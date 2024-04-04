Как навсегда бросить курить — 5 рабочих способов По данным ВОЗ, около 6 млн человек ежегодно умирают из-за курения. При этом не каждый курильщик готов признать опасность для жизни в этой пагубной привычке. Если вы всё-таки решились завязать, эта статья для вас. Благодарим психолога Станислава Самбурского за помощь. 4 апреля, 04:00 В Интернете обещают, что вы сможете бросить курить без дискомфорта, уловок и хитростей, без запугиваний и нравоучений и без никотиновой ломки. Так ли это? Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Как бросить курить — общие советы

Зависимых от курения людей можно разделить на два типа: первые и не думают бросать, вторые борются с пристрастием. Чтобы бросить курить, важны позитивный настрой, нацеленность на результат и вера в собственные силы.

Чтобы решение бросить курить воплотилось, важно определить дату полного отказа от привычки, желательно знаменательную. В таком случае твёрдое решение нельзя будет отложить. Это не должен быть "следующий понедельник" или "1 января". Выберите дату, которая важна именно вам.

Определившись с ней, пора решить: бросать сразу или постепенно снижать количество сигарет в день. В случае сильной потребности в никотине требуются радикальные меры. Например, за пару дней до отказа выкурить сигарет в два раза больше обычного. В организме повысится уровень интоксикации, в ходе которой появится желание "очиститься". Этого желания будет достаточно для того, чтобы продержаться первые дни, которые традиционно самые сложные.

Сложно отказаться от перекура, когда все вокруг курят. Поэтому бросать эффективнее при минимальном контакте с социумом. Велик соблазн сорваться, когда коллеги по работе каждый час уходят "на перекур". Первое время будет нормально автоматически вставать и идти с ними, главное — в дверях спохватиться, отказаться от сигареты и вернуться на рабочее место. Станислав Самбурский Клинический психолог "Клиники доктора Аникиной"

При желании закурить важно как можно дольше оттягивать момент. Можно переключить внимание: обсудить с коллегами проект или подольше поговорить с соседкой, которая вышла с собакой на прогулку. Можно просто держать пачку сигарет в руках, тем самым обманывая мозг.

При плавном отказе от курения рабочим лайфхаком будет выкуривать сигарету до половины и увеличивать интервалы между перекурами. И не покупать следующую пачку, пока не закончится текущая.

Отказ от курения — сильный стресс. Многие его заедают. Чтобы процесс привыкания проходил легче, необходимо подумать, где получать дополнительные позитивные эмоции. Чаще всего источник позитива — это любимая физическая активность (танцы, плавание, фитнес), развлекательный досуг, путешествия или новое хобби, на которое никак не было времени.

Чтобы легко отказаться от курения, организму нужно предложить новый источник удовольствия. Для многих такой заменой оказался спорт. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Если собственными силами бросить курить не получается, на выручку приходит никотинзаместительная терапия в виде специальных пластырей, жевательных резинок и таблеток. Также существует аверсивная терапия — приём препаратов, вызывающих отвращение к курению.

Одно время была популярна иглотерапия. Специальные иголки втыкают в определённые зоны на ушах. После 6–10 сеансов желание закурить пропадает. Важно проводить процедуру в кабинетах, которые имеют медицинскую лицензию и обученный персонал.

И, конечно, традиционный путь — это чтение мотивирующей литературы и психотерапия. Примеры из книг и специалист помогут разработать оптимальный режим дня, работы и отдыха на время отказа от курения. Психотерапевт помогает справиться со стрессом, в редких случаях назначают необходимые препараты.

Высокий уровень мотивации, поддержка близких и правильная подобранная помощь многократно увеличивают шансы на полный отказ от курения. Сначала поймите, зачем бросать курить. Дольше жить, избавиться от удушающего кашля? Наконец-то увидеть в глазах жены желание вас поцеловать, когда отвратительный запах изо рта ушёл? Станислав Самбурский Клинический психолог "Клиники доктора Аникиной"

5 принципов, которые важно соблюдать, чтобы бросить курить навсегда

1. Настройтесь на успех.

