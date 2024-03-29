Сигнал с горизонта событий: Получен загадочный снимок центра Млечного Пути Рядом с чёрной дырой, которая вобрала в себя массу четырёх миллионов солнц, радиотелескопы улавливают признаки любопытного процесса. 28 марта, 21:37 Фото © Shutterstock / FOTODOM

Это изображение создали по свежим данным глобальной сети радиотелескопов под названием "Телескоп горизонта событий". Эти телескопы "слушают" центры галактик, в которых, как теперь ясно, скрываются сверхмассивные чёрные дыры. Взаимосвязанные антенны на американских континентах, в Европе и на Гавайях улавливают отдельные "ноты" идущей от них "музыки", а потом по ним воссоздают всю "песню".

Новое изображение сверхмассивной чёрной дыры Стрелец А* в центре Млечного Пути. Фото © eso.org

Так вот, в данном случае учёные визуализировали "музыку" из самого центра нашей родной галактики Млечный Путь: на получившейся картине — чёрная дыра Стрелец А*, которая в небе над Землёй располагается в направлении созвездия Стрельца, имеет размеры орбиты Меркурия и в них умещает массу четырёх миллионов солнц. Притом в диаметр орбиты Меркурия она входит вместе с ярким диском "падающего" в неё вещества — аккреционным диском. То есть сама чёрная дыра даже гораздо меньше. Как широко известно, это уже не первый снимок нашей "местной" сверхмассивной чёрной дыры. Первый был вот такой.

Первое изображение сверхмассивной чёрной дыры Стрелец А* в центре Млечного Пути. Фото © eso.org

Чем отличается новое изображение: на нём вид чёрной дыры воссоздан не в обычном естественном свете, который распространяется во всех направлениях, а в свете поляризованном, то есть здесь показано упорядоченное электромагнитное излучение. И упорядочено оно самой чёрной дырой. Это картина того, как работает её магнитное поле.

Ранее такую же картину получили на основе наблюдений за чёрной дырой в центре гораздо более крупной галактики, чем наша, — галактики М87. Кстати, именно её снимок стал первой в истории науки фотографией чёрной дыры. По сравнению с ней Стрелец А* просто ничтожен — этот монстр размером со всю Солнечную систему целиком. Даже в орбиту Плутона он бы не уместился. И упакованы в него не миллионы, а миллиарды солнц.

Сравнение размеров сверхмассивных чёрных дыр в центрах галактик М87 (слева) и Млечный Путь (справа). Фото © eso.org

И что учёных заинтриговало, когда они сравнили новый снимок Стрельца А* и такой же снимок М87: наша центральная галактическая чёрная дыра гораздо менее внушительна, и тем не менее магнитное поле у неё, как видно на изображении, также очень неслабое. И это позволяет предположить, что у Стрельца А* тоже есть удивительная эффектная структура, которая есть у чёрной дыры М87. Она называется релятивистской струёй, или релятивистским джетом.

Релятивистская струя (поток плазмы) из центра галактики М87. Фото © Wikipedia / NASA and The Hubble Heritage Team

Что это такое: мощный поток вещества, который вырывается из окрестностей обоих полюсов чёрной дыры. То есть с обратной стороны есть второй точно такой же джет, просто его плохо видно. В плоскости экватора чёрной дыры вращается диск, а от полюсов идут такие струи плазмы. Полагают, что их порождает как раз магнитное поле.

Чёрная дыра с летящими от её полюсов релятивистскими джетами (художественная анимация). Фото © giphy.com

Так что теперь у астрофизиков есть веские основания подозревать, что и от центра нашей галактики в обе стороны тоже летят джеты, пусть и не такие мощные. Примечательно, что джет М87 направлен почти прямо на нас, на Землю, а у центра Млечного Пути струи должны быть развёрнуты по отношению к нам совсем по-другому: они идут перпендикулярно плоскости галактики, а эту плоскость мы и наблюдаем в ночном небе, сами при этом в ней же и находясь. Значит, если у чёрной дыры в созвездии Стрельца эти джеты действительно есть, то в равной степени будут прослеживаться оба.

Авторы Адель Романенкова