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Вступил в силу запрет на штрафы для покупателей и застройщиков: Что нужно учесть владельцам недвижимости

Вступило в силу постановление правительства, которое накладывает мораторий на уплату неустоек, штрафов и пеней по договорам участия в долевом строительстве. Касается это и продавцов, и покупателей. Кого освободят от выплат и как эта мера повлияет на рынок недвижимости?

25 марта, 10:18
Вступило в силу постановление правительства, которое касается застройщиков и покупателей новостроек. Обложка © ТАСС / Белкин Алексей

Вступило в силу постановление правительства, которое касается застройщиков и покупателей новостроек. Обложка © ТАСС / Белкин Алексей

Мораторий будет действовать до начала 2025 года. В это время не будут начисляться неустойки (штрафы, пени) по договорам участия в долевом строительстве. Речь идёт и о неустойке, которую должен платить застройщик, затянувший сроки строительства, и о той, которую должен заплатить покупатель, просрочивший платёж. До вступления в силу моратория они должны были бы вносить по одной трехсотой ставки рефинансирования за каждый день просрочки.

— Данное постановление говорит скорее о трудном положении застройщиков, чем их клиентов. Стоит отметить, что покупатели тоже освобождаются от штрафов при просрочке платежа девелоперу. На прошлой неделе ЦБ РФ ожидаемо оставил ставку на высоком уровне — 16%. Это говорит о продолжении сдерживающей политики регулятора и высокой ставке для кредитов для бизнеса. Да, в новых реалиях девелоперы в большей степени обращаются к программам проектного финансирования, но это скорее прерогатива крупных федеральных застройщиков МКД. А как быть небольшим региональным девелоперам, которые испытывают высокую финансовую нагрузку? Вот данное постановление и призвано поддержать их и решить задачу — достроить всё, что уже строится, рассказал основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Что касается цен на недвижимость, то на них это решение повлияет минимально. Потребители уже привыкли, что в текущих реалиях государство оказывает поддержку застройщикам.

— А вот что точно поможет клиенту — так это то, что девелопер с таким мораторием скорее достроит объект, чем бросит. И тут клиент всё равно в плюсе, ведь в случае закрытия эскроу-счёта по данной причине он получит сумму стоимости квартиры на этапе котлована. И она будет несоизмеримо ниже, чем стоимость готового жилья сейчас. Даже с учётом всех возможных штрафов и пени. Получить жильё клиенту в любом случае экономически выгоднее, — пояснил Денис Астафьев.

Для всех застройщиков срыв локальных сроков стал проблемой, так как это может привести к значительным неустойкам. Это неправильно, так как способствует увеличению рентабельности. Сегодня большинство жилых комплексов строятся в кредит, и каждый день задержки обходится застройщикам дорого. Большие штрафы лишь ухудшают ситуацию и могут привести к банкротству. Так охарактеризовал ситуацию на рынке генеральный директор ГК "Стройсинтез" Виктор Лукин.

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По его словам, введение моратория в любом случае является плюсом для отрасли. Для покупателей изменений, в общем, не будет: дома будут сдаваться вовремя, без изменений в качестве. Локальные недочёты исправляются застройщиком перед подписанием акта приёмки работ. Такая норма защищает интересы и очищает рынок от недобросовестных покупателей.

— Наиболее распространённая проблема в загородном строительстве — срыв сроков. Пожалуй, 90% всех конфликтов между клиентом и застройщиком происходит из-за этого. Срывы сроков сказываются на работе компании: увеличиваются издержки, нарушается общее планирование всей компании, рассказал директор по продажам строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов.

Впрочем, если всё же срыв сроков сдачи жилья произойдёт по вине застройщика, то покупатель неустойку не получит. И этот момент сейчас тоже нужно учитывать при покупке жилья. Правда, срок действия моратория ограничен. Эта мера временная, и вполне вероятно, что она уже не будет действовать в следующем году.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева
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