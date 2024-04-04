ЭИСИ: Беспрецедентный уровень единения вокруг президента — основа формирования супербольшинства Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провёл круглый стол на тему "Президентское супербольшинство: кто составляет самую обширную политическую коалицию в России?". 4 апреля, 15:20 Понятие супербольшинства ВЦИОМ предложил по итогам выборов президента России, которые показали исторический максимум поддержки Владимира Путина. Обложка © АГН "Москва" / Александр Авилов

Понятие президентского супербольшинства ВЦИОМ предложил по итогам выборов главы государства, которые показали исторический максимум поддержки Владимира Путина. Показатели одобрения деятельности президента в последние годы очень высоки — порядка 80%, а выборы в очередной раз подтвердили высокий уровень доверия общества.

Супербольшинство — это комплексное явление, в котором есть как рациональные, так и эмоциональные факторы. Подробнее о них рассказал на круглом столе Михаил Мамонов, руководитель департамента политических исследований ВЦИОМа.

Ключевой элемент — донбасский консенсус. 68% россиян поддерживают решение провести специальную военную операцию. 83% опрошенных считают, что промежуточные итоги СВО значимы. Мы видим, что уровень поддержки крайне высок. Не менее важный фактор — оценка текущей ситуации в стране. 71% заявляет о том, что в целом дела в стране идут в правильном направлении. 91% россиян уверены, что Россия сможет преодолеть сложности, с которыми сталкивается сегодня. Такие показатели характеризуют ситуацию не только в стране, но и на личном уровне. 77% заявляют, что Владимир Путин уверенно обеспечит стабильность в нашей стране. Ещё один самый высокий показатель — 94% россиян заявляют, что могут себя назвать патриотами нашей Родины. В пять раз выросло количество тех, кто считает, что Россия уже сейчас является великой державой, Михаил Мамонов.

Российское общество консолидировано и не видит причин смены лидера. Беспрецедентный уровень единства — одно из оснований, по которому сформировалось супербольшинство, уверен заместитель председателя Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

"Супербольшинство отражает всё то, что есть в России, включает в себя миллионы людей. На выборах общество показало порыв всего народа. Конечно, люди у нас разные, но все различия ушли на второй план, а на первый вышли те вещи, которые делают нас едиными. Это редко у кого бывает. Если посмотрим на современные западные страны, то мы не увидим, как весь народ обретает свою субъектность. Это супербольшинство сложилось благодаря беспрецедентному уровню консолидации нашего общества. Владимир Путин олицетворяет принципы, которые разделяют все. Всё то время, которое Путин у власти, он культивировал патриотизм, чтобы он входил в моду. Патриотический подъём, тренд на гордость, который сегодня наблюдается в российском обществе, находится на небывалом уровне".

Нынешний высокий процент Владимира Путина — это не политическая удача, это не какая-то случайность, это результат многолетней работы, работы в интересах людей, подчеркнул генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Путин для гражданского общества стал неким "мечом короля Артура", который был вытащен из камня, чтобы в трудную годину защитить это гражданское общество. Президентское супербольшинство — это те, кто защищается, это и сторонники коммунистических идей и либеральной экономики. Но все они в какой-то промежуток времени решили, что именно этот человек является тем, кто им сейчас нужен для защиты. Супербольшинство никак не смешалось до однородности, оно по-прежнему многосоставное. Там множество людей с совершенно разными политическими взглядами, но они все объединены одной идеей, которую сформулировал президент: "Суверенная и сильная Россия, которая формирует своё будущее сама". И это именно тот смысл, которым президент в хорошем смысле этого слова "подкупил" избирателей, Алексей Мухин.

Высокий рейтинг Владимира Путина — это не политическая удача, а результат многолетней работы, убеждены эксперты. Фото © ТАСС / Роман Пименов

Супербольшинство образовалось, потому что Владимир Путин грамотно работает со всеми значимыми направлениями общественной повестки. Подробнее об этом рассказал председатель правления "Центр политических технологий" Борис Макаренко.

"Речь идёт про социально-экономическую повестку в самых максимальных трактовках, про патриотическую, прогрессистскую повестку. С точки зрения прогрессивной повестки, то у КПРФ и ЛДПР она была отражена очень слабо. В программе Владислава Даванкова от "Новых людей" подобные идеи присутствовали. В ближайшее время рейтинг "Единой России" явно поднимется", — отметил Макаренко.

Непросто выделить какую-то конкретную группу, ведь почти девять из десяти россиян, пришедших на выборы, выбрали своё будущее и выбрали президентом своей страны Владимира Путина. Очевидно, это абсолютно разные социальные группы, но каждая из них нашла близкое для себя в программе Владимира Путина. На этой теме детальнее остановился Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг".

Это общее послание ко всем группам, есть работа с разными эмоциями, со всеми Владимир Путин нашёл общий язык. У президента огромный контакт с разными группами, личное общение с представителями разных групп обогащает. Стоит отметить очень важный момент, почему удалось консолидировать элиты. Общий курс элиты — курс на то, чтобы отстоять свою позицию и определить свою роль. Все нашли точки консолидации в позиции Владимира Путина, Евгений Минченко.

В завершение дискуссии Виктор Потуремский, модератор круглого стола, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР), добавил: безусловно, Владимир Путин — национальный лидер, абсолютный авторитет для общества. Он строит сильную, высокоразвитую и процветающую страну, справедливое общество.

Авторы Алексей Берковиц