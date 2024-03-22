Судьба Земли: В космосе нашли остатки уничтоженных планет Астрономам совершенно ясно, что "перегоревшие" звёзды должны поглощать свои ближайшие миры. Недавно наконец удалось обнаружить реальные примеры таких событий. 21 марта, 21:41 Звезда поглощает ближайшие миры. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В принципе, любая звезда проходит один и тот же сценарий: она "горит", пока в её ядре есть водород для термоядерных реакций. Это называется основным циклом эволюции звезды. А когда топливо заканчивается, звёздное ядро начинает сжиматься под действием собственной гравитации, которой больше ничто не сопротивляется. А окружающая оболочка, наоборот, неимоверно расширяется: её перегревает раскаляющееся от коллапса ядро. Это стадия так называемого красного гиганта. Или супергиганта (если звезда очень массивная). На этой стадии как раз и находится знаменитая Бетельгейзе в созвездии Ориона, за которой сейчас с огромным любопытством наблюдают: оболочка вот-вот должна быть эффектно сброшена. Это будет наблюдаться в небе потрясающей яркой вспышкой — взрывом сверхновой.

Так вот, Солнце сверхновой не взорвётся, потому что оно для этого слишком маловесно, но оболочку оно тоже когда-нибудь сбросит. А именно, по примерным прогнозам, через пять миллиардов лет. А перед этим оно тоже раздуется в красного гиганта. И в размерах оно, как ожидается, увеличится настолько, что Меркурию совершенно точно этого не пережить: он будет поглощён нашей звездой. Венеру, скорее всего, ожидает та же участь. А очень возможно, её не избегнет и Земля. Вообще, есть основания ожидать, что объёмы Солнца распространятся вплоть до орбиты Марса. То есть в Солнечной системе в конце концов не останется ни одной каменистой планеты, если не считать Плутона, а его современная наука уже планетой не считает.

Солнце сейчас (справа) и на стадии красного гиганта через несколько миллиардов лет (слева). Фото © Shutterstock / FOTODOM

В космосе наблюдают богатое разнообразие и красных гигантов, и уже сбросивших свои оболочки, сжавшихся донельзя звёздных ядер — белых карликов, нейтронных звёзд и даже чёрных дыр звёздных масс. Всё это бывшие звёздные ядра, "останки" звёзд. Но когда наблюдают эти "останки", то уже не могут доподлинно установить, были ли у них когда-то планеты, которые они "съели". И красные гиганты "с поличным" в процессе "поедания" планет застигнуть крайне трудно. Но застать следы недавнего поглощения планеты, в принципе, надежда есть. И, по опубликованным данным, эта надежда оправдалась.

Астрономы решили сосредоточить внимание на "пожилых" двойных звёздах, притом на таких, которые и "родились" вместе из одного и того же протозвёздного облака, а не встретились впоследствии. Это определяют по степени их сходства. И нашлась 91 такая пара звёзд, насчёт которых есть уверенность, что это "родные сёстры". При этом, как сообщается, в основном это солнцеподобные звёзды, то есть жёлтые карлики на заключительных этапах своего "жизненного пути": уже разросшиеся в красных гигантов и, может быть, поглотившие свои ближайшие миры. Так вот, учёные стали сравнивать их химический состав — и в семи парах разница в этом смысле оказалась явная. И есть серьёзное подозрение, что причина этой разницы — наличие в одной из звёзд "останков" поглощённой планеты.

Правда, есть ещё вариант, что это поглощение может происходить в самом начале: планета ещё даже толком не успела сформироваться, а уже гравитация звезды тянет её к себе и топит в своих недрах. Но полагают, что если так, то за долгие миллиарды лет существования этой системы следов таких далёких событий уже вообще прослеживаться не должно, поэтому, если эти следы есть, значит, скорее всего, планета погибла сравнительно недавно.

Вообще, солнцеподобные и прочие маломассивные звёзды во Вселенной составляют большинство. По примерным представлениям учёных, как минимум треть из них имеет довольно похожие на Землю по размерам и массе каменистые планеты. И по меньшей мере в каждой десятой (если не в каждой четвёртой) такой "Солнечной системе" эти планеты находятся так близко к звезде, что в конце концов неизбежно должны быть принесены в жертву гибнущему светилу.

Авторы Адель Романенкова