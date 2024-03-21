Раскрыта тайна настоящих имён Труса, Балбеса и Бывалого из "Кавказской пленницы" Трус, Балбес и Бывалый — легендарные персонажи, которых любил весь Советский Союз. Life.ru рассказывает, какие настоящие имена были у героев с этими кличками. 21 марта, 13:00 Life.ru узнал, как на самом деле звали легендарное трио Труса, Балбеса и Бывалого. Обложка © "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский / Kinopoisk

Персонажи Трус, Балбес и Бывалый были во многих фильмах, которые снимал культовый режиссёр Леонид Гайдай. Впервые на больших экранах они появились в картине "Операция "Ы". Затем прогремели на всю страну в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".

Персонажей сыграли легендарные актёры СССР. Роль Труса исполнил Георгий Вицин, Балбеса — Юрий Никулин, а Бывалого — Евгений Моргунов. У персонажей были и настоящие имена, но они в картине так и не были раскрыты. Тем не менее существует три версии, как звали героев "Кавказской пленницы" на самом деле.

Советская версия от 1966 года

Трус, Балбес и Бывалый на самом деле были Димой, Васей и Федей. Фото © "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский / Kinopoisk

Журнал для любителей отечественного кинематографа "Советский экран" в 1966 году выпустил номер, в котором раскрыл главную тайну культового фильма "Кавказская пленница". Согласно версии издания, Труса, Балбеса и Бывалого звали соответственно Дмитрий Зелинский, Василий Дорошин и Фёдор Бурлаков.

Причём в "Советском экране" утверждали, что изначально трио должно было называться по-другому. Гениальных персонажей планировали именовать так, как их зовут на самом деле, — Димой, Федей и Васей.

Но, видимо, Леонид Гайдай посчитал, что такие имена трио не подойдут, поскольку не запомнятся зрителям, и внёс изменения в сценарий. Поэтому в конечной версии героев называли в соответствии с их личными характеристиками. Имена при этом не упоминали.

Впрочем, хорошо, что Гайдай решил назвать легендарное трио "Кавказской пленницы" именно Трусом, Балбесом и Бывалым. Эти клички жители СССР запомнили на долгие годы. Более того, их знает даже современная молодёжь.

Вторая версия имён героев "Кавказской пленницы"

В "Кавказской пленнице" 1966 года главные персонажи были придуманы поэтом Степаном Олейником. Фото © "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский / Kinopoisk

Мало кто знает, но у Гайдая до легендарных "Операции "Ы" и "Кавказской пленницы" выходили и короткометражки. Одной из культовых его работ стала картина "Пёс Барбос и необычный кросс". Трус, Балбес и Бывалый до премьеры на больших экранах появились именно в этом фильме.

За основу Гайдай взял сюжет одного из произведений поэта Степана Олейника. В нём описывалось легендарное трио. Так, Бывалого в изначальной версии звали Гаврила. Балбес и Трус были Николаями. Их фамилии при этом не указывались. Но, скорее всего, Гайдай позаимствовал у поэта только образы персонажей. Факты их биографий он придумал сам.

Сейчас героев фильма "Кавказская пленница" ассоциируют с актёрами, которые их сыграли

Фильм "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" сделал так, что актёры, сыгравшие Труса, Балбеса и Бывалого, ассоциируются с этими персонажами. Фото © "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский / Kinopoisk

После выхода кинокартины роли настолько "прилипли" к актёрам, что называть Труса, Балбеса и Бывалого как-то, кроме Никулин, Вицин, Моргунов, не поворачивается язык. В подтверждение этой теории можно привести пример, что в 1990 году поэт Сергей Гандлевский выпустил произведение, в котором написал следующие строчки:

"…Супруг супруге накупил обнов,

Врывается в квартиру, смотрит в оба,

Распахивает дверцы гардероба,

А там — Никулин, Вицин, Моргунов", — строчки в стихотворении "Косых Семён. В запое с Первомая…".

Согласно этому стихотворению, можно считать, что теперь настоящие имена Труса, Балбеса и Бывалого — Никулин, Вицин и Моргунов. Эти роли были одними из самых успешных в их жизни и навсегда останутся в истории отечественного кинематографа.

Авторы Никита Фартов