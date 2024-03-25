Вступил в силу запрет на штрафы для покупателей и застройщиков: Что нужно учесть владельцам недвижимости Вступило в силу постановление правительства, которое накладывает мораторий на уплату неустоек, штрафов и пеней по договорам участия в долевом строительстве. Касается это и продавцов, и покупателей. Кого освободят от выплат и как эта мера повлияет на рынок недвижимости? 25 марта, 10:18 Вступило в силу постановление правительства, которое касается застройщиков и покупателей новостроек. Обложка © ТАСС / Белкин Алексей

Мораторий будет действовать до начала 2025 года. В это время не будут начисляться неустойки (штрафы, пени) по договорам участия в долевом строительстве. Речь идёт и о неустойке, которую должен платить застройщик, затянувший сроки строительства, и о той, которую должен заплатить покупатель, просрочивший платёж. До вступления в силу моратория они должны были бы вносить по одной трехсотой ставки рефинансирования за каждый день просрочки.

— Данное постановление говорит скорее о трудном положении застройщиков, чем их клиентов. Стоит отметить, что покупатели тоже освобождаются от штрафов при просрочке платежа девелоперу. На прошлой неделе ЦБ РФ ожидаемо оставил ставку на высоком уровне — 16%. Это говорит о продолжении сдерживающей политики регулятора и высокой ставке для кредитов для бизнеса. Да, в новых реалиях девелоперы в большей степени обращаются к программам проектного финансирования, но это скорее прерогатива крупных федеральных застройщиков МКД. А как быть небольшим региональным девелоперам, которые испытывают высокую финансовую нагрузку? Вот данное постановление и призвано поддержать их и решить задачу — достроить всё, что уже строится, — рассказал основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Что касается цен на недвижимость, то на них это решение повлияет минимально. Потребители уже привыкли, что в текущих реалиях государство оказывает поддержку застройщикам.

— А вот что точно поможет клиенту — так это то, что девелопер с таким мораторием скорее достроит объект, чем бросит. И тут клиент всё равно в плюсе, ведь в случае закрытия эскроу-счёта по данной причине он получит сумму стоимости квартиры на этапе котлована. И она будет несоизмеримо ниже, чем стоимость готового жилья сейчас. Даже с учётом всех возможных штрафов и пени. Получить жильё клиенту в любом случае экономически выгоднее, — пояснил Денис Астафьев.

Для всех застройщиков срыв локальных сроков стал проблемой, так как это может привести к значительным неустойкам. Это неправильно, так как способствует увеличению рентабельности. Сегодня большинство жилых комплексов строятся в кредит, и каждый день задержки обходится застройщикам дорого. Большие штрафы лишь ухудшают ситуацию и могут привести к банкротству. Так охарактеризовал ситуацию на рынке генеральный директор ГК "Стройсинтез" Виктор Лукин.

По его словам, введение моратория в любом случае является плюсом для отрасли. Для покупателей изменений, в общем, не будет: дома будут сдаваться вовремя, без изменений в качестве. Локальные недочёты исправляются застройщиком перед подписанием акта приёмки работ. Такая норма защищает интересы и очищает рынок от недобросовестных покупателей.

— Наиболее распространённая проблема в загородном строительстве — срыв сроков. Пожалуй, 90% всех конфликтов между клиентом и застройщиком происходит из-за этого. Срывы сроков сказываются на работе компании: увеличиваются издержки, нарушается общее планирование всей компании, — рассказал директор по продажам строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов.

Впрочем, если всё же срыв сроков сдачи жилья произойдёт по вине застройщика, то покупатель неустойку не получит. И этот момент сейчас тоже нужно учитывать при покупке жилья. Правда, срок действия моратория ограничен. Эта мера временная, и вполне вероятно, что она уже не будет действовать в следующем году.

Авторы Нина Важдаева