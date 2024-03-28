Не только день, но и время: Как час рождения определяет вашу личность и будущее Оказывается, что даже точное время, когда вы впервые вздохнули, имеет невероятное значение для определения вашей личности и будущих достижений! Life.ru объясняет, чего ждать от себя, зная не только знак зодиака, но и точное время рождения. 28 марта, 14:30 Астрология и нумерология: что час рождения говорит о вашей судьбе и как узнать свою планету-покровителя? Обложка ©Shutterstock / FOTODOM

Вечный вопрос "Кто я?" возникает в нашей жизни неслучайно. Астрология, веками накапливая знания о влиянии космоса на судьбы людей, предлагает интересный ответ: не только дата, но и точное время рождения могут рассказать о вас немало интересного. Время суток, когда мы приветствуем мир первым криком, влияет на нашу судьбу, характер и даже внешность. Давайте вместе разберёмся, как именно.

00:00 – 02:00: Люди Меркурия

Кто такие "дети Меркурия" и когда они рождаются? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Рождённые под знаком Меркурия ознаменованы силой ума и организаторским талантом. Эти люди часто опережают своих ровесников в учёбе, легко управляют коллективами и выглядят моложе своих лет. Их жизнь — это постоянный поиск стабильности и надёжности, особенно в семье. В любви эти личности открыты до прямоты, что иногда играет против них.

02:00 – 04:00: Люди Венеры

Венера наделяет своих подопечных не только чувством красоты и гармонии, но и удивительной трудоспособностью. Эти люди точно знают цену деньгам и комфорту. Их дома — оазисы уюта, созданные собственными руками, а любовь к искусству и моде делает их жизнь яркой и насыщенной. В отношениях "дети Венеры" преданы и требуют того же от партнёров.

04:00 – 06:00: Люди Марса

Что час рождения говорит о вас: нумерология и "дети планет". Фото © Shutterstock / FOTODOM

Рождённые под знаком Марса энергичны и целеустремлённы. Они выделяются среди других, благодаря своей яркости и неординарности. Любовь для этих людей — это битва за волевого и сильного партнёра. Их романтический настрой и оптимизм помогают добиваться впечатляющих карьерных высот.

06:00 – 08:00: Люди Нептуна

Люди, чьё рождение пришлось на рассвет, обладают глубокой душевностью и духовностью. Их сложно ограничить рамками одной профессии. В любви эти личности склонны к неожиданным поступкам, которые заставляют партнёра удивляться и восхищаться каждый раз.

08:00 – 10:00: Люди Урана

Как по времени рождения определить свою планету-покровителя? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Дневные часы под покровительством Урана дарят миру людей с ярко выраженной индивидуальностью. Они легко становятся душой компании и не терпят лицемерия. Их жизнь — это постоянное движение к новым целям, при этом они всегда остаются верными себе и своим принципам.

10:00 – 12:00: Люди Сатурна

Сатурн награждает рождённых в эти часы серьёзностью, упорством и целеустремлённостью. Они обладают внушительным авторитетом и часто достигают высоких карьерных вершин. Лидерские качества этих людей делают их отличными руководителями, способными вести за собой коллективы. Но стремление к профессиональному росту порой оставляет мало места для личной жизни. Хотя в отношениях они преданны и внимательны.

12:00 – 14:00: Люди Юпитера

Гороскоп и нумерология: как время рождения определяет планету-покровителя. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Юпитер дарует своим подопечным жажду знаний и путешествий. Несмотря на то, что в школьные годы они могут не очень-то выделяться успехами, во взрослой жизни способность этих людей делиться знаниями и опытом делает их отличными наставниками и учителями. Они ценят в других неординарность и стремятся к контролю над ситуацией, что помогает им реализовывать амбициозные проекты.

14:00 – 16:00: Люди Плутона

Под знаком Плутона рождаются люди, способные оказывать поддержку и помощь. Их интуиция позволяет предвидеть события, а страсть к новизне и переменам заставляет постоянно искать новые горизонты. В любви они предпочитают партнёров, способных разделить их жажду к жизненным приключениям и экспериментам.

16:00 – 18:00: Второе влияние Венеры

Что час рождения говорит о вашей личности: секреты нумерологии и астрологический прогноз. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Венера вторично охватывает эти часы, принося с собой удачу в любви и жизни. Люди, рождённые в этот период, обладают невероятной привлекательностью и харизмой. Их жизнь полна контрастов: от сказочных везений до неожиданных неудач. Они — идеалисты в любви, стремящиеся к гармонии и совершенству в отношениях.

18:00 – 20:00: Второе влияние Меркурия

Меркурий вновь вступает в игру, делая людей, рождённых в это время, мастерами коммуникации и обладателями высокого эмоционального интеллекта. Они ценят в жизни здоровье и работу, часто выбирают профессии, связанные с медициной или благотворительностью. Их уважают за профессионализм и доброту к окружающим.

20:00 – 22:00: Люди Солнца

"Дети Солнца": когда рождаются и как узнать с помощью нумерологии свою судьбу? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Солнце придаёт энергию и страсть людям, рождённым в эти вечерние часы. Они искренне верят в любовь и способны на глубокие чувства. Их жизненная позиция — поиск истинной страсти и гармонии в отношениях. Эти личности, если верить нумерологии, обладают натуральным талантом к флирту и искусству завоёвывать сердца, что делает их неотразимыми в глазах партнёров. Жизнь для них — это путешествие, полное страсти, любви и ярких впечатлений.

22:00 – 24:00: Люди Луны

Луна закрывает цикл, наделяя своих представителей чуткостью и эмпатией. Они обладают уникальной способностью чувствовать и понимать окружающих на глубоком уровне. Их сила — в способности заботиться и поддерживать, что делает их идеальными семьянинами и лидерами общественного мнения. Они стремятся создать тепло и уют вокруг себя, обеспечивая крепкую основу для будущих поколений.

Каждый час рождения открывает перед человеком уникальный путь, влияя на его характер, предпочтения и даже профессиональную судьбу. Астрология предлагает нам не только понимание влияния звёзд на жизнь, но и ключ к самопознанию. Зная свой час рождения, можно лучше понять свои сильные и слабые стороны, а также то, как эти знания можно использовать для достижения гармонии в жизни.

Авторы Сергей Трофимов