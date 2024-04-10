Какие на Руси были девичьи гаремы: 6 душераздирающих фактов из жизни крепостных Многие считают, что гаремы были только у турецких султанов и правителей других стран Востока. Однако в те времена крепостные тоже были подневольными, правами женщин пренебрегали и на Руси. Life.ru рассказывает, как в древности девушек насильно превращали в любовниц. 10 апреля, 16:00 Как попадали в гаремы на Руси и почему крепостные крестьянки не могли отказаться от сексуальных утех с барином? Обложка © Pastatech.ru

Женщин-крестьянок часто забирали в гарем потому, что у них отсутствовали любые права. Помещик мог использовать крепостных по своему усмотрению, и никакой ответственности за это не следовало. Женский гарем на Руси был практически у каждого барина — в те времена это считалось нормальным. Девицы, удовлетворявшие прихоти барина, назывались серальками. Какие на Руси были гаремы и как туда набирали крестьянок?

1. В гарем на Руси забирали женщин, не спрашивая их мнения

В русский гарем крепостные крестьянки попадали против своей воли, поскольку у них не было прав. Фото © Pastatech.ru

Поскольку права крепостных женщин на Руси никто не учитывал, сделать своей любимицей помещик мог любую крестьянку. Мнения на этот счёт не спрашивали ни у девушки, ни у её родственников. А вот за отказ или попытку потом сбежать наложницу жёстко наказывали.

2. В гаремах не было ограничений по количеству крепостных

Барин в те времена мог создать русский гарем любой численности (в зависимости от своих финансовых возможностей). Поэтому у одних помещиков была только супруга, у других — жена и пара любовниц, у третьих — 10–15 наложниц. Но были и те богатеи, кто позволял себе огромное количество крепостных сексуальных рабынь. Например, одним из знаменитых ловеласов того времени был помещик Виктор Страшинский. Он владел аж 500 любовницами одновременно, поскольку был властным, богатым и мог себе это позволить.

3. В русский гарем могли забрать чью-то девушку или жену

Баре без зазрения совести забирали в гарем чужих женщин, и у них было на это полное право. Фото © Pastatech.ru

Если мужчина и женщина, находившиеся в отношениях, были крепостными у определённого помещика, то он имел над ними одинаковую власть. Соответственно, барин в любой момент мог прийти домой к парню и забрать его супругу для своих плотских утех. Крепостной не имел права возразить. Если он сопротивлялся, то "хозяин" крестьянина жёстко наказывал.

4. В гарем забирали даже маленьких детей

На Руси не были столь развиты медицина и биология, поэтому взрослой считалась даже девочка 13–14 лет. И некоторые помещики брали в наложницы юных крепостных. Но это ещё не самый плохой возраст. Иногда барин мог сделать своей любовницей девочку ещё младше, что было довольно жутко.

5. Барин мог сначала использовать, а потом "выкинуть" крепостную

Баре исключали наложниц из гарема, как только теряли к ним интерес. Фото © Pastatech.ru

Состоятельные купцы, у которых было много крестьян в подчинении, были привередливы по отношению к своим любовницам. В русском гареме дамы надолго не задерживались. Помещик "баловался" с ними несколько месяцев, а затем набирал новых. Но в этом были и свои плюсы для женщин. Если крепостную исключали из гарема, то повторно она туда уже не попадала и могла жить спокойно, не боясь, что её снова побеспокоят.

6. Некоторые помещики были извращенцами

В гарем на Руси могли взять как девочку-подростка, так и бабушку. Фото © Pastatech.ru

Не стоит думать, что в женский гарем на Руси попадали только юные красавицы. У многих помещиков, опьянённых властью и деньгами, были и странные вкусовые предпочтения. Например, одни делали наложницами 12-летних девушек-подростков, вторые — женщин средних лет, третьи и вовсе в качестве любовниц выбирали старушек.

Таким образом, единые параметры красоты отсутствовали. Всё зависело от фантазии барина и того, что его привлекало. Не было конкретных предпочтений и по фигуре. Одним помещикам нравились худые девушки, другим — полные. Поэтому вероятность попасть в русский гарем была у каждой крепостной.

Авторы Никита Фартов