Россияне выбрали подержанные iPhone, несмотря на наличие более бюджетных брендов

Спрос на восстановленные смартфоны вырос втрое с января по март 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные объединённой розничной сети МегаФона и Yota. В основном россияне покупали подержанные iPhone, несмотря на наличие новых более бюджетных смартфонов других брендов.

В прошлом году на вторичном рынке лидировал Samsung, однако в первом квартале 2024 на первые позиции вышли смартфоны Apple. Каждая третья покупка (32,4%) от всех восстановленных телефонов приходится именно на эту марку. Самые популярные модели у россиян — iPhone 11 на 128 ГБ и 64 ГБ, а также iPhone 12 Pro Max на 512 ГБ.

По итогам квартала, Samsung занял вторую строчку с 31,1%. Самые популярные модели этой марки — Galaxy A10, Galaxy A12 и Galaxy S20 FE. Третье место занял Xiaomi с 15,6%. В этом году россияне предпочитали покупать Redmi Note 9, Redmi 9C NFC и более бюджетный Redmi 9.

Продажи китайских смартфонов в целом увеличились в три раза, рассказали в компании. Особенно динамичный рост продемонстрировал Infinix, который впервые появился на рынке восстановленных смартфонов в декабре 2023 года, а по итогам первого квартала он уже занял четвертое место среди китайских брендов с 3,3%, уступая только Xiaomi, Huawei и Realme.