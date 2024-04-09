6 пород кошек, которые отберут у вас власть в квартире и заставят им поклоняться

Даже самые ласковые породы кошек не будут пресмыкаться перед вами. Кисы, в отличие от собак, хозяевами в доме считают не человека, а себя. К каким пушистикам придётся прислушиваться даже тем, кто привык всегда командовать?

1. Бенгальская порода кошек

Какие породы кошек будут драть мебель и устраивать хаос, обидевшись на хозяев? Бенгальцы — они по природе хищники. Фото © Unsplash / ingvar_erik

Описание характера этой породы кошек не то чтобы приятное. У бенгалов с самого рождения есть инстинкты хищника. Хвостатые имеют неуёмную энергию, поэтому стоит быть готовыми к постоянной беготне питомца по квартире, крикам и драным обоям и мебели. Приручить пушистика практически невозможно. Максимум чему его удастся обучить — использовать когтеточку. В остальном бенгальская кошка будет вести себя так, как захочет, невзирая на требования хозяина.

2. Сиамская

Какая порода кошек на фото милая, а в душе — дьявол? Фото © Freepik / Arthur Hidden

Почти все большие породы кошек привередливые. Сиамцы не исключение. Они обижаются на своего хозяина за любые мелочи. Причём таким питомцам совершенно неважно, что человек про них думает. Не хочет гладить? Да пожалуйста! Пушистик сиамской породы будет жить сам по себе. Ради внимания он не станет заискивать перед хозяином и выполнять его требования. Более того, питомцы сиамской породы такие вредные, что при малейшей ссоре с вами устроят в квартире хаос. Поэтому будьте готовы к ободранным обоям и мебели.

3. Порода кошек сфинкс

Даже небольшие породы кошек могут быть вредными. Например, сфинксы обижаются на хозяев, которые надолго уходят из дома. Фото © Unsplash / dustinhumes_photography

Неудивительно, что сфинксы попали в список самых привередливых и властных пород кошек. "Египетское величие" у них в крови. Таких питомцев не рекомендуется надолго оставлять в одиночестве. Иначе пушистик будет гадить в тапки и драть мебель просто за то, что все члены семьи ушли на учёбу, работу до вечера. Тем, кто трудится в офисе, лучше эту породу кошек не заводить.

4. Каракеты

Описание каракетов тоже не самое приятное, их прародитель — степная рысь. Поэтому питомец очень независимый и иногда даже опасный. Фото © Pets.mail.ru

Эта большая порода кошек появилась удивительным образом: домашнего питомца скрестили с каракалом (степная рысь). Естественно, на выходе получился дикий хищник, который отстаивает свои права в любой ситуации. Такой пушистик проявляет независимость от хозяина и обожает, когда перед ним заискивают.

Однако власть в квартире питомец породы каракет человеку не отдаст. Всё будет либо так, как хочет он, либо жильё ждёт погром и хаос. К тому же в случае непослушания с вашей стороны хвостатый может сильно поцарапать. С ним нужно быть осторожными.

5. Британская короткошёрстная порода кошек

Какие большие породы кошек могут нагадить на ковёр, если их обидеть? Британцы. Фото © Unsplash / bencollins

Хотя внешне британские кошки и кажутся милыми, есть много нюансов в жизни с ними. В венах этих усатых течёт горячая "королевская" кровь — недаром их так величественно назвали. Часто пушистик имеет тяжёлый характер. Нужно либо поступать так, как хочется ему, либо питомец нагадит на ковёр в ванной, раздерёт обувь или сильно поцарапает. К тому же эти коты и кошки очень обидчивые. Если причините вред даже случайно, то будьте готовы к неделе игнора. Британец банально не будет к вам подходить и "разговаривать".

6. Порода кошек мейн-кун

По фотографиям кажется, что эта порода кошек очень милая. Это действительно так, но за малейший проступок мейн-кун вас накажет. Фото © Unsplash / feneek

В Сети много публикаций с фотографиями кошек породы мейн-кун. Но пусть их милая внешность вас не вводит в заблуждение. Питомец данной породы стремится быть главным в доме и заставлять других членов семьи себе прислуживать. Стоит только без причины накричать на него, не вовремя положить еду или слишком мало гладить в течение дня — и весёлая ночка вам обеспечена.