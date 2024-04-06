Значения имени Макар: судьба, характер и любовная совместимость Что значит имя и что можно рассказать о мужчине, которого зовут Макар: какой у него характер и судьба. С какими женскими именами у Макара лучшая совместимость. Когда именины и другие вопросы про это имя — в материале Life.ru. 6 апреля, 10:00 4430 4430 Значение имени Макар в прошлом и в настоящем. Обложка © Freepik / drobotdean

Мака́р — мужское имя греческого происхождения; восходит к др. -греч. Μακάριος (Макариос) — "блаженный, счастливый". В древнегреческой мифологии Макариос — один из эпитетов Зевса (в русском именослове наличествует ещё одно имя с похожей исходной этимологией — Феликс).

Судьба человека с именем Макар

Судьба человека с именем Макар. Фото © Freepik

Отличительные черты характера у Макара — это открытость, искренность, доброжелательность, доброта, усердие, стремление к совершенству, аккуратность, ответственность и чуткость.

В то же время обладатель имени Макар способен быть довольно грубым человеком. Он может вспыхнуть без веских причин, истолковать что-то не так, как следовало бы, и просто, не вникнув в обстоятельства, обидеть человека и нанести ему серьёзную душевную обиду.

Однако основным достоинством всех без исключения носителей этого имени является способность прощать обиды и признавать свои ошибки. При этом Макара не нужно заставлять извиняться — он сам сознается в вине, без подстрекательств и просьб.

Макар плохо относится к людям, которые не признают своих ошибок, а также к тем, кто старается использовать чужие слабости ради выгоды. Кроме того, носители этого имени обычно не переносят излишне закрытых и скрытных личностей.

Взрослый Макар — уравновешенный и скромный мужчина. Он предпочитает спокойную и размеренную жизнь, не любит выделяться. Макар сразу обращает на себя внимание и вызывает доверие. Этот мужчина никогда не даёт ложных обещаний и всегда хранит секреты. Поэтому пользуется успехом у женщин.

Варианты и сокращённые формы имени Макар

Варианты и сокращённые формы имени Макар. Фото © Freepik

Краткая форма имени Макар: Макаша, Мака, Мара, Макарка, Макарша, Макарушка, Макарко, Макаронько, Макарочко, Макарик, Макарчик, Макарцьо.

Синонимы имени Макар: Макарий, Макарей, Макер, Макарио, Макариу, Макареос, Макарис, Макарас, Макари, Макары, Менкаж, Макарие, Макаре.

Характер мальчика с именем Макар

Каким будет характер мальчика, если назвать его Макаром. Фото © Freepik

Макар — милый, но настойчивый малыш. Он обожает своих родителей, сочувствует животным и уважает старших. Его настойчивость проявляется в том, что сын никогда не выполнит задание, которое ему неинтересно. Никакие аргументы или наказания взрослых не оказывают влияния на Макара: он будет стоять на своём до конца, даже если это приведёт к истерике и слезам.

С Макаром легко подружиться. Он больше слушает, чем говорит. Друзья могут доверить мальчику любую секретную информацию, уверенные, что тот никому её не выдаст. С Макаром интересно спорить: он хорошо осведомлён, так как интересуется многими вещами. В уличных играх мальчик участвует редко — он предпочитает уют дома и тишину домашней обстановки шуму и суете на улице.

Совместимость в любви имени Макар

Уверенный и практичный Макар привлекает внимание многих женщин. Фото © Freepik

Среди потенциально перспективных партнёрш: Лидия, Алла, Тамара, Анна, Вера, Нина, София, Маргарита, Ева, Жанна, Агата, Юлия, Александра, Надежда, Ольга, Евгения, Карина, Лада, Ульяна, Майя, Вероника, Валентина, Марина, Анжела, Зинаида, Татьяна, Марта. Не стоит рассматривать в качестве вторых половинок женщин с именами: Елена, Антонина, Нинель, Лина, Мария, Анастасия, Таисия и Варвара.

Кто покровитель имени Макар

Святые покровители имени Макар. Фото © Freepik

Имя Макарий переводится с древнегреческого как "блаженный" или "благословенный". Среди наиболее известных святых, нареченных этим именем — преподобный Макарий Египетский и Макарий Оптинский.

Именины у Макара

Макары отмечают именины почти 50 раз в год. Важнейшими датами среди них по церковному календарю являются: 1 февраля, 14 мая, 26 мая, 20 сентября.

Святые покровители имени Макар

Преподобный Макарий Виленский. Фото © monasterium

Преподобный Макарий Виленский — предсказывал будущее, молитвами совершал чудеса.

— предсказывал будущее, молитвами совершал чудеса. Макар Андреевич Рыбаков — русский советский писатель.

— русский советский писатель. Макар Шокин — живописец, театральный художник.

— живописец, театральный художник. Макар Терёхин — советский военачальник, генерал-лейтенант танковых войск.

— советский военачальник, генерал-лейтенант танковых войск. Макар Ратманов — русский мореплаватель.

Авторы Елизавета Терешкова