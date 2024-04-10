Коридор затмений закрылся, теперь у этих знаков зодиака начнётся сказка, а не жизнь Это астрологическое событие, состоящее из лунного и солнечного затмений, могло оказывать сильное негативное влияние на жизнь представителей зодиакального круга. Но вот коридор затмений закрылся — чьи жизни наполнятся благодатью? 10 апреля, 05:00 У каких знаков зодиака начнётся белая полоса в жизни после закрытия коридора затмений? Обложка © Freepik / lookstudio

Коридор затмений — это период, когда друг за другом происходят солнечное и лунное затмения. В 2024 году первый такой уже закончился, он длился с 25 марта по 8 апреля. Что интересно, открылся коридор во время лунного затмения и полнолуния, а закрылся — во время полного солнечного затмения, парада планет и новолуния. Случайности не случайны, и 8 апреля астрономы и эзотерики и вовсе окрестили самым страшным днём года Дракона из-за сразу пяти важных событий одновременно.

Закрывшийся 8 апреля коридор затмений может ещё пару дней "фонить", продолжая оказывать влияние на жизнь и эмоциональное состояние людей всех знаков зодиака. Что важно сделать в несколько дней после конца этого астрологического события? Со слов астролога Елены Соболевой, с которой поговорил Life.ru, первым делом нужно проанализировать то, что в этот коридор затмений — с 25 марта по 8 апреля — с вами происходило.

События свидетельствуют о тех кармических долгах, которые накопились в жизни. И именно сейчас, анализируя этот период, можно понять, как вам следует поступать в ближайшие шесть месяцев. Елена Соболева Астролог

Также эксперт говорит: "Стоит учитывать, что часть последствий, принятых во время коридора затмений, будут необратимы".

Коридор затмений закрылся 8 апреля: как изменится жизнь знаков зодиака? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Чем стоит заняться в конце коридора затмений, пока его энергетика ещё не улеглась полностью? Провести генеральную уборку, вымыть окна, разобрать шкафы и подвалы, выбросить всё ненужное. Это не только избавит вас от накопленного негатива — уборка сама по себе поможет навести порядок в мыслях, в окружающем пространстве.

"Сейчас самое время расстаться со старыми привычками, стереотипами, шаблонами. Но не торопитесь занимать освободившееся место чем-то новым. Присматривайтесь к себе, пробуйте, экспериментируйте. Совсем не обязательно что-то, чем вы хотите заменить ушедшее, вам подходит", — также советует астролог.

Ответ на интересующий запрос может оказаться совсем неожиданным, однако сомнений в том, что жизнь после закрывшегося 8 апреля коридора затмений изменится у всех, нет. Но вот особенные подарки Зелёный Дракон принёс представителям этих знаков зодиака.

Знак зодиака Рак

Как после конца коридора затмения изменится жизнь людей, кто по гороскопу Рак? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Во время коридора затмений, а особенно в парад планет 8 апреля, могло показаться, что эти астрологические события высосали все силы и теперь их не осталось даже на банальное общение с любимыми. Но нет! После закрывшегося коридора и его негативного следа представители знака зодиака Рак почувствуют неожиданный прилив сил. Окажется, что у вас ещё так много неиспользованного потенциала. Предложите на работе или в отношениях попробовать что-то новое, докажите, что есть ещё порох в пороховницах.

Знак зодиака Скорпион

Знак зодиака Скорпион — каких сюрпризов ждать в апреле 2024 года? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Конец коридора затмений положит начало позитивным преображениям в жизни, а также наполнит дни носителей знака зодиака Скорпион благополучием и жизненной силой. Уже сегодня вы почувствуете изменения в повседневности, увидите что-то, что до этого было скрыто, найдёте ответ на давно терзающий разум вопрос.

Если вы постоянно сталкивались — с 25 марта по 8 апреля — в коридор затмений с проблемами в отношениях с коллегами, возможно, пришло время подумать о новом подходе к общению с ними. Рассмотрите возможность привлечения третьей стороны для урегулирования ситуации. Это поможет решить проблему с минимальными потерями и позволит мирно сосуществовать дальше.

Знак зодиака Овен

После закрывшегося коридора затмений в апреле у представителей знака зодиака Овен начнётся белая полоса в жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Последнее в коридоре солнечное затмение подсветит проблемные места и откроет глаза на события прошлого. Заставит переосмыслить ключевые моменты. Представители знака зодиака Овен уже с 10 апреля смогут увидеть роль, которую они сыграли в определённых ситуациях из прошлого. А это даст начало новому жизненному пути: либо избегания, либо исправления.

Чтобы точно понять, тот ли выбор они сделали, носителям знака зодиака Овен стоит заняться самопознанием. Разожгите, как вы это умеете, страсть к новым начинаниям в жизни!

Авторы Елизавета Терешкова