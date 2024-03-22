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22 марта, 18:10
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Собянин: Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в "Крокусе"

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших во время стрельбы в "Крокус сити холле" вечером 22 марта. Пост об этом появился у столичного градоначальника в "Телеграме". Произошедшее он назвал ужасной трагедией.

"Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося", написал Собянин.

Напомним, что стрельба произошла в концертном зале "Крокус сити холл" перед концертом группы "Пикник". Комплекс загорелся, количество жертв уточняется.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Алексей Никольский

Марина Калегина
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