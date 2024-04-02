Седмица 3-я Великого поста 2024 года: Что можно и чего нельзя делать в третью неделю Третья неделя Великого поста, как и предыдущие, несёт в себе глубокий смысл. Во время неё православные будут духовно готовиться к празднику Пасхи. Life.ru рассказывает про традиции этой недели, что можно и нельзя во время неё есть. 2 апреля, 10:00 Какие запреты есть на третью неделю Великого поста, которая пройдёт с 1 по 7 апреля 2024 года. Обложка © Freepik

Третья седмица Великого поста 2024-го длится семь дней — с 1 по 7 апреля. Во время неё православные должны соблюдать ряд церковных традиций, а также ограничивать себя в приёме еды. При следовании духовных рекомендаций получится очиститься от грехов.

Как называется третья неделя Великого поста

Наступает третья седмица Великого поста — Крестопоклонная неделя, которая продлится с 1 по 7 апреля. Фото © Freepik

Третья седмица Великого поста называется Крестопоклонной неделей. В этот период православным проще ограничивать себя в еде, поскольку они делали это уже две недели.

До Пасхи остался всего месяц. В этот период россияне отдают дань памяти страданиям, которые перенёс Господь.

Седмица 3-я Великого поста 2024 года: что можно делать с 1 по 7 апреля

Великий пост 2024 года: что можно в третью седмицу? Ходить в церковь и молиться. Фото © Freepik

На протяжении семи дней нужно периодически ходить в церковь и ставить свечки. Также рекомендуется молиться дома хотя бы один раз в день. Считается, что благодаря обоим ритуалам вы сможете научиться понимать свои мысли, желания и даже чувствовать душу.

В канон третьей седмицы Великого поста с 1 по 7 апреля 2024 года священнослужители советуют жертвовать деньги в различные фонды или бедным людям. Также важно совершать хорошие поступки не только по отношению к своим близким, но и незнакомцам. В этот период удастся добиться Божественной любви.

Что нельзя делать в третью седмицу Великого поста 2024 — Крестопоклонная неделя

Великий пост 2024: что нельзя в третью седмицу? С 1 по 7 апреля отвлекаться на компьютерные игры и ходить в торговые центры запрещено. Фото © Freepik

На Крестопоклонной неделе Великого поста с 1 по 7 апреля не рекомендуется впустую тратить время на бессмысленные разговоры с кем-либо, посиделки с друзьями в ресторанах. Запрещается и развлекаться и по-другому: ходить в торговые центры, играть в компьютер, смотреть развлекательные видеоролики и телевизор — это может отвлечь от Великого поста – 2024. Лучше сфокусироваться на чтении книг и добрых поступках.

Во время третьей седмицы Великого поста 2024-го строго запрещено материться и оскорблять других людей. Также на этой неделе рекомендуется отказаться от приглашения гостей в дом.

Седмица 3-я Великого поста: что нельзя есть?

Что нельзя есть в Великий пост? Запрещены пять типов блюд. Фото © Freepik

Нужно ограничивать себя в еде. Запрещены следующие типы продуктов: Белый хлеб (ржаной можно).

Выпечка.

Молоко.

Сливочное масло.

Рыба.

Горячительные напитки.

Что можно есть на третьей неделе Великого поста 2024 года?

Великий пост: что можно и нельзя есть в третью седмицу с 1 по 7 апреля? Жёсткие ограничения выпадают на понедельник, среду и пятницу. Фото © Freepik

В понедельник, среду и пятницу Крестопоклонной недели можно есть только те блюда, которые сделаны без термической обработки (не пожарены и не сварены). Есть тушёную или отварную еду можно будет только во вторник или четверг. Более свободные дни для потребления пищи ожидают православных в субботу и воскресенье. Блюда во время них можно будет полить растительным маслом.

Во время третьей седмицы Великого поста с 1 по 7 апреля разрешается есть мюсли, салат с морковью, рисовую кашу, гречку и котлеты из капусты. Также допускается потребление ржаного хлеба, щей и драников.

Важные праздники третьей седмицы Великого поста

Праздники в Великий пост выпадают даже на третью седмицу. Их в этот период будет два. Фото © Freepik

6 апреля в храмах по всей России будут выносить Животворящий Крест Господень. Это делается, чтобы напомнить православным о приближении Страстной седмицы, а также Пасхи.

Церковные службы в третью седмицу Великого поста будут проводиться и в воскресенье, 7 апреля. В этот день в церкви отметят праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.

Авторы Никита Фартов