Как распознать и противостоять: 4 распространённые манипуляции, которые используют все токсичные люди Встречались ли в вашей жизни люди, заставляющие сомневаться в себе? Возможно, вы сталкивались с мастерами манипуляции и даже не замечали этого. Life.ru разобрался, какие тактики используют "токсики" и как с ними бороться. 11 апреля, 14:30 Как понять, что ваш любимый человек токсичен? Разбираем популярные манипуляции в отношениях и рассказываем, как с ними бороться. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Токсичные личности — мастера манипуляций, встречающиеся нам на каждом шагу: коллеги по работе, друзья, а иногда даже близкие родственники. Чтобы не попадаться на их уловки, важно уметь распознавать хитрые стратегии воздействия и знать, как защитить себя. Сейчас мы с этим разберёмся.

1. Что такое газлайтинг и как его выявить

Газлайтинг и другие манипуляции: как не стать жертвой. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Газлайтинг — это техника, когда манипулятор заставляет вас сомневаться в своей реальности. Они могут говорить, что вы что-то выдумали, или произошедшее — всего лишь воображение, иллюзия. Цель манипулятора — заставить вас потерять уверенность в себе и своих воспоминаниях.

Как бороться с газлайтингом? Верьте в себя и личные ощущения. Если что-то кажется странным или неправильным, скорее всего, так оно и есть. Держите рядом доказательства ваших воспоминаний — это может быть всё, от сообщений и заметок до фотографий и видеозаписей.

2. Проецирование

Токсичные люди: узнай и обезвредь их тактики воздействия на вас. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Что такое техника проецирования? Это когда человек обвиняет вас в том, что на самом деле характерно для него самого. Манипулятор может упрекать во лжи, измене, лени и так далее, перекладывая свои собственные "грешки" на вас, чтобы отвести от себя подозрения, а также вызвать у жертвы чувство вины.

Как бороться с проецированием? Сохраняйте спокойствие и не позволяйте обвинениям бить по вашей самооценке. Отстаивайте свою позицию и не бойтесь указать на настоящую причину проблемы, даже если это вызовет конфликт.

3. Тактики манипуляторов — уход от темы

Защита от манипуляторов: эффективные стратегии, как разоблачить и обезвредить "токсиков". Фото © Shutterstock / FOTODOM

Во время важного разговора манипулятор вдруг начинает говорить о чём-то совершенно другом, отвлекая ваше внимание от первоначальной темы. Так они избегают ответственности и затруднительных вопросов.

Как с этим бороться? Будьте настойчивы. Вежливо, но твёрдо верните разговор в нужное русло. Можно использовать фразы типа: "Давай сначала закончим обсуждение этого вопроса".

4. Манипуляция обесцениванием

Обесценивание: как бороться с токсичностью в отношениях. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Что такое обесценивание в отношениях? Это когда манипулятор делает всё, чтобы вы почувствовали себя менее значимым. Например, он или она может сравнивать вас с другими людьми, отпускать уничижительные комментарии по поводу вашей работы, внешности или достижений.

Как бороться с манипуляцией обесценивания? Помните о своей ценности. Не позволяйте чьим-то словам определять вашу самооценку. Но, конечно, единственный вариант, который решит проблему на корню, — окружение себя людьми, которые вас ценят и поддерживают. А от тех, кто обесценивает всё, не бойтесь отстраняться.

Токсичные люди используют эти манипуляции, чтобы контролировать других и чувствовать себя властными. Но помните, что у вас всегда есть выбор — не позволяйте токсичным личностям управлять вашей жизнью. Сохраняйте личные границы, доверяйте своим чувствам и не бойтесь отстаивать права.

Авторы Сергей Трофимов