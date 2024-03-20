Под Петербургом запустили завод по экологичной переработке пластиковой упаковки

В городе Гатчина Ленобласти открылся завод по экологичной переработке пластиковых упаковочных материалов во вторичную полимерную гранулу. Комплекс ежегодно способен производить 8,6 тысячи тонн продукции, которая будет направляться как другим отечественным производствам, так и на нужды самой компании — выпуск гидроизоляционных материалов для промышленного и гражданского строительства.

На предприятии установлено современное оборудование для переработки пластика. Так, экологичность процесса обеспечивается системой очистки воды замкнутого цикла, а фильтрация позволяет улавливать мелкие частицы пластика, очищать воду и повторно возвращать её в технологический цикл. Как отметил начальник департамента нефтехимии и сжиженных углеводородных газов (СУГ) "Газпром нефти" Игорь Королёв, к 2030 году объёмы применения такой гранулы только в интересах самой компании могут достигнуть 3,2 тысячи тонн в год.