Что такое депрессия и как она проявляется
Депрессия — серьёзное психическое расстройство, которое влияет на физическое и эмоциональное состояние человека. Поверьте, это намного больше, чем просто "плохое настроение". Разобраться в сложном вопросе редакции Life.ru помог клинический психолог Станислав Самбурский.
Как понять, что у вас депрессия? Без специалиста это сделать порой невозможно. Обложка © Freepik
Что такое депрессия
Депрессия — часто встречаемое психическое расстройство, основными симптомами которого являются: плохое настроение, невозможность получать удовольствие от простых мелочей, проблемы с памятью и вниманием, минимальная двигательная активность.
Согласно ВОЗ, в мире депрессией страдает около 5% взрослого населения. У женщин встречается в два раза чаще, чем у мужчин. Депрессия может возникнуть у каждого. Способствуют этому стресс, пережитое насилие и другие психотравмирующие события.
Основные симптомы депрессии
На первых этапах депрессию можно перепутать с обычными перепадами настроения или симптомами эмоционального выгорания. Неспециалисту сложно различить дебют депрессии и эмоциональное выгорание.
Основные симптомы депрессии часто можно спутать с эмоциональным выгоранием или гормональным сбоем. Фото © Freepik
Однако стоит обратить внимание на продолжительность угнетённого состояния. Если оно длится большую часть суток и случается каждый день на протяжении двух недель, значит, с большим процентом вероятности можно говорить о наличии депрессии.
К симптомам депрессии можно отнести следующее:
- плохая концентрация внимания;
- низкая самооценка;
- угнетающее чувство вины;
- снижение веса;
- нарушение сна;
- упадок сил;
- желание изолироваться от общества;
- мысли о суициде.
Виды депрессии
Существует три вида депрессии, которые отличаются тяжестью состояния. Первый — лёгкое течение; второй — умеренная депрессия; третий — тяжёлое расстройство с психическими проявлениями.
В первых двух случаях человек может продолжать работать "на волевых", а в сложном случае работоспособность утрачивается.
По происхождению депрессию различают:
- эндогенную — обусловлена дисбалансом гормонов, отвечающих за эмоциональное состояние, ощущается физически;
- экзогенную — вызвана внешними травмирующими факторами: стрессом, потерей близкого человека, насилием, не ощущается физически;
- соматогенную — является следствием долгих соматических заболеваний;
- клиническую — стойкое ощущение подавленности и грусти на протяжении долгого времени.
Чем депрессия отличается от апатии
Депрессия и апатия, хотя и имеют некоторые схожие симптомы, являются разными психологическими состояниями. Депрессия — это серьёзное психическое расстройство, характеризующееся продолжительным чувством горя, отчаяния и потери интереса к жизни. Её симптомы включают плохое настроение, усталость, проблемы со сном, изменение аппетита и мысли о смерти.
Апатия — это эмоциональное состояние, при котором человек теряет интерес и мотивацию для ведения активной жизни. Люди, страдающие апатией, могут чувствовать отсутствие внутренней радости и удовлетворения, что приводит к нежеланию заниматься привычными делами и отказу от участия в социальных мероприятиях. В отличие от депрессии, апатия часто является реакцией на стресс или временное психическое состояние.
Ключевым различием между депрессией и апатией является то, что депрессия — более глубокое и продолжительное психологическое расстройство, требующее комплексного подхода и медицинского вмешательства, в то время как апатия может быть временной и часто преодолевается подходящей поддержкой и изменением обстоятельств.
Существует тест на депрессию, который помогает выявить заболевание с помощью специальной шкалы Бека. Фото © Freepik
Чем отличается депрессия у женщин и мужчин
Основными критериями депрессии у женщин являются постоянное чувство грусти, усталости, беспокойства, а также потеря интереса к жизни и удовлетворения от повседневных занятий.
Отличие депрессии у женщин от депрессии у мужчин заключается в том, что у женщин чаще наблюдаются симптомы повышенной тревожности, чувство вины и самокритичность. Они также более склонны к руминации (постоянному размышлению о проблемах) и изоляции. У женщин депрессия чаще сопровождается физическими проявлениями, такими как головные боли, боли в области живота, сердцебиение и другие психосоматические симптомы.
Важно отметить, что депрессия у женщин может быть вызвана как биологическими факторами (например, гормональными изменениями), так и социокультурными особенностями (например, социальным давлением, стереотипами о роли женщины).
Обычно депрессия лечится одновременно при помощи лекарств и психотерапии. Фото © Freepik
Как лечить депрессию
Лечение депрессии требует комплексного подхода, который может включать психотерапию, фармакотерапию, изменение образа жизни и поддержку со стороны близких людей.
Депрессия — это не страдания напоказ, чтобы собрать сотни сочувствующих комментариев и развести подписчиков на донаты, это заболевание, которое требует профессиональной диагностики и лечения. Диагностировать депрессию может только специалист, а для самоконтроля можно выполнить тест "Шкала депрессии Бека", который доступен для прохождения онлайн. При умеренной и тяжёлой форме заболевания лечение — это сочетание психотерапии и приём соответствующих препаратов по назначению. Если эмоционально вам плохо, отбросьте стеснение, возьмите себя в руки и обратитесь к специалисту, который может помочь выйти из депрессии.