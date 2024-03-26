7 фраз, которые надо регулярно говорить своему мужчине, чтобы жить душа в душу многие годы Оказалось, что простые слова, которые мы слышим часто в нашей речи, но редко произносим сами, играют важную роль для близкого человека. Рассказываем, какие фразы в сторону любимого мужчины удивительным образом улучшают жизнь и отношения в паре. 26 марта, 14:00 7 необходимых каждому мужчине фраз от женщины. Они помогут сохранить ваши отношения на долгие годы. Обложка © Freepik

У людей присутствует одна характерная, при этом не очень приятная особенность поведения: когда нам что-то не нравится, мы редко сдерживаемся, предпочитая тут же выплеснуть всё на партнёра без каких-либо задержек. Напротив, если нам что-то нравится, набираем в рот воды и молчим. Конечно, так поступают не все люди, но многие. Эта особенность — одна из главных причин ссор. Для того чтобы поменять ситуацию, следует учиться "новому языку". Какие фразы нужно регулярно говорить своей второй половинке, чтобы отношения между вами были намного крепче, Life.ru рассказал психолог.

1. "Я тебя люблю!"

Какие комплименты важно говорить мужчине? Фото © Freepik

Эту фразу психологи рекомендуют говорить своим бойфрендам или супругам несколько раз в день. Делать это следует ежедневно без выходных. Слова могут быть произнесены как благодарность, как пожелание доброго утра, как одобрение действий и просто так.

2. "Ты супер!"

Эту фразу следует произносить чуть реже, хотя бы раз в день. Она, конечно, не заменяет собой "Я тебя люблю!", но оказывает на партнëра магическое воздействие. Юлия Синютина Причинный психолог

3. "Я даже не догадывалась, что ты так умеешь!"

Как правильно хвалить своего мужчину, чтобы жить с ним душа в душу: памятка для женщин от психолога. Фото © Freepik

Чтобы найти повод сказать её, необязательно ждать от любимого человека подвига. Достаточно, что он выполнит мужское дело по хозяйству или поможет вам с вашим. Однако есть предостережение, говорит причинный психолог Юлия Синютина: "Не стоит говорить эту фразу за очевидные мелочи, например, за замену батареек в пульте или за то, что он положил тарелку в раковину. Это может быть воспринято партнёром как ирония".

4. "Как у тебя дела?"

Интересоваться у любимого человека, как у него дела, — очень важно. Этот ритуал обязателен к соблюдению между любящими друг друга людьми. Он укрепляет взаимопонимание между партнёрами и способствует налаживанию доверительных отношений.

5. "Ты прав!"

Пожалуй, одна из самых сложных фраз. Признавать правоту партнёра могут далеко не все, однако этому нужно обязательно учиться. Эта очень важная фраза в отношениях. Юлия Синютина Причинный психолог

6. "Я тобой горжусь!"

7 комплиментов своему мужчине, которые превратят ваши отношения в идеальные. Фото © Freepik

Эту фразу, со слов психолога, следует говорить любимым мужчинам каждый раз после того, как на глазах у второй половинки была продемонстрирована мужественность.

7. "Спасибо!"

В долгих отношениях слово "спасибо" порой становится не всегда нужным. "Вне зависимости от длительности отношений, это слово нужно говорить как можно чаще, даже в тех ситуациях, в которых вам кажется, что партнёр и сам догадается, как вы ему благодарны", — рассказывает Life.ru эксперт.