © Freepik

Многим парням кажется, что все мачо пьют напитки из горлышка бутылки, разбрасывают носки и не поднимают стульчак. Но женщин такое безалаберное поведение, наоборот, очень раздражает. Неряшливого мужчину сексуальным считать не будут.

6. Женщины ненавидят мужчин, зацикленных на сексе

Если дама пришла с работы злая и уставшая, то мужчина допустит критическую ошибку, начав приставать к ней. Попытки все проблемы решить интимом выглядят сексуально только в вашей голове. Сначала женщину нужно приголубить, узнать, как она себя чувствует, дать выговориться. И только потом ожидать от неё продолжения вечера. При этом спокойно отнестись к отказу, если он последует.

7. Не будьте грубым в общении

Какие мужчины сексуальные? Только те, кто не хамит на каждом шагу. Фото © Freepik

Тот, кто без причины начинает хамить своей даме и "включать мачо" — вообще несексуальный мужчина в глазах женщин. Силу характера и дух второй половинке показывать периодически нужно, но тогда, когда в этом есть необходимость. Если же просто так начать хамить, то её это будет только лишь раздражать. Ничего сексуального в абьюзе нет.

Авторы Никита Фартов