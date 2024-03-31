Календарь садовода на апрель 2024-го: Благоприятные дни для посадки овощей на даче Апрель — сложный месяц для садоводов и огородников. Вроде пора высаживать семена и подготавливать почву, но в любой момент могут нагрянуть и заморозки. Как грамотно спланировать работы, чтобы был хороший урожай? Об этом расскажет материал Life.ru. 30 марта, 21:00 Лунный посевной календарь садовода-огородника на апрель-2024: самые удачные дни для посадок. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Благоприятные дни по лунному календарю

Лунный календарь может помочь садоводу и огороднику оптимизировать время посева, посадки и ухода за растениями в соответствии с фазами Луны. Например, согласно лунному календарю, более благоприятные дни для посева семян, прививок и пересадки растений могут быть связаны с убывающей луной, а растущая может указывать на подходящие дни для удобрения, обработки растений от вредителей и болезней, а также сбора урожая. В целом следование лунному календарю может помочь оптимизировать урожай и улучшить качество растений в саду или огороде.

Лунный календарь садовода и огородника на апрель 2024 года: в какой день что сажать. Инфографика © Life.ru

Нежелательными днями для занятия садоводством являются 1, 2, 14, 15, 18, 19, 27, 28 и 29 апреля , поскольку луна находится в растущей фазе.

, поскольку луна находится в растущей фазе. Новолуние — 8 апреля , а полнолуние — 24 апреля . В эти даты лучше вовсе воздержаться от работ на огороде.

, а полнолуние — . В эти даты лучше вовсе воздержаться от работ на огороде. 3–7 апреля — сажаем петрушку, морковь, капусту, картошку и лук.

— сажаем петрушку, морковь, капусту, картошку и лук. 9–11 апреля — сажаем фасоль и салат.

— сажаем фасоль и салат. 12 апреля — подходящий день для посадки шиповника, земляники, жимолости, винограда, яблони и сливы.

— подходящий день для посадки шиповника, земляники, жимолости, винограда, яблони и сливы. 17 апреля — сеем свёклу, морковь, укроп и петрушку.

— сеем свёклу, морковь, укроп и петрушку. 20 апреля — высаживаем цветы.

— высаживаем цветы. 21 апреля — сажаем морковь, капусту, картошку и лук.

— сажаем морковь, капусту, картошку и лук. 22–23 апреля — сажаем фасоль и салат.

— сажаем фасоль и салат. 25–26 апреля — подходящий день для посадки гороха, дыни, пекинской капусты, лука и лука-порея, петрушки, укропа.

— подходящий день для посадки гороха, дыни, пекинской капусты, лука и лука-порея, петрушки, укропа. 27 апреля на грядку можно высаживать кабачки, цукини, фасоль, тыкву и патиссоны.

на грядку можно высаживать кабачки, цукини, фасоль, тыкву и патиссоны. 28–29 апреля сажаем ягодные кустарники (кроме малины).

сажаем ягодные кустарники (кроме малины). 30 апреля — высаживаем цветы, горький перец и огурцы.

Если лунный календарь не рекомендует сеять семена в тот или иной день, это не означает, что у садовода и огородника выходной. На приусадебном участке и даче всегда есть чем заняться: это и мелкий ремонт, и уход за садовым инвентарём, и поддержание общего порядка. В дни, не подходящие для посадок, можно ухаживать за газоном, заняться подкормкой, удобрениями. Особенно в апреле — начале горячего сезона.

Заморозки и погода в апреле 2024-го

Прогнозирование погоды на такой отдалённый период с высокой точностью практически невозможно из-за множества переменных, включая изменения в атмосфере, океане и другие факторы. Обычно в апреле в большинстве регионов Северного полушария начинается весенний период и температура постепенно повышается. Однако заморозки в апреле также могут быть возможны, особенно в северных широтах или гористых районах. Важно следить за прогнозами ближе к дате, чтобы быть готовым к возможным изменениям в погоде.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова — заядлая дачница. В беседе с Life.ru она рассказала, чем сама планирует заняться за грядках в ближайшее время.

