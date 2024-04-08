Актёр Александр Домогаров может завершить карьеру из-за разрушения позвоночника

Серьёзные проблемы со спиной могут вынудить Александра Домогарова завершить актёрскую карьеру. По данным SHOT, недавно у народного артиста России диагностировали спондилоартроз — заболевание, поражающее межпозвонковые суставы, хрящи, костные ткани и околосуставные мышцы. Оно проявляется острой болью и онемением конечностей, а сам позвоночник ограничивается в движениях.

Также у артиста нашли шестимиллиметровую грыжу на одном из позвоночных дисков, остеохондроз и уплотнение позвонков — спондилёз. Всё это мешает Домогарову работать, поэтому в последнее время зрители видят актёра всё реже, хотя он продолжает играть в спектакле "Маскарад" на сцене Театра Российской армии.

Врачи назначили 60-летнему артисту разностороннее и, по всей видимости, длительное лечение: сначала его ждут таблетки и уколы, потом вытяжение, а на последнем этапе — физиотерапия и гимнастика.