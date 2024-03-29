6 способов развивать шестое чувство и принимать только правильные решения

Если шестое чувство у вас пока работает слабо, то это не проблема. Чутьё можно развить примерно так же, как обычную мышцу. Для этого нужно регулярно прибегать к некоторым практикам и тренировкам.

Интуиция — это подсознание человека. Оно считывает все детали того или иного события без предварительного анализа, как это делает мозг. Поэтому всегда подсказывает самое правильное решение. Какие шесть способов помогут развить чутьё?

1. Учитесь "отключать мозг" и переставать контролировать свои мысли

Как развить шестое чувство? Нужно каждый день медитировать. Фото © Freepik

Развитая интуиция будет только у тех людей, которые научатся управлять своими мыслями. Перед тем как начать "диалог" с подсознанием, нужно "отключить голову". Единственный способ сделать это — медитировать. После освоения популярных техник этим можно заниматься в любом месте — как дома, так и по пути на работу.

Подсознание начнёт работать лучше уже после пары месяцев ежедневных медитаций. Чтобы научиться слышать свою "душу", достаточно проводить сеансы каждые сутки по 10–15 минут.

2. Практикуйте хорошую интуицию каждый день

Чтобы шестое чувство начало работать, его нужно развивать в повседневной жизни. Например, по пути на работу можно в шутку предугадывать события. Для этого проделывайте следующие упражнения: Когда выходите из-за угла к проезжей части, то попробуйте почувствовать, что появится первым — автобус или машина. Запомните первый ответ подсознания и посмотрите на получившийся результат. С высокой долей вероятности из-за угла появится именно то, что вы загадали.

Предугадывайте действия других людей на улице — в какую сторону они свернут на перекрёстке, перебегут ли дорогу, или дождутся светофора.

Предсказывайте, как будет одет следующий человек, который попадётся на вашем пути.

Практиковаться, угадывая всё подряд, нужно каждый день. Уже через три – шесть месяцев подсознание начнёт лучше считывать информацию и успешные "попадания" будут происходить чаще.

3. Откройте в себе дар предвидения с помощью упражнения с телефоном

Как развить интуицию? Учитесь угадывать, кто звонит по телефону. Фото © Freepik

Чутьё можно развить настолько сильно, что сможете предугадывать людей, которые хотят с вами поговорить. Чтобы получить такой навык, нужно регулярно проделывать интересное упражнение. Например, если кто-то позвонил на мобильный, то не спешите брать телефон в руки. Постарайтесь с помощью интуиции предугадать, кто на другом конце провода, а потом проверьте результат. Если практиковать шестое чувство таким образом, то вскоре вы будете успешно угадывать позвонивших, не смотря на экран.

4. Впитывайте информацию из любых источников

Перед тем как развить интуицию, подсознание нужно подготовить к новому формату общения с миром. Помните, что при принятии решений чутьё черпает информацию из "базы данных в мозге". Она пополняется с помощью чтения книг, полезных статей и просмотра фильмов. Чем больше знаний накопите, тем более правильные решения подсознание будет принимать.

5. Слушайте свои эмоции

Хорошая интуиция появляется только у тех, кто не игнорирует своё подсознание, а прислушивается к нему при принятии решений. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Шестое чувство подсказывает, правильный выбор вы сделали или нет, с помощью эмоций. Если, отдавая предпочтение какой-либо вещи, вы ощущаете спокойствие и уверенность в себе, то всё делаете верно. Но если возникают чувства страха, тревоги или даже болит голова, то чутьё подсказывает: это неправильный вариант.

Чтобы натренировать хорошую интуицию, при возникновении эмоций нужно прислушиваться к чутью и делать так, как оно велит. Тогда шестое чувство начнёт работать ещё острее и будет помогать принять правильный выбор в 100% случаев.

6. Тяжёлые физические нагрузки

Чутьё будет хорошо работать только у тех, кто занимается спортом, — когда организм выжат как лимон, просыпается подсознание. Фото © Freepik / senivpetro