Пенсионерам стало легче приумножить сбережения Чтобы получить прибавку к пенсии, не нужно ждать плановой индексации. Достаточно открыть банковский вклад или накопительный счёт. Сейчас появились особые условия. Например, с 28 марта по вкладу "Лучший %" будет надбавка с подпиской "СберПрайм+" для пенсионеров. 28 марта, 10:00 Обложка © Сбербанк

Сбер улучшает условия по вкладам для пенсионеров, так как многие получают пенсию именно в этом банке. Сейчас есть разные возможности, чтобы преумножить свои сбережения. Например, если свободные деньги точно не понадобятся в течение полугода, можно оформить вклад "Лучший %" со ставкой до 16% годовых. А чтобы средства всегда были под рукой на случай непредвиденных расходов, стоит выбрать новый "Накопительный счёт". Его можно открыть на любую сумму и получать доход каждый месяц. Банк начисляет проценты на ежедневный остаток, если он не превышает 10 миллионов рублей.

После открытия счёта три месяца действует повышенная ставка до 14%, а далее — 10% годовых. Пополняйте и снимайте деньги без ограничений и потери ранее начисленных процентов. Кроме того, можно переводить себе на карту небольшие суммы на ежедневные траты и получать процент на остаток.

Экономьте ещё больше с помощью соцкатегорий. Подключите любую из социальных категорий "СберСпасибо", чтобы получать повышенные бонусы:

• 3% за покупки в аптеках, магазинах детских товаров и на АЗС; • 1,5% за товары для дома; • 1% в супермаркетах.

Банк внедряет надбавки по срочным вкладам для пенсионеров. Таким образом, он улучшает для них условия по вкладам.

Фото © Сбербанк

По вкладам "Лучший %" для массовых клиентов и линейкам "СберВклад" и "Управляй" ("Массовый", "Премьер" и "СберПервый") теперь действуют повышенные ставки на срок до года для клиентов, получающих регулярные пенсионные зачисления от Социального фонда России либо военных ведомств.

Если человек является одновременно и зарплатным клиентом, и пенсионером, надбавка даётся за получение пенсии. Пенсионеры или зарплатные клиенты банка могут получить максимальную ставку 16% годовых по флагманскому продукту "Лучший %" при наличии действующей подписки "СберПрайм+". Для тех, кто хочет открыть вклад с возможностью пополнения, предлагается "СберВклад" со ставкой до 14% годовых.

Фото © Сбербанк

Можно получать проценты каждый месяц или единовременно в конце срока вклада. Схема выплаты процентов выбирается при его открытии. Стоит отметить, что при выплате процентов в конце срока ставка будет выше.

Если клиент не закрыл вклад в день окончания срока, он автоматически продлевается на тот же срок — на условиях и под процентную ставку, установленные банком для пролонгации такого вклада. Ставка при продлении не зависит от текущего остатка по вкладу, максимального остатка за последние два месяца, а также от расчётных коэффициентов.

Фото © Сбербанк

При этом ставка может отличаться от той, которая была при открытии, потому что условия по вкладам со временем меняются. В частности, она может быть ниже первоначальной. Клиент также имеет возможность закрыть вклад в дату окончания договора и открыть новый по действующим ставкам открытия.

Авторы Валерия Мишина