Поскольку у нас конец марта и начало апреля в Москве и Подмосковье будут очень тёплыми, это всё, конечно, поторопит дачников. Наверное, вот в предстоящие выходные дни, когда ещё будет лежать снег, если не побелены деревья, то их надо побелить. И уже, собственно говоря, можно производить санитарную обрезку яблонь и груш. Что касается садовых кустарников, то, по моему опыту, вот эти ветки под коркой наста будут обламываться при оседании снега, поэтому под смородиной и крыжовником хорошо бы его притоптать, чтобы освободить боковые ветки и обезопасить их от случайного слома. Пока ещё лежит снег, лично я собираюсь опрыскать крыжовник и смородину кипятком или какими-то другими веществами для обеззараживания. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова

Многих садоводов, по словам собеседницы Life.ru, напрягает ситуация с розами: снега было много, они были укрыты, но сейчас установилась очень тёплая погода и есть беспокойство, как бы они не сопрели и не образовывалась плесень, поэтому их стоить проветрить.

Какие овощи сажать в апреле

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Помидоры

Сажать помидоры в апреле возможно, но необходимо учитывать региональные особенности и климатические условия. Во многих регионах Северного полушария апрель может быть ещё прохладным, поэтому для успешного выращивания помидоров в этот период нужно обеспечить тепло и защиту от ночных заморозков.

Если вы планируете сажать помидоры в апреле, рекомендуется выбирать ранние или определённые для выращивания в прохладных условиях сорта. Некоторые подходящие сорта помидоров для посадки в апреле:

1. Ранние помидоры, такие как "Сан-Марцано", "Алтайский медведь", "Сибирский сад" и другие, которые хорошо справляются с низкими температурами и быстро формируют плоды.

2. Определённые для выращивания в прохладных условиях сорта, например "Снежный шар", "Тундра", "Айсберг" и другие, хорошо адаптирующиеся к холоду.

При высадке помидоров в апреле важно обеспечить им хорошее освещение, умеренный полив и защиту от ночных заморозков. Также можно использовать укрытия или теплицы для дополнительной защиты растений.

Перед посадкой помидоров в апреле рекомендуется изучить особенности конкретного региона, консультироваться с местными специалистами и следить за прогнозом погоды, чтобы обеспечить оптимальные условия для успешного выращивания этого овоща.

Некоторые сорта помидоров можно сажать в апреле, но с осторожностью. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Огурцы

Высаживать огурцы в апреле также возможно, но, как и с помидорами, необходимо учитывать климатические условия и региональные особенности. Огурцы — теплолюбивые растения, поэтому для успешного выращивания в апреле рекомендуется обеспечить им тепло и защиту от ночных заморозков.

Если вы планируете сажать огурцы в апреле, рекомендуется выбирать ранние сорта, которые хорошо адаптированы к прохладным условиям. Некоторые подходящие сорта огурцов для посадки в апреле:

1. Ранние гибриды, такие как "Зозуля", "Маринад", "Маньчжурский император" ("Китайский император") и другие, которые быстро формируют плоды и хорошо переносят низкие температуры.

2. Определённые для выращивания в прохладных условиях сорта, например "Северянин", "Зелёный дракон", "Ночной фаворит" и другие, которые так же хорошо адаптированы к холоду.

При высадке огурцов в апреле важно обеспечить им тёплую почву, хорошее освещение и умеренный полив. Также можно использовать укрытия или теплицы для дополнительной защиты растений от ночных холодов.

Перед посадкой огурцов в апреле рекомендуется изучить особенности конкретного региона, консультироваться с местными специалистами и следить за прогнозом погоды, чтобы обеспечить оптимальные условия для успешного выращивания этого овоща.

В теплицу огурцы начинают высаживать после 15–20 апреля. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Белокочанная капуста

Белокочанная капуста относится к холодостойким культурам, поэтому может быть выращена в прохладное время года, включая весенний период.

Если вы планируете посадку белокочанной капусты в апреле, рекомендуется выбирать ранние и среднеспелые сорта, которые хорошо адаптированы к прохладным условиям и могут быстро сформировать головку. Некоторые подходящие сорта белокочанной капусты для посадки в апреле:

"Большеголовая 1" — ранний сорт с хорошей устойчивостью к болезням.

— ранний сорт с хорошей устойчивостью к болезням. "Московская 13" — ранний сорт с высокой урожайностью.

— ранний сорт с высокой урожайностью. "Грандиоза" — среднеспелый сорт, хорошо переносит низкие температуры.

— среднеспелый сорт, хорошо переносит низкие температуры. "Амага" — среднеспелый сорт с высоким содержанием витамина С.

