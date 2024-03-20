Под Петербургом запустили завод по экологичной переработке пластиковой упаковки
Завод по переработке пластиковой упаковки в Ленинградской области. Обложка © gazprom-neft.ru
В городе Гатчина Ленобласти открылся завод по экологичной переработке пластиковых упаковочных материалов во вторичную полимерную гранулу. Комплекс ежегодно способен производить 8,6 тысячи тонн продукции, которая будет направляться как другим отечественным производствам, так и на нужды самой компании — выпуск гидроизоляционных материалов для промышленного и гражданского строительства.
Гранула, в которую перерабатывают платистиковую упаковку в Ленинградской области. Фото © gazprom-neft.ru
На предприятии установлено современное оборудование для переработки пластика. Так, экологичность процесса обеспечивается системой очистки воды замкнутого цикла, а фильтрация позволяет улавливать мелкие частицы пластика, очищать воду и повторно возвращать её в технологический цикл. Как отметил начальник департамента нефтехимии и сжиженных углеводородных газов (СУГ) "Газпром нефти" Игорь Королёв, к 2030 году объёмы применения такой гранулы только в интересах самой компании могут достигнуть 3,2 тысячи тонн в год.
"Использовать переработанное сырьё экономически эффективнее, а процесс рециклинга безопасен для окружающей среды. Наш проект вторичной переработки упаковочных материалов — важный шаг для развития экономики замкнутого цикла в стране, его реализация позволит возвращать в производственный процесс весь объём пластика, который выпускаем мы и наши партнёры", — добавил он.