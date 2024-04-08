Незабываемые минуты: Когда и где будут следующие солнечные затмения Полное затмение в США 8 апреля 2024 года — событие, о котором не перестают говорить все последние месяцы. Life.ru собрал список ближайших повторений редкого явления. 8 апреля, 13:13 Shutterstock / FOTODOM

Та "линия", по которой следует полное солнечное затмение 8 апреля 2024 года, пересекает Северо-Американский континент наискосок, проходит через несколько мексиканских городов, поднимается к востоку Соединённых Штатов и далее в Канаду. Притом больше всего повезло мексиканцам: у них это затмение будет самым продолжительным — более четырёх минут. Впрочем, скажем, в Кливленде оно продлится 3 минуты 49 секунд.

Кстати, в NASA решили воспользоваться этим событием в исследовательских целях: в воздух специально запустили два реактивных самолёта, чтобы они во время затмения как бы догоняли тень Луны. Таким образом, для экипажей этих бортов редкое событие продлится целых шесть минут. Но это не ради того, чтобы продлить впечатление, а для того, чтобы отвоевать эти лишние две минуты для наблюдения солнечной короны, которая известна своей загадочностью: раскалена до миллиона градусов, притом что поверхность Солнца имеет температуру около 5,5–5,7 тысячи градусов.

Так вот, жителям планеты хотелось бы знать, когда будет и на их улице солнечное затмение. Сразу хочется сказать, что в ближайшие годы больше всего в этом смысле будет везти Южной Америке и вообще Южному полушарию Земли. Тем не менее следующее полное солнечное затмение будет наблюдаться над холодным севером: в Арктике, Гренландии, Исландии, на севере Канады. Будет это 12 августа 2026 года. Далее полное затмение состоится через год, 2 августа 2027 года, но уже на Ближнем Востоке — над Аравийским полуостровом, на севере Африки. Следующая дата — 22 июля 2028 года, затмение будет в Австралии и Новой Зеландии. Далее — 25 ноября 2030 года. Опять в Австралии и на юге Африки (ЮАР, Ботсвана). А вот 30 марта 2033 года полное солнечное затмение увидят жители российского Дальнего Востока. Отметим, что ближайшее именно полное затмение Солнца, которое будет видно на значительной части российской территории, 20 апреля 2061 года.

Между тем даже частичное солнечное затмение — это впечатление на всю жизнь, не говоря уже о кольцеобразном. Что такое кольцеобразное затмение? То же самое, что и полное, только Луна в этот момент немного дальше от Земли (лунная орбита слегка вытянута) и уже не может собой полностью загородить солнечный диск, по краям остаётся кольцо, и это невероятно красиво.

Кольцеобразное солнечное затмение над Шри-Ланкой в 2019 году. Фото © Wikipedia

Ближайшее кольцеобразное солнечное затмение состоится 2 октября 2024 года. Правда, над самым нижним краешком Южной Америки. В 2025 году будет два частных затмения, и одно из них — 29 марта — проследует над севером России, в том числе и над Москвой, Санкт-Петербургом, Великим Новгородом, Вологдой, Смоленском, Ярославлем. В 2026, 2027 и 2028 годах будут кольцеобразные затмения, но над Антарктидой и Южной Америкой. Зато охотникам за затмениями стоит обязательно наметить поездку на российский юг на лето 2030 года: 1 июня 2030-го в Краснодаре, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Севастополе, Симферополе, а ещё, например, в городах Сибири (Омск, Томск, Красноярск) будет то самое, удивительное по своей красоте, кольцеобразное солнечное затмение.

Авторы Адель Романенкова