От тюремной камеры до красной дорожки: как преступники становятся идолами миллионов

Начнём с самой свежей истории — Джипси Роуз Бланчард. После годов жестокости и психологического насилия со стороны своей матери Джипси организовала её убийство с помощью бойфренда. Спустя годы за решёткой, в 2023-м, она вышла на свободу и тут же превратилась в звезду социальных сетей и главного героя документального сериала на Lifetime.

Джипси Роуз Бланчард: от заточения к звезде соцсетей. Фото © abcnews.go.com

Многие пользователи соцсетей называют её "иконой", ведь, помимо прочего, выйдя на волю, она сразу же сделала ринопластику. Приоритеты! Но это далеко не первый раз, когда убийцы становились звёздами. Вспомним ещё несколько "легенд".

Серийный убийца Тед Банди

Тед Банди: обаяние, скрывающее ужас. Фото © Getty Images / Bettmann / Contributor

Один из самых известных "серийников", Банди совершил десятки убийств молодых женщин в 1970-х годах в Америке. Способность к манипуляциям и дьявольское обаяние помогли маньяку долгое время оставаться невидимым для правосудия. История Банди до сих пор вызывает широкий общественный резонанс, подчёркивая опасность романтизации злодеев. Ведь как раз в 2019 году по мотивам биографии Банди был снят фильм "Красивый, плохой, злой" с Заком Эфроном в главной роли.

Глава секты и убийца Чарльз Мэнсон

Чарльз Мэнсон: как культ стал культурой ужаса. Фото © Getty Images / Mirrorpix

Мэнсон стал символом абсолютного зла, его "семья" (читать — секта) совершила несколько убийств в конце 1960-х, самым известным из которых стало убийство актрисы Шэрон Тейт. Мэнсон использовал харизматическое влияние для контроля своих последователей. Именно по мотивам этой реальной истории несколько лет назад Тарантино снял фильм "Однажды в... Голливуде", главные роли в котором сыграли Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.

Каннибал Джеффри Дамер

Джеффри Дамер: взгляд на Милуокийского Каннибала. Фото © Getty Images / Curt Borgwardt

Прозванный Милуокийским Каннибалом, Дамер убил и, по некоторым данным, съел 17 молодых мужчин и мальчиков в период с 1978 по 1991 год. Его преступления вызвали отвращение и одновременно пугающий интерес, что привело к созданию множества фильмов, документальных расследований, книг… Спустя десятилетия об убийце до сих пор снимают сериалы и поют песни.

Эрик Харрис и Дилан Клеболд

Харрис и Клеболд: уроки Колумбайна для Америки. Фото © Wikipedia, © Wikipedia

Массовая казнь в Колумбайне, которую устроили Харрис и Клеболд, стала одним из самых трагических и обсуждаемых моментов в американской истории. Этот акт массового насилия не только унёс жизнь 13 человек, но и навсегда изменил взгляд общества на безопасность в образовательных учреждениях.

"Руки прочь от котиков" — история интернет-самоучки Луки Маньотты

Лука Маньотта: интернет-убийца или медиафеномен? Фото © Kinopoisk

Молодой человек, совершивший убийство и опубликовавший видео своих действий в Интернете, вызвал ужас и осуждение по всему миру. Маньотта не только привлёк внимание к своим преступлениям через шокирующие видеозаписи с насилием сначала над животными, а потом над человеком, но и подтолкнул к обсуждению влияния Всемирной паутины на распространение насилия. По мотивам его истории сняли полудокументальный фильм "Руки прочь от котиков! Охота на интернет-убийцу".