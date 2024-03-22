МегаФон протестировал российский планшет Kvadra_T

Сотрудники лаборатории МегаФона в Санкт-Петербурге завершили тестирование планшета Kvadra_T. Продукт, который был разработан компанией Yadro и произведён на крупнейшем в РФ заводе полного цикла "Ядро Фаб Дубна", прошёл все шесть этапов испытаний и две сессии верификации — в общей сложности это 250 тест-кейсов, к которым относятся звонки, передача данных, отправка SMS, переключение между сетями 2G, 3G, 4G и многое другое.

Фото © Пресс-служба YADRO

Фото © Пресс-служба YADRO

Фото © Пресс-служба YADRO

"Протестирован процесс обмена информацией между устройством и сетью, проведена отработка различных пользовательских сценариев, проверка правильности калибровки связки "чипсет‑антенна", тесты по скорости передачи данных, настройка индикации оборудования. Kvadra_T подтвердил надёжность и эффективное функционирование всех технических компонентов системы, обеспечивающих бесперебойную связь", — отметили в пресс-службе МегаФона.

Планшет работает под управлением своей операционной системы kvadraOS. По словам гендиректора бренда Kvadra Дмитрия Черкасова, сейчас специалисты создают сервис, который поможет быстро находить потерянные устройства.