Почему теракт для "Крокуса" стал особым испытанием Следователи и надзорные органы разбираются в обстоятельствах трагедии в столичном "Крокус сити холле". Ранее на этой площадке прошли тысячи мероприятий — и всегда без инцидентов. До сих пор нет ответа на вопрос: можно ли было предотвратить теракт такого масштаба? 3 апреля, 16:14 Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Спустя две недели после страшного теракта в "Крокус сити холле", в котором погибли 144 и пострадал 551 человек, общество всё ещё взбудоражено различного рода слухами и домыслами, имеющими все признаки намеренных вбросов со стороны организаторов атаки.

Якобы трагедии можно было бы избежать, если бы… — и дальше длинный список разного рода претензий ко всем сразу: владельцам "Крокуса", строителям комплекса, охране, полиции, спасателям, пожарным и — верх цинизма — зрителям, пришедшим на концерт.

Одни, видите ли, понастроили, вторые — недоглядели, третьи — недоспасли, четвёртые вообще виноваты в том, что пошли на мероприятие: дескать, не пришли бы — не погибли. То есть виноваты все, кроме собственно организаторов и исполнителей кровавой бойни. Тех, кто стрелял, убивал и сжигал ни в чём не повинных людей.

Реальность же такова, что "Крокус сити холл" проработал 15 лет без единого крупного эксцесса. За время его существования в комплексе прошли сотни масштабных ивентов: концерты, спортивные состязания, международные выставки, государственные мероприятия. И всегда всё было на высоком уровне.

При этом, по словам сына владельца "Крокуса" Эмина Агаларова (кстати, приехавшего на место сразу после теракта и со спасателями пошедшего в горящее здание, чтобы найти и передать правоохранителям жёсткие диски с записями с камер наблюдения), на них в "Крокус" приходили до ста тысяч человек в день.

Специалисты, работавшие с комплексом, называют его лучшей площадкой для организации концертов в Москве и Подмосковье — в том числе с точки зрения противопожарной безопасности.

Таким образом, "Крокус" мог бы проработать ещё десятилетия, не возникни у преступников желание его сжечь. Эксперты, как технические, так и криминалисты, сходятся в мнении, что без людских жертв и уничтожения имущества комплекса спланированную атаку таких масштабов предотвратить было практически нереально.

Справедливости ради стоит упомянуть, что подавляющее большинство посетителей (согласно технической документации, максимальная вместимость "Крокус сити холла" — почти 10 тысяч человек) всё же спаслись. Если бы правдой оказалось всё, что сейчас раздувают в Сети, жертв могло бы оказаться гораздо больше.

"Крокус" построили правильно

В последние дни в информационное поле массово вбрасываются тезисы о том, что жертв могло и не быть, дескать, всё из-за неправильно построенного здания "Крокуса", который к тому же ещё якобы не был сдан в эксплуатацию. Основанием для этого утверждения стало отсутствие на публичных кадастровых интернет-картах кадастрового номера здания.

Очевидную чушь практически сразу после трагедии опровергли в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области. Там ещё 23 марта сообщили, что здание было введено в эксплуатацию должным образом в 2009 году и оно полностью соответствовало требованиям проекта.

А что касается отсутствия номера на карте, то такого рода огрехи на подобных публичных ресурсах встречаются, увы, часто — их интерфейс не всегда интуитивно понятен и не все данные находятся на поверхности. Чтобы в этом убедиться, достаточно открыть сразу несколько порталов с картами, поискать на них выбранный объект и сравнить результаты.

Противопожарная система сработала штатно

Ещё один часто вбрасываемый тезис, также связанный с якобы "недоработками" комплекса, касается работы противопожарной системы. Дескать, когда в зале возник пожар, "тушилки не включились".

На самом деле автоматические противопожарные системы в "Крокус сити холле" в момент возгорания сработали штатно. Об этом президенту России доложил глава МЧС РФ Александр Куренков. Другое дело, что подобные устройства никем и никогда не проектировались для терактов. Когда пожар возникает по "естественным" причинам, очаг возгорания один и изначально его площадь небольшая, поэтому "тушилки" обычно легко справляются с угрозой.

Однако в "Крокусе" было иначе: террористы намеренно поджигали зал с разных сторон с помощью бензина, чтобы создать множество больших очагов возгорания и исключить возможность автоматического тушения пожара. К сожалению, это им удалось.

Причины рухнувших перекрытий и крыши объяснил бывший заместитель начальника Управления государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по городу Москве Александр Абаев. Он сообщил, что предел огнестойкости любых несущих металлических конструкций составляет всего 15 минут (в "Крокусе" же крыша обрушилась только через 6 часов. — Прим. Life.ru).

При мощном пожаре, какой возник в "Крокусе", спустя это время они начинают плавиться и гнуться. Таким образом, это не промашка проектировщиков или экономия на строительстве, а объективное обстоятельство, которое разрушит любое здание, использующее сталь в качестве опоры.

К безопасности в "Крокусе" относились ответственно

Ещё один вброс касается сотрудников охраны, не имевших при себе оружия и, соответственно, не давших отпор террористам. Якобы обслуживающее "Крокус" ЧОП должно было иметь соответствующую лицензию. Действительно, это так, однако в соответствии с законом "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" сотрудники охраны не имеют права выставлять вооружённые посты в местах скопления людей.

— Я не так давно был в Государственном Кремлёвском дворце. Там охрану осуществляет ФСО. Но это Кремль. Ни в одном другом концертном зале я не видел подобной охраны. Нельзя подобное представить в театре. Единственный способ защититься от атаки террористов — это чтобы на каждом входе, в том числе и на служебных, был отряд вооружённых людей. Это невозможно. Я бывал и на стадионных концертах. Не видел там в форме людей. И это общемировая практика, а не только у нас, — рассказал технический директор компании SPINOFF Олег Коробченко.

Почему бизнесмены, спасатели, пожарные и полиция попали под информационную атаку

Теракт сегодня — это уже не просто поджоги, взрывы и стрельба. Не меньшая, а то и большая часть подобных акций — это массированная информационная атака на общество, цель которой — дезориентировать и запугать граждан России.

Уже после произошедшего кураторы исполнителей кровавой расправы прилагают не меньшие усилия для раскачки общества. В ход идут даже самые нелепые и абсурдные с точки зрения логики тезисы. Их задача — отвлечь внимание от самих заказчиков преступления, а их вину размыть в каше из почему-то ставших виноватыми владельцев "Крокуса", охраны, полиции, пожарных, спасателей и даже самих зрителей, пришедших на концерт.

На самом деле виновные в теракте в "Крокусе" только террористы, их кураторы и заказчики. Зрители, персонал и владельцы концертной площадки — главные пострадавшие в этом чудовищном преступлении.

Авторы Пётр Егоров