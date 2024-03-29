Россияне стали тратить на каршеринг в 1,5 раза больше времени Длительность использования приложений российского каршеринга в 2023 году выросла на 43%. Лидирует по этому показателю сервис BelkaCar, продемонстрировавший троекратный рост за год. Наибольший прирост аудитории таких приложений обеспечили пользователи 46+. 29 марта, 09:10 Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

В 2023 году россияне потратили на каршеринговые сервисы на 43% больше минут, чем год назад. Также более чем на четверть выросла средняя длительность их использования (+ 28%). Заметнее всего среднее время использования увеличилось у приложений BelkaCar (+ 350%), "Делимобиль" (+ 307%), а также "Яндекс Драйв" (+ 156%). Такие выводы сделали аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

При этом аудитория сервисов по аренде автомобилей выросла на 14%. Самый активный рост по числу пользователей в 2023 году продемонстрировал "Яндекс Драйв" — за год его аудитория увеличилась на 56%. Также существенно (+ 47%) выросло количество пользователей "РентРайд", работающего по модели peer-to-peer, когда владельцы сдают в аренду другим людям свои личные автомобили, и BelkaCar (+ 40%)

Почти половина пользователей каршеринга — это абоненты в возрасте 26–35 лет (48%). Однако в 2023 году существенный рост показала взрослая аудитория — пользователей 46+ лет стало больше на 22%. Самая молодая аудитория оказалась у сервиса MaturCar (23% их пользователей моложе 26 лет), а самая взрослая — у "Яндекс Драйва" (22% абонентов старше 46 лет).

Большинство пользователей каршеринговых сервисов — мужчины. На них приходится 72% аудитории. Однако именно женщины обеспечили основной прирост интернет-трафика таких приложений в 2023 году (+ 16%).

В 2023 году дольше всего приложениями для каршеринга в среднем пользовались абоненты из Сочи, Салехарда, Улан-Удэ и Чебоксар. Больше всего гигабайт в среднем тратили пользователи из Чебоксар, Элисты, Смоленска, Тамбова и Саранска.

Авторы Валерия Мишина