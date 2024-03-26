В Оренбургской области появятся новые креативные пространства

В Оренбурге откроется новое арт-пространство, а также будет проведена реновация ряда культурных центров и школ. Проекты реализуются в соответствии с соглашением о социально-экономическом партнёрстве между правительством региона и компанией "Газпром нефть" на 2024 год.

При поддержке нефтяников будут обновлены школы Оренбургского, Новосергиевского и Переволоцкого районов. Компания также выделит средства на обустройство спортивных и детских площадок, а также культурных центров.

Компания направит средства на развитие креативных и общественных пространств, окажет адресную помощь муниципальным образованиям в социальных проектах. При участии нефтяников в Оренбурге откроется новое арт-пространство во дворе музея изобразительных искусств. Там будут организовывать кинопоказы и творческие встречи со скульпторами и художниками для всех желающих.

"Одним из приоритетов нашей программы социальных инвестиций "Родные города" является создание условий для самореализации сотрудников и жителей регионов деятельности компании. В Оренбуржье мы системно вносим вклад в повышение качества жизни, расширяем возможности для раскрытия творческого потенциала жителей области, делая их непосредственными участниками позитивных изменений в родном крае. В рамках нового соглашения с Оренбургской областью мы реализуем в том числе несколько интересных культурных проектов и примем участие в создании нового арт-пространства в региональной столице", — подчеркнул председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.