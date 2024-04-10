Россияне выбрали подержанные iPhone, несмотря на наличие более бюджетных брендов
Спрос на восстановленные смартфоны вырос втрое с января по март 2024 года. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Спрос на восстановленные смартфоны вырос втрое с января по март 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные объединённой розничной сети МегаФона и Yota. В основном россияне покупали подержанные iPhone, несмотря на наличие новых более бюджетных смартфонов других брендов.
В прошлом году на вторичном рынке лидировал Samsung, однако в первом квартале 2024 на первые позиции вышли смартфоны Apple. Каждая третья покупка (32,4%) от всех восстановленных телефонов приходится именно на эту марку. Самые популярные модели у россиян — iPhone 11 на 128 ГБ и 64 ГБ, а также iPhone 12 Pro Max на 512 ГБ.
По итогам квартала, Samsung занял вторую строчку с 31,1%. Самые популярные модели этой марки — Galaxy A10, Galaxy A12 и Galaxy S20 FE. Третье место занял Xiaomi с 15,6%. В этом году россияне предпочитали покупать Redmi Note 9, Redmi 9C NFC и более бюджетный Redmi 9.
Продажи китайских смартфонов в целом увеличились в три раза, рассказали в компании. Особенно динамичный рост продемонстрировал Infinix, который впервые появился на рынке восстановленных смартфонов в декабре 2023 года, а по итогам первого квартала он уже занял четвертое место среди китайских брендов с 3,3%, уступая только Xiaomi, Huawei и Realme.
"Высокий спрос на восстановленные смартфоны во многом связан с тем, что именно на вторичном рынке можно найти флагманские модели без следов эксплуатации, с гарантией и по сниженной цене. Отмечу, что перед тем, как попасть на витрину, все принятые по программе выкупа и трейд‑ин смартфоны проходят полноценный предпродажный сервис — диагностику и тестирование", — рассказал директор департамента по стратегии и развитию продаж Давид Борзилов.