Актёр Александр Домогаров может завершить карьеру из-за разрушения позвоночника
Александр Домогаров может завершить карьеру из-за серьёзных проблем со здоровьем
Александр Домогаров. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Серьёзные проблемы со спиной могут вынудить Александра Домогарова завершить актёрскую карьеру. По данным SHOT, недавно у народного артиста России диагностировали спондилоартроз — заболевание, поражающее межпозвонковые суставы, хрящи, костные ткани и околосуставные мышцы. Оно проявляется острой болью и онемением конечностей, а сам позвоночник ограничивается в движениях.
Также у артиста нашли шестимиллиметровую грыжу на одном из позвоночных дисков, остеохондроз и уплотнение позвонков — спондилёз. Всё это мешает Домогарову работать, поэтому в последнее время зрители видят актёра всё реже, хотя он продолжает играть в спектакле "Маскарад" на сцене Театра Российской армии.
Врачи назначили 60-летнему артисту разностороннее и, по всей видимости, длительное лечение: сначала его ждут таблетки и уколы, потом вытяжение, а на последнем этапе — физиотерапия и гимнастика.
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