В России появились новые программы управления водными ресурсами 22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов. Этот день призван обратить внимание людей на важность охраны и сохранения ресурсов пресной воды и водных ресурсов в целом. 22 марта, 09:14 Обложка © Пресс-служба РУСАЛа

Проблемы защиты водных ресурсов в России активно решаются на государственном уровне. Свои программы есть и у крупных компаний.

Сейчас разработана Водная стратегия Российской Федерации на период до 2035 года. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации начало её общественные обсуждения. Они продлятся с 19 марта по 17 апреля 2024 года.

Одновременно с этим забота об окружающей среде является неотъемлемой частью корпоративной культуры и работы крупных промышленных предприятий. Металлурги постоянно вкладывают средства в защиту окружающей среды, совершенствуют подходы к управлению природоохранной деятельностью, а также наращивают масштабы экологических мероприятий. В частности, такой политики придерживается РУСАЛ.

Недавно компания представила добровольный отчёт "Об управлении водными ресурсами". Это первый в истории компании публичный документ по этому направлению. Отчёт охватывает проекты и программы, реализованные компанией и её производственными активами в сфере водных ресурсов с 2008 по 2023 год.

В отчёте представлен действующий в компании целостный подход к рациональному водопользованию и охране водных ресурсов. Судя по отчёту, в компании много внимания уделяется созданию системы замкнутого водооборота, постоянному увеличению доли повторно используемой воды, чтобы сокращать водозабор и объём сточных вод. Серьёзно относятся здесь к вопросам безопасной эксплуатации объектов размещения отходов. Так, компания ежегодно проводит оценку воздействия своих производств на водные объекты. Проводится модернизация предприятий, идёт строительство новых и реконструкция действующих природоохранных объектов. Доля повторного и оборотного водоснабжения в производственных процессах составляет более 90%. При этом количество реализованных проектов в области охраны водных ресурсов начиная с 2004 года превысило три десятка.

Фото © Пресс-служба РУСАЛа

В контексте заботы о водных объектах и экосистемах алюминиевая компания занимается вторичным обводнением ранее осушенных торфяников. Это первый для России подобный проект, климатический эффект которого, по разным оценкам, может достигать от двух до 40 тонн СО2-эквивалента с гектара в год. Кроме снижения выбросов парниковых газов, проект направлен на уменьшение рисков природных пожаров, а также увеличение биологического разнообразия. Решается задача восстановления уникальных мест обитания редких представителей флоры и фауны.

Каждый год компания проводит масштабную экологическую акцию "День реки" по уборке от мусора и восстановлению берегов рек и других водоёмов в регионах ответственности компании. Экомарафон стал продолжением волонтёрского проекта "День Енисея". Он создан Русским географическим обществом и РУСАЛом в 2011 году как акция для привлечения внимания общественности к проблемам главной реки Сибири. Активный отклик на проект способствовал его превращению в ежегодную акцию. С 2019 года она проходит не только в Красноярске, Ачинске и Саяногорске, но и в других регионах России. С 2011 года было проведено более 300 экологических акций, общее количество участников которых составило более 85 тысяч человек. В 2023 году в акции приняли участие почти две тысячи человек, которые собрали 37 тонн мусора.

— Мы уделяем серьёзное внимание бережному отношению к водным ресурсам во всех регионах нашей ответственности, внедряем на своих производствах инновационные технологии и передовые практики для управления воздействием на водные объекты. При этом мы понимаем, что для достижения высоких целей необходимо объединять усилия всех заинтересованных сторон, поэтому мы вовлекаем жителей российских регионов, наших партнёров, экспертов, экологов, представителей научного сообщества в совместное решение проблем, связанных с водными ресурсами, проводим масштабные экологические акции, — отметила Елена Мякотникова, директор по устойчивому развитию, член исполнительного комитета (правления) РУСАЛа.

Авторы Валерия Мишина