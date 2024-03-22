6 тактик поведения на свидании, после которых любая приличная девушка встанет и уйдёт Чтобы первое свидание с девушкой прошло отлично, есть целый список правил, как нельзя себя вести. Life.ru рассказывает про шесть стратегий поведения на первой встрече, которые хороши в теории, но плохи на практике. 22 марта, 14:00 Хит-парад сценариев для идиотского свидания — в материале Life.ru. Обложка © Freepik

Мужчин, которые наслушались "секс-инструкторов" и начали активно показывать маскулинность при общении с дамами, ждёт неудачное свидание. Воспринимать поход в ресторан или кинотеатр нужно как ходьбу по минному полю. Достаточно допустить всего одну ошибку или сказать что-то не то — и дама исчезнет из вашей жизни. Какие в теории "хорошие" тактики поведения ни в коем случае нельзя применять на практике — рассказываем в материале ниже.

1. Понты

На первом свидании с девушкой нельзя показывать своё богатство. Фото © Freepik

Многие тренеры по отношениям советуют при общении с дамой сразу "заходить с козырей". По их правилам свиданий, мужчина сразу должен "выложить на стол" всё, что у него есть. То есть рассказать про квартиру, машину, отдых за границей и понтонуться новым телефоном. Так он якобы вызовет у дамы интерес к себе. Однако в XXI веке высоким уровнем дохода никого не удивишь. На такие рассказы поведётся только меркантильная женщина, которая ищет себе "папика". Даме с нормальными моральными ориентирами понтовщик быстро надоест, и отношения с ним закончатся ещё на первом свидании.

2. Хамское поведение

Многие мужчины считают, что во время первого свидания с девушкой нужно показать им свою маскулинность. Поэтому они не пропускают даму вперёд, не открывают ей двери, не вешают пальто при входе в ресторан — и в целом ведут себя как быдло. Но это грубейшая ошибка: настоящие альфа-самцы, наоборот, ведут себя как джентльмены, поэтому и завоёвывают сердца дам.

3. Нарочитая демонстрация симпатии

Девушки после свидания не будут брать трубку, если покажите, что влюблены. Фото © Freepik

Правила свиданий гласят, что мужчина должен вести себя с дамой нейтрально. Не отстраняться от неё во время встречи, но и не слишком "вешаться на шею". За вечер даме можно сделать всего несколько комплиментов, а в остальное время просто поддерживать разговор. В вас всегда должна оставаться тайна, которую дама захочет разгадать. После встречи женщина должна гадать, нравится ли она вам или нет. Если же лебезить и весь вечер "вешаться на шею", дама быстро потеряет интерес.

4. Разговоры на табуированные темы

Если хотите в будущем сходить с девушкой на свидание ещё раз, то во время первой встречи не обсуждайте странные темы. Под табу попадают любые разговоры о сексе, политике и спорте. Скорее всего, женщине это в данный момент не интересно — и вы просто испортите вечер. Говорить нужно на отстранённые, универсальные темы. Если девушка может поддерживать диалог вокруг них, то встреча пройдёт замечательно и ваши отношения будут развиваться дальше. Но, если она заскучает, следующей встречи, возможно, и не будет.

5. Использование матерных слов

Перед тем как пригласить девушку на свидание, подумайте, что будете на нём говорить. Фото © Freepik

Неудачное свидание будет в том случае, если во время него вы будете использовать нецензурную брань. Материться — вполне нормально, но вряд ли девушка мечтает весь вечер слушать такую манеру речи. Скорее всего, у неё от таких слов просто "завянут уши" и на следующий день она уже не возьмёт трубку. Использование матов в речи — нарушение правил приличия. Помните, что использовать нецензурную брань возможно только при общении со знакомыми и друзьями. Если видите человека впервые, то вести разговор нужно с использованием цензурных слов.

6. Ложь

Если девушка после свидания не понравилась, то не стоит ей врать и давать ложные надежды. Лучше сразу сказать, что вам не по пути. Сэкономите время и нервы и ей, и себе. А в наше время это дорогого стоит!

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Авторы Никита Фартов