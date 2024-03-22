Сильнейшее чутьё: У каких знаков зодиака самая мощная интуиция У представителей всех знаков зодиака есть внутренний голос. Рассказываем, у кого он слабый, а кто наделён мощнейшей интуицией. 22 марта, 16:00 Обложка © Freepik / cookie_studio

Люди, рождённые в определённую дату, от природы наделены внутренним голосом. Те, у кого он сильный, добиваются успеха в жизни и не попадают в неприятности. Люди со слабой интуицией вынуждены выезжать за счёт рационального мышления.

Знак зодиака Овен

У представителей знака зодиака Овен хорошая интуиция. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представители этого знака зодиака стараются всегда мыслить рационально. Интуицию и внутренний голос они задвигают на второй план.



"Вы крепко стоите на ногах и не позволяете случайным мыслям, возникшим в голове, влиять на что-либо. Именно поэтому внутренний голос Овнов оказывается погребённым глубоко внутри", — поделилась астролог, ясновидящая и биоэнерготерапевт Галина Янко.

Знак зодиака Телец

У представителей знака зодиака Телец сильная интуиция. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представители знака зодиака Телец имеют сильную врождённую интуицию. Но они много сомневаются в себе и не прислушиваются к ней. С помощью интуиции Тельцы могут предугадать дальнейший ход событий. Им нужно пользоваться врождённым даром, тогда они будут допускать меньше ошибок.

Знак зодиака Близнецы

Представители знака зодиака Близнецы не прислушиваются к своей интуиции. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представители этого знака зодиака имеют мощную врождённую интуицию, но не пользуются ею. Они любят отдыхать и жить сегодняшним днём. Но стоит им только научиться анализировать происходящее в жизни — и они станут намного успешнее, подчеркнула астролог.

Знак зодиака Рак

Представители знака зодиака Рак используют интуицию каждый день. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Мужчины и женщины под этим знаком зодиака чувствуют настроение и состояние других людей. У них очень развито внутреннее чутьё. Благодаря эмпатии Раки могут зарабатывать огромные суммы, работая психологами. Причём большинство из них умеют пользоваться интуицией и делают это каждый день.

Знак зодиака Лев

Представители знака зодиака Лев нередко используют интуицию. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представители этого знака зодиака довольно часто обращаются к своей интуиции, но большую часть времени стараются мыслить рационально. В их жизни соблюдён баланс между тем, когда нужно прислушиваться к себе, а когда нужно рассуждать логически.

Знак зодиака Дева

Мужчины и женщины под знаком зодиака Дева принимают решения, только основываясь на интуицию. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представители этого знака зодиака умеют пользоваться интуицией и используют навык довольно успешно. Причём внутреннему чутью они сильно доверяют.



"Если Девы ощущают беспокойство в душе и волнение, то точно знают, что это не просто так", — сказала ясновидящая.

Знак зодиака Весы

Представители знака зодиака Весы имеют безошибочную интуицию. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Весы почти никогда не ошибаются, когда прислушиваются к своей интуиции. Благодаря этому они строят успешный бизнес, карьеру и заводят полезные знакомства. При этом представители этого знака зодиака успешно используют дар в повседневной жизни.

Знак зодиака Скорпион

Представители знака зодиака Скорпион имеют одну из самых сильных интуиций. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представители этого знака зодиака сильные в энергетическом плане. Интуиция у них развита, пожалуй, лучше всех. Они умеют хорошо манипулировать людьми и даже заранее предсказывать, что случится.

Знак зодиака Стрелец

Представители знака зодиака Стрелец принимают решение на основе интуиции. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Такие мужчины и женщины умеют правильно истолковывать, что им подсказывает интуиция. Они почти всегда прислушиваются ней, благодаря этому почти никогда не допускают ошибок. А ещё Стрельцам часто везёт.

Знак зодиака Козерог

Мужчины и женщины этого знака не пользуются своим шестым чувством. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представители знака зодиака Козерог практически никогда не используют свою интуицию. Они от природы привыкли мыслить логически. В жизни опираются только на факты и доказательства. Поэтому шестое чувство у них работает плохо.

Знак зодиака Водолей

Представители знака зодиака Водолей имеют врождённый дар. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Мужчины и женщины, рождённые под знаком зодиака Водолей, имеют развитое шестое чувство. Они верят в свою интуицию и используют её почти каждый день, причём весьма успешно. Внутренний голос применяется ими перед принятием важных решений.

Знак зодиака Рыбы

У представителей знака зодиака Рыбы чутьё одно из самых сильных. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Изданию "Вечерняя Москва" астролог Янко также рассказала, что представители знака зодиака Рыбы всегда прислушиваются к внутреннему голосу. Они верят в то, что их интуиция и подсознание знают всё лучше других. При принятии ключевых решений они всегда прислушиваются к внутреннему голосу. Он почти всегда помогает принять верное решение.

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Авторы Никита Фартов