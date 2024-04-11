Валютный баланс: Какие колебания ожидают курс рубля перед майскими праздниками На Мосбирже дорожают доллар и евро. При этом в апреле на валютном рынке ждут несколько важных событий, которые напрямую повлияют на курс рубля. Что прогнозируют экономисты? 10 апреля, 21:27 Перед майскими праздниками вероятны колебания курса валют. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В последние дни рубль ослабляется, но очень аккуратно — без всплесков и сильных колебаний. Тем не менее доллар уже выше 93, и это максимумы месяца. Евро преодолел отметку 101 рубль. Это тоже высшая отметка за апрель.

— Критичного в таком повышении ничего нет. Выше 93,5 доллар вряд ли поднимется — валютные барьеры работают. Речь идёт о жёсткой денежно-кредитной политике Центробанка и нормативах возврата выручки экспортёров. А в конце месяца экспортёрам предстоит ещё и оплата налогов. Таким образом, совсем скоро рубль может перехватить инициативу и вернуться на средние значения последнего времени — к 92,5, — считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

По его прогнозам, за долларом потянутся вниз и другие валюты — евро вновь опустится ниже 100, а юань подойдёт к 12,7. При этом сейчас потерял актуальность такой фактор роста спроса на валюту, как отпускной сезон.

— До конца апреля курсы иностранных валют продолжат расти. На рынок одновременно оказывают влияние как позитивные, так и негативные факторы. В последние дни спрос на валюту мог увеличиться со стороны импортёров. Также дисбаланс между спросом и предложением мог измениться из-за снижения предложения экспортной выручки и падения цен на нефть, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Продажи валютной выручки экспортёрами будут сохраняться до конца апреля, оказывая поддержку рублю. Кроме того, рубль поддерживается жёсткой монетарной политикой Центрального банка России.

Тем не менее Владислав Антонов считает, что основной причиной ослабления рубля являются технические факторы и антироссийские санкции. США пригрозили ввести санкции против банков – союзников России за работу с ней, что уже привело к повышенной турбулентности с платежами. Даже расчёты в национальных валютах сейчас обрабатываются банками Казахстана в течение нескольких недель из-за опасений вторичных санкций со стороны США.

— Если курс доллара закрепится выше отметки 93,30 рубля, то рубль может ослабиться до 96. Цель по курсу юаня — 13 рублей, а по евро — 103,70 рубля. Таким образом, рубль находится под давлением из-за сочетания фундаментальных, геополитических и технических факторов. Несмотря на поддержку со стороны экспортной выручки и жёсткой монетарной политики ЦБ РФ, ожидается дальнейшее ослабление национальной валюты к майским праздникам, — считает Владислав Антонов.

Впрочем, есть несколько важных решений, которые будут приняты в апреле. Они напрямую скажутся на курсе рубля. Во-первых, это решение Банка России относительно показателя ключевой ставки. Заседание состоится 26 апреля. Во-вторых, ожидается решение по обязательной продаже валютной выручки экспортёрами. Если будет продление, за что выступает Минфин, стоит ожидать укрепления рубля. Против пролонгации выступил Центробанк. Об этом рассказал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекса" Александр Шнейдерман.

В-третьих, за месяц с 5 апреля по 7 мая Минфин удвоит покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. Это фактор, ослабляющий российскую валюту. Впрочем, насколько сильным он окажется, можно будет судить, когда ситуация с ключевой ставкой и экспортной выручкой станет определённой.

— Полагаю, в ближайшее время мы увидим курс в следующем коридоре: около 91–92 рублей за доллар, 98–99 рублей за евро и 13 рублей за юань. И можно добавить, что в третьем и четвёртом квартале ситуация с наполнением бюджета, скорее всего, ухудшится и мы можем ожидать умеренного ослабления рубля, — отметил частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Авторы Нина Важдаева