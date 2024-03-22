МегаФон протестировал российский планшет Kvadra_T
В петербургской лаборатории МегаФона завершили тестирование планшета Kvadra_T
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Сотрудники лаборатории МегаФона в Санкт-Петербурге завершили тестирование планшета Kvadra_T. Продукт, который был разработан компанией Yadro и произведён на крупнейшем в РФ заводе полного цикла "Ядро Фаб Дубна", прошёл все шесть этапов испытаний и две сессии верификации — в общей сложности это 250 тест-кейсов, к которым относятся звонки, передача данных, отправка SMS, переключение между сетями 2G, 3G, 4G и многое другое.
Фото © Пресс-служба YADRO
Фото © Пресс-служба YADRO
Фото © Пресс-служба YADRO
"Протестирован процесс обмена информацией между устройством и сетью, проведена отработка различных пользовательских сценариев, проверка правильности калибровки связки "чипсет‑антенна", тесты по скорости передачи данных, настройка индикации оборудования. Kvadra_T подтвердил надёжность и эффективное функционирование всех технических компонентов системы, обеспечивающих бесперебойную связь", — отметили в пресс-службе МегаФона.
Планшет работает под управлением своей операционной системы kvadraOS. По словам гендиректора бренда Kvadra Дмитрия Черкасова, сейчас специалисты создают сервис, который поможет быстро находить потерянные устройства.
Ранее Life.ru уже рассказывал о прочности российского Kvadra_T. В июне 2023 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко устроил краш-тест планшету: выхватил его у премьера Михаила Мишустина и швырнул на пол.