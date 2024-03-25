10 вещей, которые нельзя мыть водой, и как их правильно чистить на самом деле Вода кажется нам универсальным чистящим средством, но в некоторых случаях лучше её избегать. Потому что после такой очистки эту вещь или предмет можно будет просто выбросить. 25 марта, 14:30 Какие предметы и вещи ни в коем случае нельзя мыть водой и почему. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Если намочить электроприбор, он ударит током. Если серебро — оно потускнеет. А что случится с деревянным полом, мраморной столешницей и горелками газовой плиты? Самое время это выяснить, а заодно узнать о правильных способах очистки всего вышеперечисленного.

1. Электроника

Какие вещи ни в коем случае нельзя очищать водой — электроника. Фото © Unsplash / Clay Banks

Сочетание воды и электроники может привести к удару током. Ноутбуки, клавиатуры, приставки и телевизоры лучше всего протирать от пыли сухой безворсовой тряпкой из микрофибры. Если нужно удалить жирное пятно, можно лишь слегка смочить ткань водой.

2. Серебро и латунь

Вода — враг серебра. Фото © Unsplash / Deleece Cook

Вода стирает защитное покрытие с серебряных и латунных предметов домашнего обихода. Это происходит постепенно: отсутствие былого блеска вы заметите лишь через несколько лет. Для очистки таких предметов лучше использовать мягкую ткань, смоченную в смеси уксуса и пищевой соды.

3. Деревянные полы и мебель

Почему деревянный пол нельзя мыть водой? Фото © Unsplash / Rumman Amin

Вода кажется лучшим средством для того, чтобы смыть с пола грязь. Тем более паркеты и ламинаты, как правило, имеют водостойкие покрытия. Но проблема в том, что со временем оно стирается. В итоге пол может потускнеть и местами даже набухнуть. Поэтому стойкие пятна лучше удалять слегка смоченной в воде микрофиброй. А все остальные проблемы решать сухой уборкой.

4. Горелки газовой плиты

Оказывается, газовые горелки нельзя мыть водой, и вот почему. Фото © Unsplash / Daniel Dan

Вода со временем может вывести горелки из строя. Первый признак — щелчки без воспламенения. Чтобы этого избежать, чистить их лучше губкой или мягкой влажной тканью. Причём смачивать её следует в специальном чистящем растворе или проверенной комбинации уксуса и пищевой соды.

5. Кирпич для внутренней отделки

Что нельзя мыть водой и почему: строительный кирпич. Фото © Unsplash / Victor

Строительный кирпич изначально устойчив к воздействию внешней среды. Но его аналог для внутренней отделки помещений не обладает такими свойствами. Если его часто мыть, верхний слой можно повредить. Поэтому лучше аккуратно протирать кирпич влажной тканью. А сильные загрязнения удалять щёткой.

6. Предметы и вещи со следами от цветочной пыльцы

Пыльца цветов и вода — это пятно, которое вы не выведете никогда. Фото © Unsplash / Timothy Dykes

Вы пришли домой с цветами и уронили их на светлый пол. Или задели букетом свой любимый белый свитер. Ни в коем случае не пытайтесь смыть следы от пыльцы водой — станет только хуже. Вместо этого воспользуйтесь пылесосом или щёткой.

7. Изделия из кожи

Почему кожаные предметы нельзя чистить водой. Фото © Unsplash / Paul Weaver

Кожа требует бережного обращения. Вода может ухудшить её цвет и высушить. Протирать кожаные материалы лучше слегка влажной тканью с мягким мылом, а потом дать им высохнуть при комнатной температуре.

8. Антиквариат

Фото © Unsplash / Gioia Maurizi

Для простой очистки антиквариата подойдёт мягкое средство для мытья посуды, разведённое в воде. Ткань должна быть лишь слегка влажной, иначе вода повредит дерево или латунь, особенно если предметам более полувека.

9. Светильники и розетки

Как правильно и безопасно очистить розетку. Фото © Unsplash / Neven Krcmarek

Для быстрой очистки от пыли используйте сухую мягкую тряпку. Чтобы удалить грязь, слегка смочите ткань мягким мылом. Светильник перед этим лучше разобрать: так вы сможете тщательно протереть каждую деталь. Но не забудьте высушить их бумажными полотенцами.

10. Мраморные или каменные столешницы

Оказалось, что мраморные покрытия тоже боятся воды. Фото © Unsplash / Inside Weather

С помощью водного раствора лимонного сока и уксуса дома можно очистить почти всё — но только не столешницы. Кислоты, которые содержатся в этой смеси, просто уничтожат герметик и защитное покрытие. Используйте салфетки из микрофибры и специальные средства для очистки камня или мрамора.

Авторы Семен Хафизов