Перед посадкой белокочанной капусты в апреле необходимо подготовить почву, обеспечить достаточное увлажнение и удобрение. Расстояние между растениями должно быть около 40–50 сантиметров для обеспечения нормального развития культуры. Также рекомендуется следить за прогнозом погоды и при необходимости использовать укрытия или теплицы для защиты растений от ночных заморозков.

Сажать белокочанную капусту в апреле возможно, но требуются внимательный уход и обеспечение оптимальных условий для успешного выращивания этой культуры.

Картошка

Если вы планируете посадку картофеля в апреле, рекомендуется выбирать ранние и среднеспелые сорта, которые хорошо адаптированы к прохладным условиям и могут быстро прорасти. Некоторые подходящие сорта картофеля для посадки в апреле:

"Ред Скарлет" — ранний сорт с высокой урожайностью. "Аньела" (Annela) — среднеспелый сорт, хорошо переносит низкие температуры. "Невский" — ранний сорт с хорошей устойчивостью к болезням. "Астраханский" — среднеспелый сорт, высокоурожайный.

Перед посадкой картофеля в апреле необходимо подготовить почву, обеспечить достаточное увлажнение и удобрение. Картофель предпочитает светлые плодородные почвы с хорошей дренажной способностью. Расстояние между рядами и картофельными клубнями зависит от конкретного сорта, но обычно составляет около 30–40 сантиметров.

В южных регионах картофель можно высаживать после 20 апреля. А максимально поздняя дата посадки картофеля — 10 июня. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Сажать картофель в апреле возможно, что также требует внимательного ухода и обеспечения оптимальных условий для успешного выращивания этой культуры. Учитывайте особенности вашего региона и климата при выборе сортов и методов выращивания картофеля.

Кабачки

В апреле начинать посадку кабачков рискованно, важно учитывать, что они являются теплолюбивыми и требуют тепла для успешного роста и развития. Если вы планируете посадку кабачков в апреле, рекомендуется выбирать ранние и среднеспелые сорта, которые быстро прорастут и созреют. Некоторые подходящие сорта кабачков для посадки в апреле в теплице включают:

"Золотой шар" — ранний сорт с компактными плодами. Заморский сорт "Тондо ди Тоскана" — ранний с овальными плодами. "Цукеша" — среднеспелый сорт с тёмно-зелёными плодами.

Перед посадкой кабачков в апреле необходимо подготовить почву, обеспечить удобрением и хорошим дренажем. Кабачки предпочитают тёплые и солнечные места, поэтому выберите участок с хорошим освещением.

Расстояние между растениями зависит от конкретного сорта кабачков, но обычно составляет около 60–90 сантиметров. Посадку можно производить как в открытом грунте, так и в горшках или контейнерах для последующей высадки на грядку.

Морковь

В апреле можно начать посадку моркови. Она является холодостойким растением и может выдерживать небольшие заморозки. Однако для успешного роста и развития моркови рекомендуется выбирать ранние и среднеранние сорта, которые быстро прорастут и дадут урожай.

Морковь: технология выращивания высокого урожая. Рассказывает агроном Николай Петрович. Видео © YouTube / "Полезные советы агронома"

Некоторые подходящие сорта моркови для посадки в апреле:

"Нантская 4" — ранний сорт, плоды средней длины, хорошо сохраняют свои качества.

"Любимая" — среднеспелый сорт с высокой урожайностью, хорошо хранится.

"Каротан" — ранний сорт, плоды крупные, отличается высокой урожайностью.

Какую зелень сажать в апреле

В апреле можно начать посадку различных видов зелени, таких как петрушка, укроп, салат и шпинат. Эти растения относятся к холодостойким культурам и могут успешно развиваться при низких температурах. Важно выбирать подходящие сорта зелени для посадки в апреле, которые быстро прорастут и дадут урожай до начала лета.

Петрушка

Подходящие сорта петрушки для высаживания в апреле:

"Итальянская" — ранний сорт с ароматными листьями, хорошо растёт в прохладной почве.

"Крапивная" — сорт с крупными листьями, устойчив к неблагоприятным условиям.

Укроп

Укроп "Аврора" — ранний сорт с ароматными зелёными листьями, хорош для использования в кулинарии.

"Обильнолистный" — сорт с большими соцветиями, хорош для приготовления уксуса и маринада.

