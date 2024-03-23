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#ЖИТЬ: Песня Матвиенко, которая помогла россиянам пережить трагедию в 2016 году, спасает и сегодня

Трагедия в "Крокусе" объединила и сплотила жителей России: незнакомые люди спасали друг другу жизнь, выводили семьи из охваченного огнём здания, таксисты бесплатно отвозили пострадавших в больницы.

23 марта, 18:14

Обновлённый вариант песни "Жить" Игоря Матвиенко. Видео © VK / ЖИТЬ

Игорь Матвиенко восемь лет назад в память о погибших в катастрофе над Синайским полуостровом написал песню #ЖИТЬ. А артисты российской эстрады, объединившись, трогательно исполнили её. И сегодня она в обновлённом варианте, как никакая другая, вновь сплачивает всю нашу страну.

Вместе с семьями погибших скорбят редакции холдинга News Media: LIFE, SHOT, MASH, Super, "НЕОПРА, блин", Жизнь, АЧБД.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер
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