Собянин: Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в "Крокусе"

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших во время стрельбы в "Крокус сити холле" вечером 22 марта. Пост об этом появился у столичного градоначальника в "Телеграме". Произошедшее он назвал ужасной трагедией.