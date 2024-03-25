Коридор затмений 2024 и полнолуние 25 марта: Чем роковое сочетание обернётся для зодиаков 25 марта состоялось сразу три важных астрологических события: Пасхальное полнолуние, полутеневое лунное затмение и открытие коридора затмений – 2024. Life.ru рассказывает, как всё это связано между собой и почему до 8 апреля нужно быть крайне осторожным всем зодиакам. 25 марта, 15:30 Как на жизни всех знаков зодиака отразится полнолуние 25 марта и коридор затмений? Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Коридор затмений в астрологии — это период, когда происходят серии солнечных и лунных затмений в определённых знаках зодиака. Продолжаться это событие может от нескольких недель до месяцев. Коридор затмений в 2024 году будет с 25 марта по 8 апреля. Это время считается особенно важным событием в астрологии, так как энергия, выпущенная планетами в данный период, может оказать значительное влияние на жизнь людей и на общее состояние мира.

Во время открывшегося 25 марта 2024 года коридора затмений важно обращать внимание на свои ощущения и подсказки Вселенной. Так как это может быть периодом интенсивного роста и развития или же временем испытаний, вызовов и препятствий. Астрологи советуют быть особенно внимательными к событиям, происходящим до и во время коридора затмений, и использовать этот период для самопознания, роста и преодоления препятствий.

Life.ru составил памятку для всех знаков зодиака, как следует вести себя во время коридора затмений 25.03 – 8.04, что делать в это время нельзя, что можно, а к чему относиться осторожно.

Открытие коридора затмений 25 марта и Пасхальное полнолуние — как связаны

Пасхальное полнолуние 25 марта — чем особенное. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Пасхальное полнолуние 25 марта по времени почти совпадает и с Днём весеннего равноденствия 20 марта. И эта триада — полнолуние, равноденствие и затмение — лишь усиливает преобразующую энергию друг друга.

"Три дня до и три дня после полнолуния 25 марта — время поворотных событий, предопределённых как нашими прошлыми поступками, так и самой судьбой. Чтобы извлечь для себя пользу из этих событий, надо перестать сознательно откладывать и избегать каких-либо вещей в своей жизни", — рассказывает Life.ru астролог Кристина Ольховая.

Полнолуние — это хорошее время, чтобы отпустить прошлое. Эксперт советует отстраниться от старых историй, моделей поведения и устаревших парадигм, которые приводили вас в те ситуации, в которых вы находиться не хотели бы.

Что стоит знать знакам зодиака про полнолуние, совмещённое с лунным затмением? Фото © Shutterstock / FOTODOM

"Отстраниться — значит в первую очередь перестать подпитывать прошлые истории своим вниманием и своей энергией, сосредоточиться на будущем, а не на прошлом. Подумайте обо всех ситуациях, в которых вы говорите да, хотя на самом деле хотите сказать нет, это и будут ваши главные точки роста", — советует экстрасенс.

Пасхальное полнолуние 25 марта усиливает интуицию, поэтому это очень подходящее время для того, чтобы задуматься о своих ценностях, привычках, устремлениях и желаниях. За два дня до и в течение двух дней после округления ночного светила мы можем видеть странные, иногда даже пугающие сны. Но обращать на них внимания не стоит, они не являются вещими и не несут в себе полезной или предупреждающей информации. Эти сюжеты связаны с энергетикой самого периода полнолуния, особенно в сочетании с тем коридором затмений, который открывается 25 марта.

Полутеневое лунное затмение 25 марта 2024 года: на что зодиакам обратить внимание

Полутеневое лунное затмение 25 марта: основные моменты. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Как Life.ru рассказала экстрасенс и астролог Кристина Ольховая, Пасхальное полнолуние 25 марта совпадает в этом году с частичным лунным затмением в зодиаке Весы. Это знак отношений и партнёрства, и затмение может стать тем катализатором, который принесёт давно ожидаемые изменения как в личные отношения, так и в отношения внутри других социальных групп: в семье, в коллективе и т.д.

"Затмение выявит истинное значение тех или иных связей и обратит наше внимание на те аспекты отношений, которые мы или упускали из виду, или попросту игнорировали", — подчёркивает астролог.

Начало коридора затмений – 2024 — это дни переосмысления приоритетов. Время, чтобы сделать шаг назад и задуматься о том, как мы строим свои отношения и совпадает ли это с тем, чего мы ждём от отношений. Также сегодня, как и всё время вплоть до конца коридора затмений 8 апреля, всем знакам зодиака нужно с осторожностью принимать что-то новое в свою жизнь. А лучше повременить и пока не менять свою жизнь, даже минимально.