Салат

"Лолло-россо" — красивый салат с крупными фиолетовыми листьями. Он отличается нежным вкусом и хорошо подходит для приготовления свежих салатов.

— красивый салат с крупными фиолетовыми листьями. Он отличается нежным вкусом и хорошо подходит для приготовления свежих салатов. "Листовой" — ранний сорт салата с нежными зелёными листьями. Он быстро прорастает и даёт обильный урожай. Идеально подходит для использования в различных блюдах.

— ранний сорт салата с нежными зелёными листьями. Он быстро прорастает и даёт обильный урожай. Идеально подходит для использования в различных блюдах. "Романо" — сорт салата с узкими длинными листьями и нежным вкусом. Он хорошо растёт в прохладной почве и может быть использован как в свежем виде, так и для дальнейшей термической обработки (как и шпинат).

— сорт салата с узкими длинными листьями и нежным вкусом. Он хорошо растёт в прохладной почве и может быть использован как в свежем виде, так и для дальнейшей термической обработки (как и шпинат). "Батавия" — ранний сорт салата с крупными сочными листьями. Он отличается хрустящей текстурой и приятным вкусом. Подходит для выращивания как в открытом грунте, так и контейнерах, что более актуально для апреля.

Зелень начинают сеять, когда воздух прогреется до пяти градусов, то есть в конце марта – начале апреля. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Шпинат

Высаживать шпинат в апреле возможно, но важно следить за погодными условиями и обеспечивать растениям оптимальные условия для роста. Учитывайте особенности вашего региона и следуйте рекомендациям по уходу за зеленью для успешного выращивания этой культуры.

"Матадор" — ранний сорт шпината с нежными листьями, хорош для приготовления зелёных смузи и салатов.

— ранний сорт шпината с нежными листьями, хорош для приготовления зелёных смузи и салатов. "Виктория" — сорт с крупными листьями, устойчив к болезням.

Какие работы проводить в огороде

По словам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, в апреле ещё нельзя исключать то, что температура в ночные часы будет понижаться до отрицательных значений. Кроме того, в этом году снег будет сходить чуть позже, чем в прошлом. Это нужно учесть при планировании работ на приусадебном участке.

Теплицы, наверное, уже можно подготовить, потому что там почва оттаяла. Можно посадить зелёные травы уже в середине апреля, потому что всё равно теплица прогревается и отрицательные небольшие температуры не страшны салату, луку и укропу. Татьяна Позднякова

Во втором весеннем месяце в огороде можно провести следующие работы:

Посадка рассады: многие овощи и цветы лучше всего сажать в апреле, чтобы они успели хорошо укорениться и развиться к началу лета. Подготовка почвы: перекопайте землю, удобрите компостом или минеральными удобрениями. Обработка почвы: прополоть огород от сорняков, прорыхлить землю. Посев семян: некоторые овощи можно посеять прямо в грунт в апреле, например морковь или редис, но большая часть работ предстоит всё-таки в теплице. Укрытие растений: если есть угроза заморозков, укрыть нежные растения плёнкой или агроволокном. Обрезка деревьев и кустарников: в апреле можно провести обрезку фруктовых деревьев и кустарников. Размножение растений: можно начать размножение растений черенками или делением кустарников. Уход за газоном: подкормить газон удобрениями, провести аэрацию и прокалывание.

Это лишь несколько примеров работ, которые можно сделать в огороде в апреле. Важно помнить, что конкретные работы могут различаться в зависимости от климатических условий и региональных особенностей.

В апреле можно привить плодовые деревья, обработать сад от болезней и вредителей, подкормить кустарники. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Народные приметы

В апреле садоводы и огородники часто обращают внимание на народные приметы, которые могут помочь им спрогнозировать, каким будет урожай.

Раннее цветение черёмухи (в апреле) сулит хороший урожай яблок и груш.

Насыщенный сладкий берёзовый сок в апреле связывают с плохим урожаем картофеля.

Если жидкость почти безвкусная — бульба уродится что надо.

Зацвела ольха — гречиху пора засевать.

Громко квакают лягушки — сей овёс.

Если соловей запел на голых деревьях, будет неурожай.

К югу тянется клин журавлей — год будет неурожайный и неудачный.

На Евтихия (19 апреля) день тихий — к урожаю зерновых. Коли ветрено, хлеб будет плохим.

На Акулину (20 апреля) дождь — яровые не уродятся, а калина будет хороша.

Авторы Любовь Свободная