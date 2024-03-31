В Казани подросток на "жигулях" протащил инспектора по трассе и сбросил на отбойник
В Казани подросток на "жигулях" протащил автоинспектора по дороге и сбросил на отбойник. Как сообщили в региональном Следкоме, 16-летнего водителя попытались остановить сотрудники ДПС, но тот дал по газам и попытался скрыться.
В Казани подросток на "жигулях" протащил инспектора по трассе и сбросил на отбойник. Видео © Telegram / "Казань на максималках"
"16-летний подросток, находясь за рулём автомобиля, совершил дорожно-транспортное происшествие, уходя от погони, которую за ним вела патрульная полицейская машина. В результате ДТП инспектор ДПС получил травмы", — информирует следствие.
Несовершеннолетнего преступника удалось задержать. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.