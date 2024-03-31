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31 марта, 05:28

В Казани подросток на "жигулях" протащил инспектора по трассе и сбросил на отбойник

В Казани подросток на "жигулях" протащил автоинспектора по дороге и сбросил на отбойник. Как сообщили в региональном Следкоме, 16-летнего водителя попытались остановить сотрудники ДПС, но тот дал по газам и попытался скрыться.

В Казани подросток на "жигулях" протащил инспектора по трассе и сбросил на отбойник. Видео © Telegram / "Казань на максималках"

"16-летний подросток, находясь за рулём автомобиля, совершил дорожно-транспортное происшествие, уходя от погони, которую за ним вела патрульная полицейская машина. В результате ДТП инспектор ДПС получил травмы", — информирует следствие.

Несовершеннолетнего преступника удалось задержать. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Обложка ©

Telegram / "Казань на максималках"

Марина Калегина
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