Во время коридора затмений 25.03 – 8.04 постарайтесь минимизировать любые риски и конфликты, не ругайтесь и не выясняйте отношения. Займите наблюдательную позицию и делайте выводы. А уже потом, после 8 апреля 2024 года, действуйте.

Что можно делать во время коридора затмений с 25 марта по 8 апреля 2024 года

Коридор затмений 2024: чем опасен период с 25 марта по 8 апреля? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Лучшее, что можно сделать в дни полнолуния и затмения, — это позаботиться о себе не только ментально, но и физически. Постарайтесь отдохнуть и наполнить свой день тем, что дарит вам покой и гармонию: зажгите ароматическую свечу, организуйте себе чаепитие из самой красивой посуды, прогуляйтесь по весеннему парку или сходите на спа-процедуры.

Во время коридора затмений с 25 марта по 8 апреля 2024 года можно предпринять следующие действия, чтобы максимально использовать энергию этого периода: Воспользуйтесь этим временем для внутреннего роста, изучения себя и личных потребностей. Проведите время в одиночестве, медитируйте, ведите дневник или обратитесь к психологу или астрологу для помощи в самопознании. Поставьте перед собой новые цели и задачи. Планируйте будущее, разработайте планы действий на ближайшие месяцы и годы. Используйте энергию затмений для избавления от негативных привычек, страхов или ограничивающих убеждений. Проявите силу воли и начните новую главу в своей жизни. Проведите ритуалы очищения и зарядки энергии. Медитация, йога или другие виды энергетической практики могут помочь вам в этом. Коридор затмений с 25 марта по 8 апреля 2024 года — это благоприятное время для установления новых связей и укрепления старых. Общение с близкими, друзьями и коллегами может принести пользу и поддержку. Разработайте планы на будущее, в том числе финансовые, карьерные, личностные и духовные. Будьте готовы к переменам и новым возможностям.

Пасхальное полнолуние и полутеневое затмение 25 марта: что нельзя делать

Что нельзя делать в полнолуние, которое совпало с затмением 25 марта? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Чего в эти дни делать не стоит, как рассказывает астролог Ольховая, — так это принимать поспешных решений. "По окончании периода полнолуния может оказаться, что вы совершили ошибку", — предупреждает эксперт. Позвольте событиям происходить с вами, но не вмешивайтесь в них. Возьмите паузу на три дня и только после этого переходите к активным действиям.

Во время коридора затмений с 25 марта по 8 апреля 2024 года рекомендуется избегать следующих действий, чтобы не привлечь негативную энергию этого периода: Избегайте начала новых важных проектов. Период коридора затмений может быть нестабильным и непредсказуемым, поэтому лучше отложить начало крупных дел на более устойчивое время.

Период коридора затмений может быть нестабильным и непредсказуемым, поэтому лучше отложить начало крупных дел на более устойчивое время. Не принимайте важные решения наспех. Воздержитесь от принятия серьёзных решений под влиянием эмоций или спонтанно. Лучше обдумайте всё внимательно и дайте себе время на размышления.

Воздержитесь от принятия серьёзных решений под влиянием эмоций или спонтанно. Лучше обдумайте всё внимательно и дайте себе время на размышления. Избегайте конфликтов и споров. Энергия затмений может усилить напряжённость и конфликты в отношениях. Постарайтесь до 9 апреля избегать споры и конфликты, сохраняйте спокойствие и терпимость.

Энергия затмений может усилить напряжённость и конфликты в отношениях. Постарайтесь до 9 апреля избегать споры и конфликты, сохраняйте спокойствие и терпимость. Не запускайте новые отношения. В период коридора затмений 25.03 – 8.04 лучше не начинать новые романтические отношения или деловые партнёрства, так как энергия этого времени может принести неожиданные повороты.

В период коридора затмений 25.03 – 8.04 лучше не начинать новые романтические отношения или деловые партнёрства, так как энергия этого времени может принести неожиданные повороты. Не проводите сомнительные ритуалы или магические практики. Воздержитесь от проведения экспериментов с энергией во время коридора затмений с 25 марта по 8 апреля 2024 года, особенно если вы не уверены в своих знаниях и навыках.

Воздержитесь от проведения экспериментов с энергией во время коридора затмений с 25 марта по 8 апреля 2024 года, особенно если вы не уверены в своих знаниях и навыках. Не игнорируйте свои интуитивные ощущения. Важно слушать свою интуицию и внутренний голос во время коридора затмений. Если что-то кажется странным или неправильным, лучше прислушаться к этому.