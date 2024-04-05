Магнитные бури в апреле 2024 года: прогноз неблагоприятных дней В апреле 2024 года ожидается несколько умеренных и даже сильных магнитных бурь, вызванных солнечными вспышками, которые могут негативно сказаться на здоровье людей. Life.ru опубликовал график геомагнитной активности. 5 апреля, 13:00 Прогноз магнитных бурь на апрель 2024 года. Коллаж © Life.ru, Unsplash / Viktor Mindt

По прогнозам астрофизиков, в апреле 2024 года ожидается усиление геомагнитной активности Солнца, что приведёт к возникновению магнитных бурь. Большую часть времени обстановка будет относительно спокойной, однако не обойдётся без всплесков в начале и в конце месяца.

Прогноз магнитных бурь на апрель 2024 года

График и даты магнитных бурь в апреле 2024 года. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Если верить прогнозам учёных, то нагрузка на магнитное поле Земли в апреле-2024 будет распределяться следующим образом:

3 апреля начнутся магнитные бури, оценённые в два балла, но к вечеру их сила увеличится до четырёх;

4 апреля также прогнозируются геомагнитные колебания, достигающие уровня четырёх баллов;

5 апреля сила геомагнитных возмущений останется на четырёхбалльном уровне;

6 апреля показания будут падать до трёх баллов, а к вечеру обстановка полностью нормализуется;

9, 10 и 11 апреля нас ожидает буря высотой в три балла;

в конце месяца 19, 20, 21 и 22 апреля интенсивность магнитной бури достигнет уровня трёх, возможно, четырёх баллов и к 23 апреля начнёт снижаться;

под конец месяца, примерно 28, 29 и 30 апреля, нас ждёт буря силой в четыре балла, и есть вероятность, что она достигнет Kp-индекса.

Что чувствует человек во время магнитных бурь

Во время магнитной бури разные люди могут испытывать целый спектр разных ощущений:

головную боль;

головокружение;

повышение или понижение артериального давления;

сильную утомляемость;

раздражительность;

перепады в настроении;

аритмию;

стенокардию.

У некоторых людей возникает бессонница и нервозность, а также появляются изменения в работе сердечно-сосудистой системы.

По словам доцента кафедры физической культуры ГУУ Ирины Меркуловой, особенно сильно от магнитных бурь страдают пожилые люди и люди с психическими заболеваниями, поэтому им в первую очередь нужно особенно внимательно относиться к своему состоянию. Она отметила, что триггером ухудшения самочувствия у метеочувствительных людей является не один какой-то погодный фактор, а сразу несколько.

На сегодняшний день науке известно, что каждый третий взрослый человек реагирует на резкие погодные изменения. При этом женщины сталкиваются с этим чаще мужчин. Людей, ощущающих дискомфорт от колебаний погоды, магнитных бурь, активности Солнца, становится всё больше. Их называют метеочувствительными. К.п.н., доцент кафедры физической культуры ГУУ Ирина Меркулова

Чего категорически нельзя делать во время магнитных бурь

Если вы хотите легче пережить магнитные бури, то вам ни в коем случае нельзя:

спать меньше шести часов в сутки;

увеличивать интенсивность тренировок в спортивном зале;

попадать в стрессовые ситуации и конфликты;

неограниченно употреблять алкоголь;

забывать про "экстренную аптечку" и про приём лекарств, назначенных врачом;

увлекаться гаджетами.

Как защититься от магнитных бурь

Для того чтобы уменьшить воздействие магнитных бурь на своё здоровье, рекомендуется принимать меры предосторожности. Существует несколько простых, но весьма значимых правил, которые помогут пережить геомагнитные бури с наименьшим влиянием на свой организм:



1. Для людей, страдающих от метеочувствительности, в дни увеличения солнечной активности рекомендуется иметь под рукой лекарства, назначенные врачом. Особенно важно иметь под рукой препараты для стабилизации давления и сердечные средства.



2. В случае если у вас часто возникают приступы гипертонии или гипотонии или у вас есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, старайтесь не оставаться в одиночестве во время пиков геомагнитных бурь. Поблизости всегда должен быть человек, который сможет вам помочь.



3. Избегайте шумных компаний и ситуаций, способных вызвать стресс. В период повышения солнечной активности поведение метеочувствительных людей может стать более агрессивным и раздражительным, что может негативно сказаться на вашем здоровье.



4. Специалисты рекомендуют исключить из рациона жареную, солёную и копчёную пищу. В этот период не стоит перегружать желудочно-кишечный тракт. Алкоголь, табак и кофе также лучше исключить. Зато стоит употреблять больше обычной воды.



5. Спите достаточно, избегайте переутомления на работе, в домашних делах и физической активности и чаще находитесь на свежем воздухе.

Важно придерживаться простых правил в питании в дни метеочувствительности. Необходимо исключить разрушающие организм вредные продукты: алкоголь, жирную, острую пищу, большие количества кофе, быстрые углеводы и сахара. Питание в такие дни должно состоять из простых блюд. Из напитков отдать предпочтение травяным чаям, горячим напиткам из ягод облепихи, смородины, малины. Уменьшить головную боль помогут листья зелёного чая, особенно чая мате, а также экстракт из листьев мелиссы. К.п.н., доцент кафедры физической культуры ГУУ Ирина Меркулова

Помните, что магнитные бури — это естественное явление, которое не всегда имеет сильное воздействие на организм человека. Поэтому не паникуйте, следите за своим здоровьем и не забывайте, что все неприятные ощущения пройдут.

Авторы Марина Суворова