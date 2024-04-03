Что такое депрессия и как она проявляется Депрессия — серьёзное психическое расстройство, которое влияет на физическое и эмоциональное состояние человека. Поверьте, это намного больше, чем просто "плохое настроение". Разобраться в сложном вопросе редакции Life.ru помог клинический психолог Станислав Самбурский. 3 апреля, 04:00 Как понять, что у вас депрессия? Без специалиста это сделать порой невозможно. Обложка © Freepik

Что такое депрессия

Депрессия — часто встречаемое психическое расстройство, основными симптомами которого являются: плохое настроение, невозможность получать удовольствие от простых мелочей, проблемы с памятью и вниманием, минимальная двигательная активность.

Согласно ВОЗ, в мире депрессией страдает около 5% взрослого населения. У женщин встречается в два раза чаще, чем у мужчин. Депрессия может возникнуть у каждого. Способствуют этому стресс, пережитое насилие и другие психотравмирующие события. Станислав Самбурский Клинический психолог "Клиники доктора Аникиной"

Основные симптомы депрессии

На первых этапах депрессию можно перепутать с обычными перепадами настроения или симптомами эмоционального выгорания. Неспециалисту сложно различить дебют депрессии и эмоциональное выгорание.

Основные симптомы депрессии часто можно спутать с эмоциональным выгоранием или гормональным сбоем. Фото © Freepik

Однако стоит обратить внимание на продолжительность угнетённого состояния. Если оно длится большую часть суток и случается каждый день на протяжении двух недель, значит, с большим процентом вероятности можно говорить о наличии депрессии.

К симптомам депрессии можно отнести следующее:

плохая концентрация внимания;

низкая самооценка;

угнетающее чувство вины;

снижение веса;

нарушение сна;

упадок сил;

желание изолироваться от общества;

мысли о суициде.

Виды депрессии

Существует три вида депрессии, которые отличаются тяжестью состояния. Первый — лёгкое течение; второй — умеренная депрессия; третий — тяжёлое расстройство с психическими проявлениями.

В первых двух случаях человек может продолжать работать "на волевых", а в сложном случае работоспособность утрачивается.

По происхождению депрессию различают:

эндогенную — обусловлена дисбалансом гормонов, отвечающих за эмоциональное состояние, ощущается физически;

обусловлена дисбалансом гормонов, отвечающих за эмоциональное состояние, ощущается физически; экзогенную — вызвана внешними травмирующими факторами: стрессом, потерей близкого человека, насилием, не ощущается физически;

вызвана внешними травмирующими факторами: стрессом, потерей близкого человека, насилием, не ощущается физически; соматогенную — является следствием долгих соматических заболеваний;

является следствием долгих соматических заболеваний; клиническую — стойкое ощущение подавленности и грусти на протяжении долгого времени.

Чем депрессия отличается от апатии

Депрессия и апатия, хотя и имеют некоторые схожие симптомы, являются разными психологическими состояниями. Депрессия — это серьёзное психическое расстройство, характеризующееся продолжительным чувством горя, отчаяния и потери интереса к жизни. Её симптомы включают плохое настроение, усталость, проблемы со сном, изменение аппетита и мысли о смерти.

Апатия — это эмоциональное состояние, при котором человек теряет интерес и мотивацию для ведения активной жизни. Люди, страдающие апатией, могут чувствовать отсутствие внутренней радости и удовлетворения, что приводит к нежеланию заниматься привычными делами и отказу от участия в социальных мероприятиях. В отличие от депрессии, апатия часто является реакцией на стресс или временное психическое состояние.

Ключевым различием между депрессией и апатией является то, что депрессия — более глубокое и продолжительное психологическое расстройство, требующее комплексного подхода и медицинского вмешательства, в то время как апатия может быть временной и часто преодолевается подходящей поддержкой и изменением обстоятельств.

Существует тест на депрессию, который помогает выявить заболевание с помощью специальной шкалы Бека. Фото © Freepik

Чем отличается депрессия у женщин и мужчин

Основными критериями депрессии у женщин являются постоянное чувство грусти, усталости, беспокойства, а также потеря интереса к жизни и удовлетворения от повседневных занятий.

Отличие депрессии у женщин от депрессии у мужчин заключается в том, что у женщин чаще наблюдаются симптомы повышенной тревожности, чувство вины и самокритичность. Они также более склонны к руминации (постоянному размышлению о проблемах) и изоляции. У женщин депрессия чаще сопровождается физическими проявлениями, такими как головные боли, боли в области живота, сердцебиение и другие психосоматические симптомы.

Важно отметить, что депрессия у женщин может быть вызвана как биологическими факторами (например, гормональными изменениями), так и социокультурными особенностями (например, социальным давлением, стереотипами о роли женщины).

Обычно депрессия лечится одновременно при помощи лекарств и психотерапии. Фото © Freepik

Как лечить депрессию

Лечение депрессии требует комплексного подхода, который может включать психотерапию, фармакотерапию, изменение образа жизни и поддержку со стороны близких людей.

Депрессия — это не страдания напоказ, чтобы собрать сотни сочувствующих комментариев и развести подписчиков на донаты, это заболевание, которое требует профессиональной диагностики и лечения. Диагностировать депрессию может только специалист, а для самоконтроля можно выполнить тест "Шкала депрессии Бека", который доступен для прохождения онлайн. При умеренной и тяжёлой форме заболевания лечение — это сочетание психотерапии и приём соответствующих препаратов по назначению. Если эмоционально вам плохо, отбросьте стеснение, возьмите себя в руки и обратитесь к специалисту, который может помочь выйти из депрессии. Станислав Самбурский Клинический психолог "Клиники доктора Аникиной"