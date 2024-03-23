Трагедия в "Крокусе" объединила и сплотила жителей России: незнакомые люди спасали друг другу жизнь, выводили семьи из охваченного огнём здания, таксисты бесплатно отвозили пострадавших в больницы.

#ЖИТЬ: Песня Матвиенко, которая помогла россиянам пережить трагедию в 2016 году, спасает и сегодня

Игорь Матвиенко восемь лет назад в память о погибших в катастрофе над Синайским полуостровом написал песню #ЖИТЬ. А артисты российской эстрады, объединившись, трогательно исполнили её. И сегодня она в обновлённом варианте, как никакая другая, вновь сплачивает всю нашу страну.