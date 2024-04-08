Музей кино открыл пункт сбора миниатюрных книг для Музея им. Разумова в ДНР

На площадке Государственного центрального музея кино в Москве открылся пункт сбора миниатюрных книг, которые будут переданы в фонды Музея миниатюрной книги имени В.А. Разумова в ДНР.

Цель акции – помочь музею в ДНР приумножить коллекцию, пока он закрыт для посещения. Первые тома, положившие начало акции, были переданы самими работниками учреждения. Кстати, миниатюрной считается книга размером до 10 см по высоте и ширине.

"Я принесла букинистическое издание сказок Александра Сергеевича Пушкина. Думаю, это особенно символично в год его 225-летнего юбилея. Надеюсь, такого издания в Музее миниатюрной книги еще нет", – рассказала сотрудница Музея кино.