Прежде всего важно понять, что бросить курение возможно и вы сможете это сделать. Убедитесь, что вы готовы к этому шагу, и настройтесь на положительный результат.

2. Найдите поддержку.

Близкие должны окружить вчерашнего курильщика заботой и вниманием, ведь сейчас, во время синдрома отмены, он очень нуждается в поддержке. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Поддержка семьи, друзей или специалистов может быть ключом к успешному отказу от курения. Обсудите свои намерения с близкими и попросите их поддержать вас в этом процессе.

3. Измените привычки.

Замените курение здоровыми привычками, такими как занятие спортом, хобби или медитация. Это поможет вам отвлечься от желания курить и создать новые, полезные привычки.

4. Используйте заменители никотина.

Никотиновые заменители, такие как жевательные резинки, пластыри или ингаляторы, могут помочь уменьшить желание курить и облегчить симптомы отмены никотина.

5. Обратитесь за помощью к специалистам.

Если бросить курить самостоятельно не получается, обратитесь к врачу, и вам помогут. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Если вам трудно бросить курить самостоятельно, обратитесь за помощью к врачу или к специалисту по борьбе с зависимостью. Они могут предложить вам индивидуальный план действий и поддержку на каждом этапе отказа от курения.

Следуя этим пяти способам, вы можете успешно бросить курить и начать новую, здоровую жизнь без табачного дыма.

Что делать, если вы всё-таки сорвались

Если вы сорвались в попытке бросить курить, не стоит отчаиваться. Важно помнить, что это часто случается и не значит, что все усилия были напрасными. Вот несколько шагов, которые помогут снова вернуться к процессу отказа от курения:

1. Примите неудачу. Важно осознать, что сорваться в попытке бросить курить — это нормальное явление. Не обвиняйте себя и не теряйте мотивацию. Просто примите неудачу как временное препятствие на пути к вашей цели.

2. Анализируйте причины неудачи. Попробуйте понять, что стало причиной вашего срыва. Возможно, вам не хватило поддержки, сил, чтобы справиться со стрессом, или просто желание курить одержало верх. Понимание этих причин поможет вам избежать ошибок в следующий раз.

Срывы во время отказа от курения бывают почти у всех, не опускайте руки. Фото © Shutterstock / FOTODOM

3. Вернитесь к своему плану действий. Пересмотрите свой план бросания курения и возобновите его реализацию. Возможно, вам придётся внести коррективы или использовать другие методы поддержки.

4. Найдите дополнительную поддержку. Обратитесь за помощью к близким, друзьям или специалистам, чтобы получить дополнительную поддержку и мотивацию. Поддержка окружающих может сделать процесс отказа от курения более успешным.

5. Не бросайте попытки. Помните, что каждая попытка бросить курить приближает вас к вашей цели. Не унывайте из-за неудачи, а продолжайте старания и верьте в свои силы.

Самое главное — не переставайте пытаться бросить курить. С каждой новой попыткой вы набираетесь опыта и становитесь ближе к своей цели.

Что будет, если бросить курить

Физические последствия отказа от курения начинают проявляться уже через несколько дней: улучшается циркуляция крови, снижается риск сердечных заболеваний, улучшается функция лёгких. В течение нескольких месяцев после отказа от курения организм восстанавливается, повышается выносливость и улучшается общее самочувствие.

Когда вы бросаете курить, лучшей мотивацией будет понимание пользы для организма и психологического состояния. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Психологические изменения также играют важную роль при отказе от курения. Многие курильщики испытывают чувство зависимости от никотина, поэтому процесс может быть сложным и вызывать стресс. Однако, преодолевая эту зависимость, человек становится более уверенным в себе, повышается его самооценка, и улучшается психологическое благополучие.

Таким образом, бросить курить — это не только сделать шаг к улучшению физического здоровья, но и дать себе возможность расти и улучшать качество жизни. Советы со стороны специалистов, использование различных методов помощи при отказе от курения и поддержка близких людей могут значительно облегчить этот процесс.