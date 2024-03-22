В России разработали алюминиевые слитки повышенного качества для производства ультрапремиальных колёс

Институт лёгких материалов и технологий (ИЛМиТ) разработал новые алюминиевые слитки повышенного качества, которые помогут обеспечить российский рынок сверхпрочными и сверхлёгкими колёсными дисками. Продукт подходит для выпуска колес ультрапремиальных и спортивных автомобилей, а также грузового и пассажирского транспорта.

"Цилиндрические слитки для объёмного штампования позволяют переработчикам алюминия получать сверхлёгкую и сверхпрочную конечную продукцию и при этом снизить нагрузку на оборудование. Они уже поставляются клиентам и предназначены прежде всего для производства кованых колёсных дисков", — рассказали Life.ru в пресс-службе компании РУСАЛ.

Новинка позволит производить диски более низкой массы, чем кованые колёса из стандартных сплавов системы "алюминий-магний-кремний". Это стало возможным благодаря тому, что прочность слитков на 7% превышает любые аналоги. Кроме того, они 10–17% уменьшают нагрузку на штамповый инструмент автопроизводителей и усиливают скорость производства и стойкость штампов. Примечательно, что кованые колёса для легковушек — достаточно премиальный продукт по сравнению с массовыми литыми дисками. Первые значительно легче, так как алюминий при производстве становится прочнее, что в свою очередь уменьшает массу колеса и оставляет заданную прочность. Кованые колеса часто поставляются по индивидуальному заказу клиентов, поэтому они востребованы в том числе у владельцев люксовых и ультрапремиальных авто, а также спорткаров и гоночных мотоциклов, для которых жизненно важна легкость.

Предприниматель, владелец производителя кастомизированных автомобильных дисков Power Wheels Леонид Дёмин вспоминает, что с нуля создавал рынок кастомизированных колёс в России.

"Я, по сути, в одиночку выращиваю этот сегмент с 2018 года, специально мы не считали, но он ежегодно рос в разы и даже в десятки раз. И потенциал роста по-прежнему огромный. Дополнительный импульс спросу на кованые колёса придал уход из России ведущих автопроизводителей, многие автовладельцы теперь предпочитают не дожидаться колёс по параллельному импорту, а размещать индивидуальный заказ у нас. Мы начали сотрудничать с автодилерами, которые предлагают опцию: заказать диски у Power Wheels", — рассказал он.